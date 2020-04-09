Copy MT5 MT4 All In One

THIS IS THE MT5 VERSION

  • Works ONLY on MetaTrader 5
  • Cannot be installed on MetaTrader 4
  • For MT4 support, purchase MT4 version separately

MT4 Version Available Here: Click to View MT4 Version


Copy MT5 MT4 All In One
MT4 to MT4
MT5 to MT5
MT4 to MT5
MT5 to MT4

SMART SYMBOL MAPPING (WORKS WITH ANY BROKER)
.r, .raw, .pro (Raw/Pro accounts)
-ecn, -zero (ECN accounts)
m, .mini, .micro (Mini accounts)
c, .cent (Cent accounts)
.vip, -prime, .classic (VIP accounts)

FIXED LOT SIZE
MULTIPLIER
PROPORTIONAL BY BALANCE
PROPORTIONAL BY EQUITY
RISK PER TRADE (% OF BALANCE)
RISK PER TRADE (% OF EQUITY)
RISK PER TRADE (FIXED MONEY)
LOT PER 1000 OF BALANCE
LOT PER 1000 OF EQUITY
MULTIPLIER BY BALANCE/EQUITY

REVERSE TRADING MODE
Master BUY → Slave SELL
Master SELL → Slave BUY

COPY ONLY NEW ORDERS
Start fresh without copying old positions
When enabled:
Skips all existing positions on startup
Only copies NEW orders after EA starts
Perfect for joining established master accounts
Prevents opening stale positions

STEP 1: INSTALL THE EA
For MetaTrader 5:
Open MT5
Click File → Open Data Folder
Navigate to MQL5 → Experts folder
Copy Copy MT4 MT5 All In One.ex5 file into this folder
Close the folder window
In MT5: Press Ctrl + N or click View → Navigator
Right-click on Expert Advisors → Click Refresh
You should see "Copy MT4 MT5 All In One" in the list

For MetaTrader 4:
Open MT4
Click File → Open Data Folder
Navigate to MQL4 → Experts folder
Copy Copy MT4 MT5 All In One.ex4 file into this folder
Close the folder window
In MT4: Press Ctrl + N or click View → Navigator
Right-click on Expert Advisors → Click Refresh
You should see "Copy MT4 MT5 All In One" in the list

STEP 2: CONFIGURE MASTER ACCOUNT (SENDER)
Open the chart where you want to run the EA (any symbol, any timeframe)
Drag and drop "Copy MT4 MT5 All In One" onto the chart
Settings window will open - Configure as follows:

Master Configuration:
=== Operation Mode ===
IsMaster = true                    (Enable sending)
IsSlave = false                    (Disable receiving)

=== File Settings ===
SharedFolder = "CopyTrade"         (Keep default or change)
MyTerminalID = "MASTER"            MUST BE UNIQUE!

=== Master Settings ===
MasterMagicFilter = 0              (0 = send all orders)
                                   (Or specific magic number)

STEP 3: CONFIGURE SLAVE ACCOUNT (RECEIVER)
IMPORTANT: Slave can be on the same computer or different computer (using network shared folder)
Option A: Same Computer

Open the second terminal (can be same MT4/MT5 or different)
Open any chart
Drag and drop "Universal_CopyTrader_v3" onto the chart
Configure as Slave:

=== Operation Mode ===
IsMaster = false                   (Disable sending)
IsSlave = true                     (Enable receiving)

=== File Settings ===
SharedFolder = "CopyTrade"         MUST MATCH MASTER!
MyTerminalID = "SLAVE1"            MUST BE UNIQUE!

=== Slave Settings ===
SlaveMagicNumber = 77777           (For copied orders)
Lot Size Type = LOT_MULTIPLIER     (Choose your mode)
Multiplier = 1.0                   (1.0 = same size)
CopySLTP = true                    (Copy SL/TP)
MaxSlippage = 30                   (Pips)
AutoMapSymbols = true              (Auto-detect symbols)
ReverseOrders = false              (Set true for hedging)
OnlyNewOrders = false              (Set true to skip existing)

Option B: Different Computer (Network Setup)
On Master Computer:
Create shared folder:
Navigate to C:\Users\[YourName]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\
Right-click CopyTrade folder
Click Properties → Sharing tab
Click Share → Add "Everyone" → Set to "Read/Write"
Note the network path: \\COMPUTER-NAME\CopyTrade

On Slave Computer:
Map network drive:
Open File Explorer
Click This PC → Map network drive
Choose drive letter (e.g., Z:)
Enter folder path: \\MASTER-COMPUTER\CopyTrade
Check "Reconnect at sign-in"
Click Finish

STEP 4: MULTIPLE SLAVES (OPTIONAL)
Open third terminal
Configure as Slave:
   MyTerminalID = "SLAVE2"            DIFFERENT from SLAVE1!
   SharedFolder = "CopyTrade"       (Same as master)
   Lot Size Type = LOT_MULTIPLIER
   Multiplier = 0.5                 (Half size, for example)

Repeat for as many slaves as needed
Each slave must have UNIQUE Terminal ID

Example Setup:
Master: ID = "MASTER"
Slave 1: ID = "SLAVE1" (1.0x lots)
Slave 2: ID = "SLAVE2" (0.5x lots)
Slave 3: ID = "SLAVE3" (2.0x lots)
Isaac Derban
Utilities
Overview Mirror Signals EA is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends real-time Telegram notifications for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for signal providers , trade-copier operators , auditors , educators , and professional trading services that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing stop activations, pending order modifications
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilities
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilities
Utility for automatic order and risk management. Allows you to take the maximum from profits and limit your losses. Created by a practicing trader for traders. The utility is easy to use, works with any market orders opened manually by a trader or with the help of advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders at the same time. Has the following functions: 1. Setting stop loss and take profit levels; 2. Closing trades by trailing stop levels; 3
Spread Professional mt5
Andriy Sydoruk
Utilities
Excellent spread indicator. Reflects the spread on each bar as it is. It should be remembered that the spread is displayed at the time of the bar opening. Therefore, the most correct information will be on the minute bars. Spread is one of the basic forex concepts that any trader should know. If explained clearly, you can describe such an example. The trader buys the EUR / USD pair at the rate of 1.1000. However, he immediately goes into negative territory, for example, by 10 points, as if he bo
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilities
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilities
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilities
DRS Semi Automated: Fair Value Gap Trading Inspired by the DRS strategy made by SMT FX. To learn more, visit their website. Key Features: 1. Fair Value Gap Detection: Identifies bullish and bearish Fair Value Gaps on the 5-minute timeframe. 2. Customizable Trading Sessions: Trade London, New York, or both sessions with adjustable start times. 3. Risk Management: Set risk percentage and choose between equity-based or fixed balance risk calculation. 4. Bias Selection: Manually select bullish or
