## Test on XAU/GOLD | RAW Account (not suitable for microcent accounts), Adjust spread and level, minimum equity limit $100

## Adjust the parameters according to your Trading Style, to get the estimated value of the strategy calculation.

## You must provide feedback in the comments column, regarding the trials you have conducted.





This Expert Advisor (EA) is provided FREE OF CHARGE for testing and educational purposes only.

It is NOT recommended for use on live (real) trading accounts.

If you choose to use this EA on a real account, all risks, losses, and consequences are entirely your own responsibility. The developer assumes no liability for any financial loss.

Trading Strategy

This EA is based on a price action and volatility-driven approach, featuring:

BUY/SELL entries based on internal technical signals

Use of ATR (Average True Range) for: Adaptive Stop Loss Adaptive Take Profit Dynamic trailing stop

Automatic risk management using Risk Percentage

Spread, broker stop level, and trading condition validation

Designed to avoid execution during unfavorable market conditions (e.g., abnormal spreads)

This EA is intended for strategy testing, research, and automated trading system development.

🇷🇺 Русский

Обзор

Данный экспертный советник (EA) предоставляется БЕСПЛАТНО исключительно для тестирования и обучения.

Не рекомендуется использовать на реальных торговых счетах.

В случае использования данного EA на реальном счёте вся ответственность за риски и возможные убытки полностью лежит на пользователе. Разработчик не несёт ответственности за финансовые потери.

Торговая стратегия

EA использует стратегию, основанную на ценовом движении и волатильности, включая:

Входы BUY/SELL на основе внутренних технических сигналов

Использование ATR (Average True Range) для: Адаптивного Stop Loss Адаптивного Take Profit Динамического трейлинг-стопа

Автоматическое управление рисками по проценту риска

Проверку спреда, стоп-уровней брокера и торговых условий

Защиту от торговли в неблагоприятных рыночных условиях

EA предназначен для тестирования стратегий, исследований и разработки торговых систем.

🇩🇪 Deutsch

Übersicht

Dieser Expert Advisor (EA) wird KOSTENLOS ausschließlich zu Test- und Lernzwecken bereitgestellt.

Die Nutzung auf einem Live-Konto wird nicht empfohlen.

Sollten Sie diesen EA dennoch auf einem Echtgeldkonto einsetzen, tragen Sie sämtliche Risiken und Verluste vollständig selbst. Der Entwickler übernimmt keinerlei Haftung für finanzielle Schäden.

Handelsstrategie

Der EA basiert auf einem Price-Action- und Volatilitätsansatz und umfasst:

BUY/SELL-Einstiege basierend auf internen technischen Signalen

Verwendung von ATR (Average True Range) für: Adaptiven Stop Loss Adaptiven Take Profit Dynamischen Trailing Stop

Automatisches Risikomanagement auf Prozentbasis

Validierung von Spread, Broker-Stop-Leveln und Handelsbedingungen

Schutz vor Ausführungen bei ungünstigen Marktbedingungen

Dieser EA ist für Strategietests, Forschung und Entwicklung automatisierter Handelssysteme gedacht.

🇪🇸 Español

Resumen

Este Asesor Experto (EA) se proporciona GRATIS únicamente para pruebas y fines educativos.

No se recomienda su uso en cuentas reales.

Si decide utilizar este EA en una cuenta real, todos los riesgos y pérdidas son completamente su responsabilidad. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por pérdidas financieras.

Estrategia de Trading

El EA utiliza un enfoque basado en acción del precio y volatilidad, que incluye:

Entradas BUY/SELL basadas en señales técnicas internas

Uso del ATR (Average True Range) para: Stop Loss adaptativo Take Profit adaptativo Trailing Stop dinámico

Gestión automática del riesgo basada en porcentaje

Validación de spread, niveles mínimos del broker y condiciones de mercado

Diseñado para evitar operar en condiciones de mercado desfavorables

Este EA está destinado a pruebas de estrategia, investigación y desarrollo de sistemas automáticos.

🇮🇹 Italiano

Panoramica

Questo Expert Advisor (EA) è fornito GRATUITAMENTE solo per scopi di test ed educativi.

Non è consigliato l’uso su conti reali.

Se si utilizza questo EA su un conto reale, tutti i rischi e le eventuali perdite sono interamente a carico dell’utente. Lo sviluppatore non si assume alcuna responsabilità per perdite finanziarie.

Strategia di Trading

L’EA utilizza un approccio basato su price action e volatilità, comprendendo:

Ingressi BUY/SELL basati su segnali tecnici interni

Utilizzo dell’ ATR (Average True Range) per: Stop Loss adattivo Take Profit adattivo Trailing Stop dinamico

Gestione automatica del rischio basata su percentuale

Controllo dello spread, livelli minimi del broker e condizioni di trading

Progettato per evitare operazioni in condizioni di mercato sfavorevoli

Questo EA è destinato a test di strategie, ricerca e sviluppo di sistemi di trading automatici.

🇿🇦 Afrikaans

Oorsig

Hierdie Expert Advisor (EA) word GRATIS voorsien slegs vir toets- en opvoedkundige doeleindes.

Gebruik op ’n regte (live) rekening word nie aanbeveel nie.

Indien u hierdie EA op ’n regte rekening gebruik, dra u self alle risiko’s, verliese en gevolge. Die ontwikkelaar aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige finansiële verlies nie.

Handelstrategie

Die EA gebruik ’n prysaksie- en volatiliteitsbenadering, insluitend:

BUY/SELL-inskrywings gebaseer op interne tegniese seine

Gebruik van ATR (Average True Range) vir: Aanpasbare Stop Loss Aanpasbare Take Profit Dinamiese trailing stop

Outomatiese risikobestuur gebaseer op risikopersentasie

Validering van spread, makelaar se stopvlakke en handelsvoorwaardes

Ontwerp om handel tydens ongunstige marktoestande te vermy

Hierdie EA is bedoel vir strategie-toetsing, navorsing en ontwikkeling van outomatiese handelstelsels.



