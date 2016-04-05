VIP simple training system based on EMA and ADX

Что делает советник:

Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий.

Стратегия:



Используем индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8).

Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена закрытия находится выше ее;



Советник п родает , когда MA-8 падает и цена закрытия находится ниже MA-8 .

Также используем дополнительный индикатор, Average Directional Movement (ADX), с периодом 8 для определения факта наличия тренда на рынке.



Входим в рынок, когда он находится в состоянии тренда.



Помещаем торговый запрос (на покупку или продажу) при наступлении условий, указанных выше, а также при значениях ADX, больших 22.



Если ADX>22, но уменьшается или ADX<22, торговые запросы не открываем даже при наступлении условий, изложенных в пунктах 2-6.

Защищаемся установкой ордеров Stop Loss в 30 пунктов, Take Proft устанавливаем на уровне 150 пунктов.

