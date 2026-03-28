Perfect entry pro
- Индикаторы
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- Версия: 1.4
- Активации: 5
📌 คำอธิบายอินดิเคเตอร์
กำลังเปิดปกติ PRO (MT5)
ไอดิเคเตอร์นี่คือระบบ "รวมหลายตัว" (Hybrid Dashboard) ใช้:
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EMA50 → ดูเทรนหลัก (FlowTrend)
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RSI → วัดแรงกลับตัว / Overbought-Oversold
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ADX → คัดเทรนกับด้านล่าง
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ATR → วัดเล
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MTF Dashboard → ดูหลาย TF พร้อมกัน
👉 กลุ่มเป้าหมาย:
หา "จังหวะเข้าไม้แม่นๆ" สามารถใช้เทรดมั่วในช่วง Sideway
🔷 ทั้งหน้าจอ
1. EMA50 โฟลว์เทรนด์
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เลย
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ราคา → ก้าวขึ้น
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ราคาด้านล่าง → ขาลง
2. กล่องซ้าย (RSI / ADX / ATR)
...
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70+ → ซื้ออีกต่อไป (ระวังลง)
-
30- → ขายเกิน ( ระวังขึ้น)
-
ใช้ดู “ใกล้กลับตัว”
เอดีเอ็กซ์
-
ต่ํากว่า 25 → ไซด์เวย์ ❌
-
25 → มีเงิน ✅
เอที
-
ต่ำ → ตลาดนิ่ง
-
ชุด → ตลาดแรง (เข้าแล้ววิ่งง่าย)
3.รายการอัจฉริยะ
เป็นคะแนนรวม:
-
🔴 ภาวะหมี = แรงลง
-
🟢 ั้นร = แรงขึ้น
👉ใช้เหตุผล:
-
70+ = เข้าได้
-
หล่อ = หล่อ
4. ประสิทธิภาพสูงสุด
-
LO ประวัติศาสตร์ → ตลาดแย่ (ไม่มีใครเข้า)
-
HI ชุด → เทรนดี
👉 ลองทำดู = วิธีการเทรด
5. อย่างต่อเนื่อง (MTF)
แสดง:
-
ม.1 / ม.5 / ม.15 / ม.30 / H 1 / H 4 / ดี 1
-
เขียว = ขึ้น
-
ลง = ลง
👉 TF ทิศทางเดียวกัน = เทรนแรง
6. เพดาน (สัญญาณ)
-
เขียว = ซื้อ
-
= ขาย
:
-
เทียนตรง
-
นั่นคือ ไซด์เวย์
-
RSI + ADX
-
เพื่อการปฏิเสธไส้ตะเกียง
⚙️ในเวลา (สำคัญ)
🔹 หลักฐาน (สายทอง XAUUSD แนะนำ)
EMA_Period = 50 RSI_Period = 14 ADX_Period = 14 ATR_Period = 14 RSI_Overbought = 70 RSI_Oversold = 30 ADX_Trend_Level = 25 ATR_Min_Filter = 1.0 Wick_Min_Points = 80 Arrow_Offset_Points = 120
น้ำมันเครื่องสำคัญ
1.ใช้ไส้เทียน (แม่นขึ้น)
Use_Wick_Entry = true
👉เหมาะทองมาก
2. ปิดเสียงแจ้งเตือน
การแจ้งเตือน = เท็จ
3. ปิดทึบ (ใช้ EA แทน)
Enable_Arrows = false
4.ป้อมปราการที่ตั้งในบริเวณ
Panel_X_Offset = 0 Panel_Y_Offset = 0 Panel_Bottom_Margin = 2
👉 ดีจอเล็ก:
-
Y → เลื่อนขึ้น
-
ต่อ X → เลื่อนไปทางขวา
🎯 วิธีใช้จริง (สำคัญที่สุด)
✅ เข้ามาซื้อ
-
ราคาใหม่ EMA50
-
RSI 30–50
-
ADX > 25
-
ควบคุมขาขึ้น > 70
-
มีไส้เทียนด้านล่าง
👉 เข้า = เสาเด้ง
✅ เปิดประตูขาย
-
ราคาใต้ EMA50
-
RSI 50–70
-
ADX > 25
-
ขาลง > 70
-
มีไส้เทียนบน
❌ ข้ามเข้า
-
เอดีเอ็กซ์ สูง
-
LO คืนนี้ (คืนนี้)
-
TF ก็เหมือนกัน
💡 เทคนิคสายโปร
สูตรเข้าแม่ (ใช้จริง)
แนวโน้ม (EMA50) + MTF เป็นไปตาม + การปฏิเสธ Wick + ADX > 25 = เข้าสู่ได้เลย
🔥 เซ็ตขายบน MQL5 (แนะนำ)
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ใช้ชื่อ:
👉 Perfect Entry Dashboard Pro
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ลิงค์:
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กำลังเขียนใหม่
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ระบบสมาร์ทอินเทนชั่น
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มีหลายกรอบเวลา
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ประสิทธิภาพการทำงาน
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เที่ยงทองให้เป็นไปตาม
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ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มาอุดหนุนครับ