Copy MT5 MT4 All In One

ESTA ES LA VERSIÓN MT5 Funciona SÓLO en MetaTrader

5 No se puede instalar en MetaTrader

4 Para soporte MT4, compre la versión MT4 por separado Versión MT4 Disponible Aquí: Haga clic para ver la versión MT4

Copiar MT5 MT4 Todo en Uno Copiar MT5 MT4 Todo en Uno

MT4 a MT4

MT5 a MT5

MT4 a MT5

MT5 a MT4





MAPEO INTELIGENTE DE SÍMBOLOS (FUNCIONA CON CUALQUIER BROKER)

.r, .raw, .pro (cuentas Raw/Pro)

-ecn, -zero (cuentas ECN)

m, .mini, .micro (cuentas Mini)

c, .cent (cuentas Cent)

.vip, -prime, .classic (cuentas VIP)





TAMAÑO DE LOTE FIJO

MULTIPLICADOR

PROPORCIONAL POR SALDO

PROPORCIONAL POR CAPITAL

RIESGO POR OPERACIÓN (% DEL SALDO)

RIESGO POR OPERACIÓN (% DEL CAPITAL)

RIESGO POR OPERACIÓN (DINERO FIJO)

LOTE POR 1000 DE SALDO

LOTE POR 1000 DE FONDOS PROPIOS

MULTIPLICADOR POR SALDO/CAPITAL





MODO DE NEGOCIACIÓN INVERSA

Maestro COMPRA → Esclavo VENTA

Maestro VENTA → Esclavo COMPRA





COPIAR SÓLO ÓRDENES NUEVAS

Empezar de cero sin copiar posiciones antiguas

Cuando está activado:

Omite todas las posiciones existentes en el arranque

Sólo copia las órdenes NUEVAS tras el inicio del EA

Perfecto para unirse a cuentas maestras establecidas

Evita la apertura de posiciones antiguas





PASO 1: INSTALE EL EA

Para MetaTrader 5:

Abra MT5

Haga clic en Archivo → Abrir carpeta de datos

Navegue a la carpeta MQL5 → Experts

Copie el archivo MT4 MT5 All In One.ex5 en esta carpeta

Cierre la ventana de la carpeta

En MT5: Pulse Ctrl + N o haga clic en Ver → Navegador

Haga clic con el botón derecho en Asesores Expertos → Haga clic en Actualizar

Debería ver "Copiar MT4 MT5 All In One" en la lista





Para MetaTrader 4:

Abra MT4

Haga clic en Archivo → Abrir carpeta de datos

Navegue hasta la carpeta MQL4 → Expertos

Copie el archivo MT4 MT5 All In One.ex4 en esta carpeta

Cierre la ventana de la carpeta

En MT4: Pulse Ctrl + N o haga clic en Ver → Navegador

Haga clic con el botón derecho en Asesores Expertos → Haga clic en Actualizar

Debería ver "Copiar MT4 MT5 All In One" en la lista





PASO 2: CONFIGURAR LA CUENTA MAESTRA (EMISOR)

Abra el gráfico en el que desea ejecutar el EA (cualquier símbolo, cualquier marco temporal)

Arrastre y suelte "Copy MT4 MT5 All In One" en el gráfico

Se abrirá la ventana de configuración - Configure de la siguiente manera:





Configuración Maestra:

=== Modo de Operación ===

IsMaster = true (Habilitar envío)

IsSlave = false (Desactiva la recepción)





=== Configuración de Archivos ===

SharedFolder = "CopyTrade" (Mantener por defecto o cambiar)

MyTerminalID = "MASTER" ¡Debe ser único!





=== Configuración de Maestro ===

MasterMagicFilter = 0 (0 = enviar todas las órdenes)

(O número mágico específico)





PASO 3: CONFIGURAR CUENTA ESCLAVA (RECEPTOR)

IMPORTANTE: El esclavo puede estar en el mismo ordenador o en un ordenador diferente (utilizando la carpeta compartida de red)

Opción A: Mismo ordenador





Abra la segunda terminal (puede ser la misma MT4/MT5 o diferente)

Abra cualquier gráfico

Arrastre y suelte "Universal_CopyTrader_v3" en el gráfico

Configure como Esclavo:





=== Modo de Operación ===

IsMaster = false (Deshabilitar envío)

IsSlave = true (Activar recepción)





=== Configuración de Archivos ===

CarpetaCompartida = "CopyTrade" ¡Debe coincidir con MASTER!

MyTerminalID = "SLAVE1" ¡Debe ser único!





=== Configuración Esclavo ===

SlaveMagicNumber = 77777 (Para órdenes copiadas)

Lot Size Type = LOT_MULTIPLIER (Elija su modo)

Multiplier = 1.0 (1.0 = mismo tamaño)

CopySLTP = true (Copia SL/TP)

MaxSlippage = 30 (Pips)

AutoMapSymbols = true (Auto-detectar símbolos)

ReverseOrders = false (Establecer true para cobertura)

OnlyNewOrders = false (Establecer true para omitir existentes)





Opción B: Ordenador diferente (Configuración de red)

En el ordenador principal

Cree una carpeta compartida:

Navegue a C:³[SuNombre]³AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\

Haga clic con el botón derecho en la carpeta CopyTrade

Haga clic en Propiedades → pestaña Compartir

Haga clic en Compartir → Añadir "Todos" → Establecer en "Lectura/Escritura"

Tenga en cuenta la ruta de red: \COMPUTER-NAME\CopyTrade





En el ordenador esclavo:

Asigne la unidad de red:

Abra el Explorador de archivos

Haga clic en Este PC → Asignar unidad de red

Elija la letra de la unidad (por ejemplo, Z:)

Introduzca la ruta de la carpeta: \\Maestro - Ordenador - CopyTrade

Marque "Reconectar al iniciar sesión"

Haga clic en Finalizar





PASO 4: MÚLTIPLES ESCLAVOS (OPCIONAL)

Abra el tercer terminal

Configurar como Esclavo:

¡MyTerminalID = "SLAVE2" DIFERENTE de SLAVE1!

SharedFolder = "CopyTrade" (Igual que master)

Tipo de tamaño de lote = LOT_MULTIPLIER

Multiplicador = 0.5 (Medio tamaño, por ejemplo)





Repetir para tantos esclavos como sea necesario

Cada esclavo debe tener un ID de terminal ÚNICO





Ejemplo de configuración:

Maestro: ID = "MASTER" (MAESTRO)

Esclavo 1: ID = "ESCLAVO1" (1,0x lotes)

Esclavo 2: ID = "ESCLAVO2" (0,5x lotes)

Esclavo 3: ID = "ESCLAVO3" (2,0x lotes)