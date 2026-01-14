Ruhm Gold

RUHM GOLD (TF M1)


##   Test on XAU/GOLD | RAW Account (not suitable for microcent accounts), Adjust spread and level, minimum equity limit $100
##   Adjust the parameters according to your Trading Style, to get the estimated value of the strategy calculation.
##   You must provide feedback in the comments column, regarding the trials you have conducted.


This Expert Advisor (EA) is provided FREE OF CHARGE for testing and educational purposes only.
It is NOT recommended for use on live (real) trading accounts.

If you choose to use this EA on a real account, all risks, losses, and consequences are entirely your own responsibility. The developer assumes no liability for any financial loss.

Trading Strategy

This EA is based on a price action and volatility-driven approach, featuring:

  • BUY/SELL entries based on internal technical signals

  • Use of ATR (Average True Range) for:

    • Adaptive Stop Loss

    • Adaptive Take Profit

    • Dynamic trailing stop

  • Automatic risk management using Risk Percentage

  • Spread, broker stop level, and trading condition validation

  • Designed to avoid execution during unfavorable market conditions (e.g., abnormal spreads)

This EA is intended for strategy testing, research, and automated trading system development.

🇷🇺 Русский

Обзор

Данный экспертный советник (EA) предоставляется БЕСПЛАТНО исключительно для тестирования и обучения.
Не рекомендуется использовать на реальных торговых счетах.

В случае использования данного EA на реальном счёте вся ответственность за риски и возможные убытки полностью лежит на пользователе. Разработчик не несёт ответственности за финансовые потери.

Торговая стратегия

EA использует стратегию, основанную на ценовом движении и волатильности, включая:

  • Входы BUY/SELL на основе внутренних технических сигналов

  • Использование ATR (Average True Range) для:

    • Адаптивного Stop Loss

    • Адаптивного Take Profit

    • Динамического трейлинг-стопа

  • Автоматическое управление рисками по проценту риска

  • Проверку спреда, стоп-уровней брокера и торговых условий

  • Защиту от торговли в неблагоприятных рыночных условиях

EA предназначен для тестирования стратегий, исследований и разработки торговых систем.

🇩🇪 Deutsch

Übersicht

Dieser Expert Advisor (EA) wird KOSTENLOS ausschließlich zu Test- und Lernzwecken bereitgestellt.
Die Nutzung auf einem Live-Konto wird nicht empfohlen.

Sollten Sie diesen EA dennoch auf einem Echtgeldkonto einsetzen, tragen Sie sämtliche Risiken und Verluste vollständig selbst. Der Entwickler übernimmt keinerlei Haftung für finanzielle Schäden.

Handelsstrategie

Der EA basiert auf einem Price-Action- und Volatilitätsansatz und umfasst:

  • BUY/SELL-Einstiege basierend auf internen technischen Signalen

  • Verwendung von ATR (Average True Range) für:

    • Adaptiven Stop Loss

    • Adaptiven Take Profit

    • Dynamischen Trailing Stop

  • Automatisches Risikomanagement auf Prozentbasis

  • Validierung von Spread, Broker-Stop-Leveln und Handelsbedingungen

  • Schutz vor Ausführungen bei ungünstigen Marktbedingungen

Dieser EA ist für Strategietests, Forschung und Entwicklung automatisierter Handelssysteme gedacht.

🇪🇸 Español

Resumen

Este Asesor Experto (EA) se proporciona GRATIS únicamente para pruebas y fines educativos.
No se recomienda su uso en cuentas reales.

Si decide utilizar este EA en una cuenta real, todos los riesgos y pérdidas son completamente su responsabilidad. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por pérdidas financieras.

Estrategia de Trading

El EA utiliza un enfoque basado en acción del precio y volatilidad, que incluye:

  • Entradas BUY/SELL basadas en señales técnicas internas

  • Uso del ATR (Average True Range) para:

    • Stop Loss adaptativo

    • Take Profit adaptativo

    • Trailing Stop dinámico

  • Gestión automática del riesgo basada en porcentaje

  • Validación de spread, niveles mínimos del broker y condiciones de mercado

  • Diseñado para evitar operar en condiciones de mercado desfavorables

Este EA está destinado a pruebas de estrategia, investigación y desarrollo de sistemas automáticos.

🇮🇹 Italiano

Panoramica

Questo Expert Advisor (EA) è fornito GRATUITAMENTE solo per scopi di test ed educativi.
Non è consigliato l’uso su conti reali.

Se si utilizza questo EA su un conto reale, tutti i rischi e le eventuali perdite sono interamente a carico dell’utente. Lo sviluppatore non si assume alcuna responsabilità per perdite finanziarie.

Strategia di Trading

L’EA utilizza un approccio basato su price action e volatilità, comprendendo:

  • Ingressi BUY/SELL basati su segnali tecnici interni

  • Utilizzo dell’ATR (Average True Range) per:

    • Stop Loss adattivo

    • Take Profit adattivo

    • Trailing Stop dinamico

  • Gestione automatica del rischio basata su percentuale

  • Controllo dello spread, livelli minimi del broker e condizioni di trading

  • Progettato per evitare operazioni in condizioni di mercato sfavorevoli

Questo EA è destinato a test di strategie, ricerca e sviluppo di sistemi di trading automatici.

🇿🇦 Afrikaans

Oorsig

Hierdie Expert Advisor (EA) word GRATIS voorsien slegs vir toets- en opvoedkundige doeleindes.
Gebruik op ’n regte (live) rekening word nie aanbeveel nie.

Indien u hierdie EA op ’n regte rekening gebruik, dra u self alle risiko’s, verliese en gevolge. Die ontwikkelaar aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige finansiële verlies nie.

Handelstrategie

Die EA gebruik ’n prysaksie- en volatiliteitsbenadering, insluitend:

  • BUY/SELL-inskrywings gebaseer op interne tegniese seine

  • Gebruik van ATR (Average True Range) vir:

    • Aanpasbare Stop Loss

    • Aanpasbare Take Profit

    • Dinamiese trailing stop

  • Outomatiese risikobestuur gebaseer op risikopersentasie

  • Validering van spread, makelaar se stopvlakke en handelsvoorwaardes

  • Ontwerp om handel tydens ongunstige marktoestande te vermy

Hierdie EA is bedoel vir strategie-toetsing, navorsing en ontwikkeling van outomatiese handelstelsels.


Expert Advisor (EA) ini disediakan GRATIS hanya untuk keperluan uji coba dan edukasi.

EA ini tidak disarankan untuk digunakan pada akun real.

Jika Anda tetap menggunakan EA ini pada akun real, seluruh risiko, kerugian, dan konsekuensi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. Pengembang tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial dalam bentuk apa pun.

Strategi Perdagangan

EA ini menggunakan pendekatan price action dan volatilitas, dengan karakteristik utama:

  • Entry BUY/SELL berdasarkan sinyal teknikal internal

  • Penggunaan ATR (Average True Range) untuk:

    • Stop Loss adaptif

    • Take Profit adaptif

    • Trailing Stop dinamis

  • Manajemen risiko otomatis berbasis persentase risiko (Risk %)

  • Validasi spread, stop level broker, dan kondisi trading

  • Dirancang untuk menghindari eksekusi saat kondisi pasar tidak valid (misalnya spread abnormal)

EA ini ditujukan untuk pengujian strategi, riset, dan pengembangan sistem trading otomatis.


