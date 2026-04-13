Selina

SELINA

Selina EA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger.

Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognition, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institutional precision to your retail account.


SYMBOL :

XAUUSD

TIMEFRAME : M5

MINIMUM DEPOSIT : $500


ACCOUNT TYPE : RAW SPREAD, STANDARD, ECN


Trade Responsibly


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Vita MT5
Mike Wilson Namaru
Эксперты
QUANTUM QUEEN AI — Мультистратегический синергетический движок Работает на базе реального ИИ | Создан для XAUUSD (Золото) Что это за советник (EA)? QUANTUM QUEEN AI — это полностью автоматизированный эксперт (Expert Advisor), разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Он не торгует на основе интуиции или одного индикатора — робот ждет, пока несколько стратегий придут к согласию, прежде чем открыть сделку. Представьте, что в одной комнате сидят 10 профессиональных трейдеров, и сделк
Goku MT5
Mike Wilson Namaru
Эксперты
GOKU Goku EA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger. Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognition, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institutio
FREE
Magic Gold Scalper EA
Mike Wilson Namaru
5 (1)
Эксперты
Magic Gold Scalper EA – Продвинутый адаптивный скальпер волатильности для XAUUSD (M5) Magic Gold Scalper — это высокотехнологичный советник (Expert Advisor), разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) с использованием гибридно-адаптивной технологии. Он сочетает в себе глубокий анализ Price Action с интеллектуальным определением уровней поддержки и сопротивления на базе двухкомпонентной системы адаптивного допуска. Динамическое управление лотом Автоматический расчет размера позиции
ICT Silver Bullet EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
ICT Silver Bullet Sniper Сложная автоматизированная торговая система, сочетающая методологию ICT (Inner Circle Trader) Silver Bullet с продвинутым анализом ценового действия, сеточной торговлей и пирамидальным масштабированием. Разработана для трейдеров, желающих использовать институциональные торговые паттерны в ключевые рыночные сессии. Обзор ICT Silver Bullet Sniper — это многостратегический экспертный советник, который определяет торговые возможности с высокой вероятностью успеха в определё
ICT Killzone Scalper
Mike Wilson Namaru
Эксперты
ICT Killzone Scalper – Автоматизация стратегий Smart Money Освойте методологию Inner Circle Trader с точностью автоматики Устали пропускать идеальные ТВХ во время ключевых торговых сессий? ICT Killzone Scalper переносит концепции Smart Money профессионального уровня в ваш терминал MT5, объединяя проверенные стратегии ICT с интеллектуальной автоматизацией для получения системной прибыли. Технические характеристики Символ: XAUUSD (Золото) Таймфрейм: M15 Риск: 1% (настраиваемый) Депозит: Мин. $200;
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Price Action Scalper MT5
Mike Wilson Namaru
Эксперты
PRICE ACTION EA MT5 Expert Advisor Description: This is a sophisticated, fully optimized trading system combining multiple advanced strategies: Price Action analysis, and Smart Scalping. Ideal For: XAUUSD  and other major liquid pairs M5- H1  timeframe for optimal balance of signal quality and frequency Traders comfortable with aggressive position management Accounts with sufficient margin for grid/pyramid expansion 24/5 automated trading on VPS for best results Safety Features: Pre-tra
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ICT Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
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ICT SNIPER MT5  ICT SNIPER MT5  (XAUUSD M5, M15, $300 DEPOSIT) Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor that trades Fair Value Gaps (FVGs).   Minimum Capital Requirements - Minimum: $500 - $1,000 - Recommended: $1,000+ for optimal performance - Lot Sizing: 0.01 - 0.05 lots per $500 balance - Account Leverage: 1:100 or higher recommended    Recommended Settings   CONSERVATIVE (Lower Risk) - Lot Size: 0.01 per $500 balance - ATR_SL_Multiplier: 2.5 - 3.0 - ATR_TP_Multiplier: 3.0 - 4.0 - FVG_MinS
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Breakout Beast Hunter
Mike Wilson Namaru
Эксперты
BREAKOUT HUNTER - Professional Multi-Entry Momentum System Overview: BREAKOUT HUNTER is an advanced automated trading system engineered for traders seeking to capitalize on explosive price movements during periods of market expansion. This EA employs sophisticated multi-position entry strategies to maximize profit potential when market conditions align perfectly. Designed specifically for volatile instruments like XAUUSD (Gold), it excels at identifying and exploiting high-probability explosiv
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Aurum Prime EA
Mike Wilson Namaru
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AurumPrime EA  Version: 1.2 Updated: — Activations: 10 Limited-Time Offer After purchase, send a private message to receive: Installation guide Recommended setup Risk templates for varying volatility Launch Discount Active Price increases by $50 every 10 sales. How I Operate Plug-and-play simplicity Multi-timeframe awareness (M15–H1) Adaptive volatility logic 24/5 precision monitoring I do not trade often. I trade correctly. Minimum Requirements Broker: ECN / RAW spre
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GoldScalpKING Ai
Mike Wilson Namaru
Эксперты
Он объединяет в себе несколько профессиональных торговых методик — технические индикаторы, прайс-экшен, свечные и графические паттерны, дивергенцию и мульти-таймфреймовое подтверждение — формируя единый интеллектуальный и настраиваемый механизм принятия решений. Созданный для серьёзных трейдеров, GoldScalpKing Ai динамически адаптируется к рыночной волатильности, используя ATR-основанные Stop Loss и Take Profit, а также предлагает опциональное восстановление/мартингейл, фильтры торговых сессий и
Scorpion Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
Эксперты
QUANTUM KING AI (XAUUSD M15) QUANTUM KING AI — Торговый робот (EA) для скальпинга золота на базе Claude «Большинство советников просто торгуют по графику. QUANTUM KING AI читает рынок так, как это делают институционалы — а теперь еще и думает, как искусственный интеллект». Что такое QUANTUM KING AI? QUANTUM KING AI — это экспертный советник профессионального уровня для MetaTrader 5, созданный специально для скальпинга на XAUUSD (Золото) по методологии ICT (Inner Circle Trader). Робот использует
FVG Sniper EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
FVG Killzone Sniper (XAUUSD) – Алгоритмическая эксплуатация дисбаланса ликвидности Автоматизация прецизионных входов в периоды институциональной активности Исключите субъективность при поиске зон Fair Value Gap. FVG Killzone Sniper — это экспертный советник (EA), предназначенный для идентификации и отработки ценовых уровней, где институциональный капитал восполняет дефицит ликвидности. Алгоритм автоматизирует расчеты, на которые у трейдеров Smart Money уйдут часы ручного анализа. Спецификации с
Quantum Sniper EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
Quantum Sniper EA - Professional Scalping System Why Traders Choose Quantum Sniper Eliminate Emotional Trading & Human Error Trading can be emotionally exhausting. Fear, greed, and hesitation lead to missed opportunities and costly mistakes. Quantum Sniper removes emotion from the equation by executing trades with complete precision and discipline. Once activated, the EA systematically scans the market, identifies high-probability setups, and executes trades while you sleep. No second-guessing
SMC Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
Эксперты
SMC Structure Break EA XAUUSD M15 SMC Structure Break EA — это профессиональный торговый алгоритм, разработанный специально для XAUUSD (золото) на 15-минутном таймфрейме . Система основана на принципах Smart Money Concepts (SMC) и фокусируется на институциональных сдвигах рыночной структуры и импульсных смещениях (displacement) для поиска высоковероятных точек входа. Благодаря определению «отпечатков» крупных игроков, советник стремится избегать стандартных ловушек для ритейл-трейдеров, таких ка
Price Action Queen
Mike Wilson Namaru
Эксперты
Price Action Queen —(XAUUSD) Интеллектуальный скальпинг-советник (EA) Технические детали Символ : XAUUSD (Золото) Таймфрейм :   M5 Риск :   1% (настраиваемый) Депозит :   Мин. $300; Рекомендуемый от $1,000 Кредитное плечо:   1:50 или выше (рекомендуется 1:100+) Тип счета:  ECN/RAW/Hedge или Netting VPS:  Рекомендуется Price Action Queen — это профессиональный торговый советник, созданный для трейдеров, которым нужна интеллектуальная автоматизация в сочетании с анализом ценового действия  и
Puma
Mike Wilson Namaru
Эксперты
PUMA EA PUMA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger.  Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognitio n, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institutio
Tech Bros EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
TECH BROS EA/AI TechBros AI Elite is a next-generation Expert Advisor built exclusively for MetaTrader 5, engineered to dominate the XAUUSD (Gold) market on the M1 timeframe. Combining institutional-grade analysis with bleeding-edge AI decision-making, this EA is the product of hundreds of hours of refinement to deliver precision, speed, and adaptability in a single executable. Whether you are a seasoned scalper seeking automation, or a new trader wanting a plug-and-play solution, TechBros AI El
Vita
Mike Wilson Namaru
Эксперты
VITA AI — Multi-Strategy Gold (XAUUSD) Trading System VITA AI is an advanced XAUUSD Expert Advisor built around a 300-combination strategy engine (30 institutional trading concepts × 10 selectable sub-types each), running in a focused Multi-Select mode where you pick which sub-strategies fire and on which timeframes. Instead of relying on a single signal, VITA AI blends structure-based concepts like Order Blocks, Fair Value Gaps, Support/Resistance zones, Liquidity Sweeps, VWAP, Smart Money Conc
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