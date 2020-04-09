Copy MT5 MT4 All In One

THIS IS THE MT5 VERSION

  • Works ONLY on MetaTrader 5
  • Cannot be installed on MetaTrader 4
  • For MT4 support, purchase MT4 version separately

MT4 Version Available Here: Click to View MT4 Version


Copy MT5 MT4 All In One
MT4 to MT4
MT5 to MT5
MT4 to MT5
MT5 to MT4

SMART SYMBOL MAPPING (WORKS WITH ANY BROKER)
.r, .raw, .pro (Raw/Pro accounts)
-ecn, -zero (ECN accounts)
m, .mini, .micro (Mini accounts)
c, .cent (Cent accounts)
.vip, -prime, .classic (VIP accounts)

FIXED LOT SIZE
MULTIPLIER
PROPORTIONAL BY BALANCE
PROPORTIONAL BY EQUITY
RISK PER TRADE (% OF BALANCE)
RISK PER TRADE (% OF EQUITY)
RISK PER TRADE (FIXED MONEY)
LOT PER 1000 OF BALANCE
LOT PER 1000 OF EQUITY
MULTIPLIER BY BALANCE/EQUITY

REVERSE TRADING MODE
Master BUY → Slave SELL
Master SELL → Slave BUY

COPY ONLY NEW ORDERS
Start fresh without copying old positions
When enabled:
Skips all existing positions on startup
Only copies NEW orders after EA starts
Perfect for joining established master accounts
Prevents opening stale positions

STEP 1: INSTALL THE EA
For MetaTrader 5:
Open MT5
Click File → Open Data Folder
Navigate to MQL5 → Experts folder
Copy Copy MT4 MT5 All In One.ex5 file into this folder
Close the folder window
In MT5: Press Ctrl + N or click View → Navigator
Right-click on Expert Advisors → Click Refresh
You should see "Copy MT4 MT5 All In One" in the list

For MetaTrader 4:
Open MT4
Click File → Open Data Folder
Navigate to MQL4 → Experts folder
Copy Copy MT4 MT5 All In One.ex4 file into this folder
Close the folder window
In MT4: Press Ctrl + N or click View → Navigator
Right-click on Expert Advisors → Click Refresh
You should see "Copy MT4 MT5 All In One" in the list

STEP 2: CONFIGURE MASTER ACCOUNT (SENDER)
Open the chart where you want to run the EA (any symbol, any timeframe)
Drag and drop "Copy MT4 MT5 All In One" onto the chart
Settings window will open - Configure as follows:

Master Configuration:
=== Operation Mode ===
IsMaster = true                    (Enable sending)
IsSlave = false                    (Disable receiving)

=== File Settings ===
SharedFolder = "CopyTrade"         (Keep default or change)
MyTerminalID = "MASTER"            MUST BE UNIQUE!

=== Master Settings ===
MasterMagicFilter = 0              (0 = send all orders)
                                   (Or specific magic number)

STEP 3: CONFIGURE SLAVE ACCOUNT (RECEIVER)
IMPORTANT: Slave can be on the same computer or different computer (using network shared folder)
Option A: Same Computer

Open the second terminal (can be same MT4/MT5 or different)
Open any chart
Drag and drop "Universal_CopyTrader_v3" onto the chart
Configure as Slave:

=== Operation Mode ===
IsMaster = false                   (Disable sending)
IsSlave = true                     (Enable receiving)

=== File Settings ===
SharedFolder = "CopyTrade"         MUST MATCH MASTER!
MyTerminalID = "SLAVE1"            MUST BE UNIQUE!

=== Slave Settings ===
SlaveMagicNumber = 77777           (For copied orders)
Lot Size Type = LOT_MULTIPLIER     (Choose your mode)
Multiplier = 1.0                   (1.0 = same size)
CopySLTP = true                    (Copy SL/TP)
MaxSlippage = 30                   (Pips)
AutoMapSymbols = true              (Auto-detect symbols)
ReverseOrders = false              (Set true for hedging)
OnlyNewOrders = false              (Set true to skip existing)

Option B: Different Computer (Network Setup)
On Master Computer:
Create shared folder:
Navigate to C:\Users\[YourName]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\
Right-click CopyTrade folder
Click Properties → Sharing tab
Click Share → Add "Everyone" → Set to "Read/Write"
Note the network path: \\COMPUTER-NAME\CopyTrade

On Slave Computer:
Map network drive:
Open File Explorer
Click This PC → Map network drive
Choose drive letter (e.g., Z:)
Enter folder path: \\MASTER-COMPUTER\CopyTrade
Check "Reconnect at sign-in"
Click Finish

STEP 4: MULTIPLE SLAVES (OPTIONAL)
Open third terminal
Configure as Slave:
   MyTerminalID = "SLAVE2"            DIFFERENT from SLAVE1!
   SharedFolder = "CopyTrade"       (Same as master)
   Lot Size Type = LOT_MULTIPLIER
   Multiplier = 0.5                 (Half size, for example)

Repeat for as many slaves as needed
Each slave must have UNIQUE Terminal ID

Example Setup:
Master: ID = "MASTER"
Slave 1: ID = "SLAVE1" (1.0x lots)
Slave 2: ID = "SLAVE2" (0.5x lots)
Slave 3: ID = "SLAVE3" (2.0x lots)
Prodotti consigliati
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilità
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilità
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Easy Copier Limited
Priyanka Dwivedi
Utilità
Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade / trade copier form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) . You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server . Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 => M
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilità
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Copy Trade Client Pro MT5
Dechathorn Meetip
Utilità
Server Link >> h ttps://www.mql5.com/en/market/product/160109 CopyTrade Slave is a lightweight, reliable local trade copier for MetaTrader 5 that mirrors positions from a Master account to one or more Slave accounts using a fast shared-file mechanism. It is designed for signal providers, account managers, and traders who need precise synchronization of trades with flexible delay and lot control. ​ Main concept Role: Works as the Slave side of a local copy trading setup and receives trades fr
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilità
Il MT5 to Discord Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile, progettato per inviare segnali di trading direttamente a Discord. Questo strumento trasforma il tuo account di trading in un efficiente fornitore di segnali. Personalizza i formati dei messaggi secondo il tuo stile! Per facilitarne l'uso, seleziona tra i modelli pre-progettati e scegli quali elementi del messaggio includere o escludere. [ Demo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Telegram ] 
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indicatori
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicatori
Indicatore del profilo di volume del mercato + oscillatore intelligente. Funziona su quasi tutti gli strumenti: coppie di valute, azioni, futures, criptovalute, sia su volumi reali che su tick. È possibile impostare la definizione automatica dell'intervallo di costruzione del profilo (ad esempio, per una settimana o un mese, ecc.), oppure impostare l'intervallo manualmente spostando i confini (due linee verticali: rossa e blu). Viene visualizzato sotto forma di istogramma. La larghezza dell'isto
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicatori
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Comprehensive Risk Management Tool
Sami Triki
Utilità
Risk Management Panel for MetaTrader 5 Overview This tool is a comprehensive risk management indicator for MetaTrader 5 that provides traders with a visual interface to calculate and manage trade parameters based on their risk tolerance. It features a draggable panel with interactive price lines and real-time calculations. Key Features Risk Management Controls: Adjustable risk percentage (0.1%-100%) of account equity or balance Customizable risk/reward ratio with +/- buttons Choice between Equit
Quantum Market Scanner V333
George Fayek Francis Abdelmalak
Utilità
uantum Market Scanner v4.0 – Multi-Symbol Signal Scanner (MT5) Description Quantum Market Scanner v4.0 is a technical analysis indicator for MetaTrader 5 designed to monitor multiple financial instruments and identify potential trading signals based on predefined technical conditions. The indicator tracks signal development through a multi-stage confirmation process and displays results in a centralized dashboard. It provides analysis and alerts only and does not execute trades automatically .
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
Utilità
Overview:   ScalperTradePanel is the ultimate assistant for manual traders and scalpers who need speed, precision, and automated trade management. Unlike standard one-click panels, this tool combines manual entry with an   automated Grid system , allowing you to average your entry price intelligently. It features a unique   Dual-Mode Interface : switch instantly between   Market Execution   for speed, or   Visual Pending Mode   to plan your trades directly on the chart with drag-and-drop lines t
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Indicatori
Trend Line Map indicator is an addons for   Trend Screener Indicator . It's working as a scanner for all signals generated by Trend screener ( Trend Line Signals ) . It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator.  If you don't have Trend Screener Pro Indicator,   the Trend Line Map Pro will not work.     LIMITED TIME OFFER : Trend Line Map Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) By accessing to our MQL5 Blog,  you can find all our premium indicat
Equity Guard AI
Niccyril Chirindo
Utilità
EquityGuard AI - Advanced Account Protection System Description EquityGuard AI is a professional account monitoring tool designed to protect your trading capital through automated equity surveillance and instant response mechanisms. Message me after purchase to get an additional program (free) that   disables the Algo Trading button  when Equity Breach Detected . This additional program requires   "Allow DLL imports" . Key Features Equity Protection Real-time equity monitoring with customizable
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilità
The Stop Loss Manger - SL Mange With the Stop Loss Manager you can finally sleep peacefully while it effectively manages your risk in stock market trading. Simply set your individual stop loss limits and let the manager trade for you. Never worry about losses again - the Stop Loss Manager takes care of it for you! Get the ultimate support for your trading now and maximize your profits with ease. Join the community of successful traders who swear by Stop Loss Manager today. Function overview: 1.
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilità
The Expert Advisor is used to create Renko chart, realtime updates, easy for technical analysis. Backtest your strategy with all indicators with Renko chart in MetaTrader 5. Parameters Box Size : input the number of box size. Show Wicks : if true , draw a candle with high/low. History Start: input the date to creat first candle. Maximum Bars: limit number of bars on renko chart How to use Attach the Expert Advisor to a chart (timeframe M1), for which you want to create a renko. Input box size a
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicatori
Il nostro indicatore   Basic Support and Resistance   è la soluzione necessaria per aumentare l'analisi tecnica.Questo indicatore consente di proiettare i livelli di supporto e resistenza sul grafico/ MT4 gratuita Funzionalità Integrazione dei livelli di Fibonacci: Con la possibilità di visualizzare i livelli di Fibonacci insieme a livelli di supporto e resistenza, il nostro indicatore ti dà una visione ancora più profonda del comportamento del mercato e delle possibili aree di inversione. Ot
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilità
Overview Mirror Signals EA is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends real-time Telegram notifications for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for signal providers , trade-copier operators , auditors , educators , and professional trading services that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing stop activations, pending order modifications
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilità
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilità
Utility per la gestione automatica degli ordini e dei rischi. Ti permette di trarre il massimo dai profitti e limitare le tue perdite. Creato da un trader praticante per i trader. L'utilità è facile da usare, funziona con qualsiasi ordine di mercato aperto manualmente da un trader o con l'aiuto di consulenti. Può filtrare gli scambi per numero magico. L'utilità può funzionare con qualsiasi numero di ordini contemporaneamente. Ha le seguenti funzioni: 1. Impostazione dei livelli di stop loss
Spread Professional mt5
Andriy Sydoruk
Utilità
Excellent spread indicator. Reflects the spread on each bar as it is. It should be remembered that the spread is displayed at the time of the bar opening. Therefore, the most correct information will be on the minute bars. Spread is one of the basic forex concepts that any trader should know. If explained clearly, you can describe such an example. The trader buys the EUR / USD pair at the rate of 1.1000. However, he immediately goes into negative territory, for example, by 10 points, as if he bo
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilità
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilità
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilità
DRS Semi Automated: Fair Value Gap Trading Inspired by the DRS strategy made by SMT FX. To learn more, visit their website. Key Features: 1. Fair Value Gap Detection: Identifies bullish and bearish Fair Value Gaps on the 5-minute timeframe. 2. Customizable Trading Sessions: Trade London, New York, or both sessions with adjustable start times. 3. Risk Management: Set risk percentage and choose between equity-based or fixed balance risk calculation. 4. Bias Selection: Manually select bullish or
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilità
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilità
Smart Stop Scanner – Analisi multi-asset degli stop-loss basata sulla reale struttura di mercato Panoramica Smart Stop Scanner offre un monitoraggio professionale dei livelli di stop-loss su più mercati. Il sistema identifica automaticamente le zone di stop più rilevanti basandosi sulla reale struttura di mercato, sulle rotture significative e sulla logica del price action, presentando tutte le informazioni in un pannello chiaro, coerente e ottimizzato per schermi ad alta risoluzione (DPI-awar
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilità
Smart Stop Manager – Esecuzione automatica dello stop-loss con precisione professionale Panoramica Smart Stop Manager è il livello di esecuzione della linea Smart Stop, progettato per i trader che richiedono una gestione dello stop-loss strutturata, affidabile e completamente automatizzata su più posizioni aperte. Monitora continuamente tutte le operazioni attive, calcola il livello di stop ottimale utilizzando la logica di struttura di mercato Smart Stop e aggiorna gli stop automaticamente se
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [ Instructions and DEMO ] Caratteristiche principali Integrazione d
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilità
DashPlus è uno strumento avanzato di gestione delle operazioni progettato per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trading sulla piattaforma MetaTrader 5. Offre una suite completa di funzionalità, tra cui calcolo del rischio, gestione degli ordini, sistemi di griglia avanzati, strumenti basati su grafici e analisi delle prestazioni. Caratteristiche Principali 1. Griglia di Recupero Implementa un sistema di griglia flessibile e di media per gestire le operazioni in condizioni di mercato avve
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilità
Comandi principali B – Acquistare. S – Vendere. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Chiude tutte le posizioni aperte. X – Chiude una posizione specifica. Z – Annulla tutti gli ordini in sospeso. T – Trailing stop. P – Parziale. K – Breakeven. A - Assistente di Trading 1-2-3 - Acquisto (lotti personalizzabili) 4-5-6 - Vendita (lotti personalizzabili) Il controllo tramite tasto rapido può essere abilitato o disabilitato a seconda delle necessità. Nota: Le scorciatoie p
News Filter EA
Rashed Samir
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Altri dall’autore
Telegram Alerts MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilità
Telegram Trading Report Pro Telegram Trading Report Pro is a professional MT4 Expert Advisor designed to keep traders fully informed about their trading activity through real-time Telegram notifications and automated performance reports. This EA is ideal for traders who want full transparency, instant alerts, and clear performance summaries without staying in front of the trading terminal all day. Real-Time Trade Notifications Instant BUY / SELL order alerts Detailed order open and order close n
Copy MT4 And MT5 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Utilità
THIS IS THE MT4 VERSION Works ONLY on MetaTrader 4 Cannot be installed on MetaTrader 5 For MT5 support, purchase MT5 version separately MT5 Version Available Here:   Click to View MT5 Version Copy MT5 MT4 All In One MT4 to MT4 MT5 to MT5 MT4 to MT5 MT5 to MT4 SMART SYMBOL MAPPING (WORKS WITH ANY BROKER) .r, .raw, .pro (Raw/Pro accounts) -ecn, -zero (ECN accounts) m, .mini, .micro (Mini accounts) c, .cent (Cent accounts) .vip, -prime, .classic (VIP accounts) FIXED LOT SIZE MULTIPLIER PROPORTIO
EA Close All MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilità
EA Close All MT4 FEATURES - Close ALL orders instantly - Close by type: BUY or SELL only - Close by P/L: PROFIT or LOSS only - Close BUY PROFIT / BUY LOSS - Close SELL PROFIT / SELL LOSS - Delete all PENDING orders - Real-time P/L display - Zero configuration needed LIVE DASHBOARD - Total positions counter - BUY/SELL breakdown - Individual P/L tracking - Pending orders count - Color-coded total P/L HOW TO SETUP 1. Attach EA to any chart 2. Enable AutoTrading 3. Click buttons to close orders
Telegram Alerts MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilità
TurboSignal Pro – Ultimate MT5 Telegram Trade Notifier TurboSignal Pro is a professional MetaTrader 5 Telegram Notification Expert Advisor designed for traders who want real-time, accurate, and beautifully formatted trade alerts without missing a single event. Whether you trade manually or use multiple EAs, TurboSignal Pro keeps you fully informed — instantly on Telegram . Key Features Instant Trade Notifications Receive Telegram alerts for: Market Order Opened (BUY / SELL) Order Closed Take Pro
EA Close All MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilità
EA Close All MT5  FEATURES - Close ALL orders instantly - Close by type: BUY or SELL only - Close by P/L: PROFIT or LOSS only - Close BUY PROFIT / BUY LOSS - Close SELL PROFIT / SELL LOSS - Delete all PENDING orders - Real-time P/L display - Zero configuration needed LIVE DASHBOARD - Total positions counter - BUY/SELL breakdown - Individual P/L tracking - Pending orders count - Color-coded total P/L HOW TO SETUP 1. Attach EA to any chart 2. Enable AutoTrading 3. Click buttons to close order
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione