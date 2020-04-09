Copy MT5 MT4 All In One

EA Close All MT4 FEATURES - Close ALL orders instantly - Close by type: BUY or SELL only - Close by P/L: PROFIT or LOSS only - Close BUY PROFIT / BUY LOSS - Close SELL PROFIT / SELL LOSS - Delete all PENDING orders - Real-time P/L display - Zero configuration needed LIVE DASHBOARD - Total positions counter - BUY/SELL breakdown - Individual P/L tracking - Pending orders count - Color-coded total P/L HOW TO SETUP 1. Attach EA to any chart 2. Enable AutoTrading 3. Click buttons to close orders