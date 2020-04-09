Copy MT5 MT4 All In One

The Expert Advisor is used to create Renko chart, realtime updates, easy for technical analysis. Backtest your strategy with all indicators with Renko chart in MetaTrader 5. Parameters Box Size : input the number of box size. Show Wicks : if true , draw a candle with high/low. History Start: input the date to creat first candle. Maximum Bars: limit number of bars on renko chart How to use Attach the Expert Advisor to a chart (timeframe M1), for which you want to create a renko. Input box size a