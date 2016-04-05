VIP simple training system based on EMA and ADX
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Vyacheslav ScherbakFreelancer
- Version: 1.0
1. Торговая стратегия
Что делает советник:
- Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий.
Стратегия:
- Используем индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8).
- Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена закрытия находится выше ее;
- Советник продает, когда MA-8 падает и цена закрытия находится ниже MA-8.
- Также используем дополнительный индикатор, Average Directional Movement (ADX), с периодом 8 для определения факта наличия тренда на рынке.
- Входим в рынок, когда он находится в состоянии тренда.
- Помещаем торговый запрос (на покупку или продажу) при наступлении условий, указанных выше, а также при значениях ADX, больших 22.
- Если ADX>22, но уменьшается или ADX<22, торговые запросы не открываем даже при наступлении условий, изложенных в пунктах 2-6.
- Защищаемся установкой ордеров Stop Loss в 30 пунктов, Take Proft устанавливаем на уровне 150 пунктов.
- Также советник проверяет возможности для продажи/покупки только при формировании нового бара, при этом советник помещает ордер на покупку только в случае сигнала на покупку и отсутствия открытых длинных позиций. Аналогично в случае продажи - условия на продажу и отсутствие открытых коротких позиций.