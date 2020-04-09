Copy MT5 MT4 All In One

DIES IST DIE MT5 VERSION Funktioniert NUR auf MetaTrader 5

Kann nicht auf MetaTrader 4 installiert werden

Für MT4 Unterstützung, kaufen MT4 Version separat MT4 Version hier verfügbar: Klicken Sie hier, um die MT4 Version zu sehen

SMART SYMBOL MAPPING (FUNKTIONIERT MIT JEDEM BROKER)

.r, .raw, .pro (Raw/Pro-Konten)

-ecn, -zero (ECN-Konten)

m, .mini, .micro (Mini-Konten)

c, .cent (Cent-Konten)

.vip, -prime, .classic (VIP-Konten)





FIXIERTE LOSGRÖSSE

MULTIPLIER

PROPORTIONAL NACH GUTHABEN

PROPORTIONAL NACH EIGENKAPITAL

RISIKO PRO HANDEL (% DES SALDOS)

RISIKO PRO GESCHÄFT (% DES EIGENKAPITALS)

RISIKO PRO HANDEL (FESTES GELD)

LOT PRO 1000 DES SALDOS

LOT PRO 1000 DES EIGENKAPITALS

MULTIPLIKATOR MIT SALDO/EIGENKAPITAL





UMGEKEHRTER HANDELSMODUS

Master BUY → Slave SELL

Master SELL → Slave BUY





NUR NEUE AUFTRÄGE KOPIEREN

Neu beginnen, ohne alte Positionen zu kopieren

Wenn aktiviert:

Überspringt alle bestehenden Positionen beim Start

Kopiert nur NEUE Aufträge nach dem Start des EA

Perfekt für den Anschluss an etablierte Master-Konten

Verhindert das Öffnen veralteter Positionen





SCHRITT 1: INSTALLIEREN SIE DEN EA

Für MetaTrader 5:

Öffnen Sie MT5

Klicken Sie auf File → Open Data Folder

Navigieren Sie zum Ordner MQL5 → Experts

Kopieren Sie die Datei MT4 MT5 All In One.ex5 in diesen Ordner

Schließen Sie das Ordnerfenster

In MT5: Drücken Sie Strg + N oder klicken Sie auf Ansicht → Navigator

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Expert Advisors → Klicken Sie auf Aktualisieren

Sie sollten "Copy MT4 MT5 All In One" in der Liste sehen





Für MetaTrader 4:

Öffnen Sie MT4

Klicken Sie auf Datei → Datenordner öffnen

Navigieren Sie zum Ordner MQL4 → Experten

Kopieren Sie die Datei Copy MT4 MT5 All In One.ex4 in diesen Ordner

Schließen Sie das Ordnerfenster

In MT4: Drücken Sie Strg + N oder klicken Sie auf Ansicht → Navigator

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Expert Advisors → Klicken Sie auf Aktualisieren

Sie sollten "Copy MT4 MT5 All In One" in der Liste sehen





SCHRITT 2: MASTERKONTO KONFIGURIEREN (ABSENDER)

Öffnen Sie den Chart, auf dem Sie den EA ausführen möchten (beliebiges Symbol, beliebiger Zeitrahmen)

Ziehen Sie "Copy MT4 MT5 All In One" per Drag & Drop auf den Chart

Das Einstellungsfenster wird geöffnet - Konfigurieren Sie wie folgt:





Master-Konfiguration:

=== Operation Mode ===

IsMaster = true (Senden einschalten)

IsSlave = false (Empfangen deaktivieren)





=== Datei-Einstellungen ===

SharedFolder = "CopyTrade" (Standard beibehalten oder ändern)

MyTerminalID = "MASTER" MUSS EINMALIG sein!





=== Master-Einstellungen ===

MasterMagicFilter = 0 (0 = alle Aufträge senden)

(Oder spezifische magische Zahl)





SCHRITT 3: KONFIGURATION DES SLAVE-KONTOS (EMPFÄNGER)

WICHTIG: Der Slave kann sich auf demselben Computer oder auf einem anderen Computer befinden (unter Verwendung eines gemeinsamen Netzwerkordners)

Option A: Derselbe Computer





Öffnen Sie das zweite Terminal (kann das gleiche MT4/MT5 oder ein anderes sein)

Öffnen Sie einen beliebigen Chart

Ziehen Sie "Universal_CopyTrader_v3" per Drag & Drop auf den Chart

Konfigurieren Sie als Slave:





=== Betriebsmodus ===

IsMaster = false (Senden deaktivieren)

IsSlave = true (Empfangen einschalten)





=== Datei-Einstellungen ===

SharedFolder = "CopyTrade" MUSS mit MASTER übereinstimmen!

MyTerminalID = "SLAVE1" MUSS EINMALIG sein!





=== Slave-Einstellungen ===

SlaveMagicNumber = 77777 (Für kopierte Aufträge)

Lot Size Type = LOT_MULTIPLIER (Wählen Sie Ihren Modus)

Multiplikator = 1.0 (1.0 = gleiche Größe)

CopySLTP = wahr (SL/TP kopieren)

MaxSlippage = 30 (Pips)

AutoMapSymbols = true (Automatische Erkennung von Symbolen)

ReverseOrders = false (Für Absicherung auf true setzen)

OnlyNewOrders = false (Auf true setzen, um bestehende zu überspringen)





Option B: Andere Computer (Netzwerk-Setup)

Auf dem Hauptcomputer:

Erstellen Sie einen gemeinsamen Ordner:

Navigieren Sie zu C:\Benutzer\[IhrName]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner CopyTrade

Klicken Sie auf Eigenschaften → Registerkarte Freigabe

Klicken Sie auf Freigabe → Hinzufügen "Jeder" → Auf "Lesen/Schreiben" setzen

Notieren Sie sich den Netzwerkpfad: \\COMPUTER-NAME\CopyTrade





Auf dem Slave-Computer:

Netzlaufwerk zuordnen:

Öffnen Sie den Datei-Explorer

Klicken Sie auf Dieser PC → Netzlaufwerk zuordnen

Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben (z. B. Z:)

Geben Sie den Ordnerpfad ein: \\MASTER-COMPUTER\CopyTrade

Markieren Sie "Bei Anmeldung erneut verbinden".

Klicken Sie auf Fertigstellen





SCHRITT 4: MEHRERE SLAVES (OPTIONAL)

Drittes Terminal öffnen

Konfigurieren Sie als Slave:

MyTerminalID = "SLAVE2" UNTERSCHIEDLICH von SLAVE1!

SharedFolder = "CopyTrade" (Gleich wie Master)

Losgröße Typ = LOT_MULTIPLIER

Multiplikator = 0,5 (z. B. halbe Größe)





Wiederholen Sie diesen Vorgang für so viele Slaves wie nötig.

Jeder Slave muss eine UNIQUE Terminal ID haben





Beispiel-Setup:

Master: ID = "MASTER"

Slave 1: ID = "SLAVE1" (1,0x Lose)

Slave 2: ID = "SLAVE2" (0,5x Lose)

Sklave 3: ID = "SLAVE3" (2,0x Lose)