Copy MT5 MT4 All In One

ESTA ES LA VERSIÓN MT5

  • Funciona SÓLO en MetaTrader
  • 5 No se puede instalar en MetaTrader
  • 4 Para soporte MT4, compre la versión MT4 por separado

Versión MT4 Disponible Aquí: Haga clic para ver la versión MT4


Copiar MT5 MT4 Todo en Uno
MT4 a MT4
MT5 a MT5
MT4 a MT5
MT5 a MT4

MAPEO INTELIGENTE DE SÍMBOLOS (FUNCIONA CON CUALQUIER BROKER)
.r, .raw, .pro (cuentas Raw/Pro)
-ecn, -zero (cuentas ECN)
m, .mini, .micro (cuentas Mini)
c, .cent (cuentas Cent)
.vip, -prime, .classic (cuentas VIP)

TAMAÑO DE LOTE FIJO
MULTIPLICADOR
PROPORCIONAL POR SALDO
PROPORCIONAL POR CAPITAL
RIESGO POR OPERACIÓN (% DEL SALDO)
RIESGO POR OPERACIÓN (% DEL CAPITAL)
RIESGO POR OPERACIÓN (DINERO FIJO)
LOTE POR 1000 DE SALDO
LOTE POR 1000 DE FONDOS PROPIOS
MULTIPLICADOR POR SALDO/CAPITAL

MODO DE NEGOCIACIÓN INVERSA
Maestro COMPRA → Esclavo VENTA
Maestro VENTA → Esclavo COMPRA

COPIAR SÓLO ÓRDENES NUEVAS
Empezar de cero sin copiar posiciones antiguas
Cuando está activado:
Omite todas las posiciones existentes en el arranque
Sólo copia las órdenes NUEVAS tras el inicio del EA
Perfecto para unirse a cuentas maestras establecidas
Evita la apertura de posiciones antiguas

PASO 1: INSTALE EL EA
Para MetaTrader 5:
Abra MT5
Haga clic en Archivo → Abrir carpeta de datos
Navegue a la carpeta MQL5 → Experts
Copie el archivo MT4 MT5 All In One.ex5 en esta carpeta
Cierre la ventana de la carpeta
En MT5: Pulse Ctrl + N o haga clic en Ver → Navegador
Haga clic con el botón derecho en Asesores Expertos → Haga clic en Actualizar
Debería ver "Copiar MT4 MT5 All In One" en la lista

Para MetaTrader 4:
Abra MT4
Haga clic en Archivo → Abrir carpeta de datos
Navegue hasta la carpeta MQL4 → Expertos
Copie el archivo MT4 MT5 All In One.ex4 en esta carpeta
Cierre la ventana de la carpeta
En MT4: Pulse Ctrl + N o haga clic en Ver → Navegador
Haga clic con el botón derecho en Asesores Expertos → Haga clic en Actualizar
Debería ver "Copiar MT4 MT5 All In One" en la lista

PASO 2: CONFIGURAR LA CUENTA MAESTRA (EMISOR)
Abra el gráfico en el que desea ejecutar el EA (cualquier símbolo, cualquier marco temporal)
Arrastre y suelte "Copy MT4 MT5 All In One" en el gráfico
Se abrirá la ventana de configuración - Configure de la siguiente manera:

Configuración Maestra:
=== Modo de Operación ===
IsMaster = true (Habilitar envío)
IsSlave = false (Desactiva la recepción)

=== Configuración de Archivos ===
SharedFolder = "CopyTrade" (Mantener por defecto o cambiar)
MyTerminalID = "MASTER" ¡Debe ser único!

=== Configuración de Maestro ===
MasterMagicFilter = 0 (0 = enviar todas las órdenes)
(O número mágico específico)

PASO 3: CONFIGURAR CUENTA ESCLAVA (RECEPTOR)
IMPORTANTE: El esclavo puede estar en el mismo ordenador o en un ordenador diferente (utilizando la carpeta compartida de red)
Opción A: Mismo ordenador

Abra la segunda terminal (puede ser la misma MT4/MT5 o diferente)
Abra cualquier gráfico
Arrastre y suelte "Universal_CopyTrader_v3" en el gráfico
Configure como Esclavo:

=== Modo de Operación ===
IsMaster = false (Deshabilitar envío)
IsSlave = true (Activar recepción)

=== Configuración de Archivos ===
CarpetaCompartida = "CopyTrade" ¡Debe coincidir con MASTER!
MyTerminalID = "SLAVE1" ¡Debe ser único!

=== Configuración Esclavo ===
SlaveMagicNumber = 77777 (Para órdenes copiadas)
Lot Size Type = LOT_MULTIPLIER (Elija su modo)
Multiplier = 1.0 (1.0 = mismo tamaño)
CopySLTP = true (Copia SL/TP)
MaxSlippage = 30 (Pips)
AutoMapSymbols = true (Auto-detectar símbolos)
ReverseOrders = false (Establecer true para cobertura)
OnlyNewOrders = false (Establecer true para omitir existentes)

Opción B: Ordenador diferente (Configuración de red)
En el ordenador principal
Cree una carpeta compartida:
Navegue a C:³[SuNombre]³AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\
Haga clic con el botón derecho en la carpeta CopyTrade
Haga clic en Propiedades → pestaña Compartir
Haga clic en Compartir → Añadir "Todos" → Establecer en "Lectura/Escritura"
Tenga en cuenta la ruta de red: \COMPUTER-NAME\CopyTrade

En el ordenador esclavo:
Asigne la unidad de red:
Abra el Explorador de archivos
Haga clic en Este PC → Asignar unidad de red
Elija la letra de la unidad (por ejemplo, Z:)
Introduzca la ruta de la carpeta: \\Maestro - Ordenador - CopyTrade
Marque "Reconectar al iniciar sesión"
Haga clic en Finalizar

PASO 4: MÚLTIPLES ESCLAVOS (OPCIONAL)
Abra el tercer terminal
Configurar como Esclavo:
¡MyTerminalID = "SLAVE2" DIFERENTE de SLAVE1!
SharedFolder = "CopyTrade" (Igual que master)
Tipo de tamaño de lote = LOT_MULTIPLIER
Multiplicador = 0.5 (Medio tamaño, por ejemplo)

Repetir para tantos esclavos como sea necesario
Cada esclavo debe tener un ID de terminal ÚNICO

Ejemplo de configuración:
Maestro: ID = "MASTER" (MAESTRO)
Esclavo 1: ID = "ESCLAVO1" (1,0x lotes)
Esclavo 2: ID = "ESCLAVO2" (0,5x lotes)
Esclavo 3: ID = "ESCLAVO3" (2,0x lotes)
