Ruhm Gold
- Experten
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 14 Januar 2026
RUHM GOLD (TF M1)
## Test auf XAU/GOLD | RAW-Konto (nicht geeignet für Microcent-Konten), Anpassung von Spread und Level, Minimum Equity Limit $100 ## Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Handelsstil an, um den geschätzten Wert der Strategieberechnung zu erhalten. ## Sie müssen in der Kommentarspalte ein Feedback zu den von Ihnen durchgeführten Versuchen geben.
Dieser Expert Advisor (EA) wird KOSTENLOS nur zu Test- und Ausbildungszwecken zur Verfügung gestellt.
Er wird NICHT für den Einsatz auf Live-Konten (realen Konten) empfohlen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, diesen EA auf einem realen Konto zu verwenden, liegen alle Risiken, Verluste und Konsequenzen vollständig in Ihrer eigenen Verantwortung. Der Entwickler übernimmt keine Haftung für etwaige finanzielle Verluste.
Handelsstrategie
Dieser EA basiert auf einem preisaktions- und volatilitätsgesteuerten Ansatz, der folgende Merkmale aufweist:
-
BUY/SELL-Einträge basierend auf internen technischen Signalen
-
Verwendung von ATR (Average True Range) für:
-
Adaptiver Stop-Loss
-
Adaptiver Gewinnmitnahme
-
Dynamischer Trailing-Stop
-
Automatisches Risikomanagement unter Verwendung des Risikoprozentsatzes
-
Validierung von Spread, Broker-Stop-Level und Handelsbedingungen
-
Entwickelt, um die Ausführung unter ungünstigen Marktbedingungen (z.B. abnormale Spreads) zu vermeiden
Dieser EA ist für Strategietests, Forschung und die Entwicklung automatisierter Handelssysteme gedacht.
🇷🇺 Русский
Обзор
Данный экспертный советник (EA) предоставляется БЕСПЛАТНО исключительно для тестирования и обучения.
Не рекомендуется использовать на реальных торговых счетах.
В случае использования данного EA на реальном счёте вся ответственность за риски и возможные убытки полностью лежит на пользователе. Разработчик не несёт ответственности за финансовые потери.
Торговая стратегия
EA использует стратегию, основанную на ценовом движении и волатильности, включая:
-
Входы BUY/SELL на основе внутренних технических сигналов
-
Использование ATR (Average True Range) для:
-
Адаптивного Stop Loss
-
Адаптивного Gewinnmitnahme
-
Динамического трейлинг-стопа
-
Автоматическое управление рисками по проценту риска
-
Проверку спреда, стоп-уровней брокера и торговых условий
-
Защиту от торговли в неблагоприятных рыночных условиях
EA предназначен для тестирования стратегий, исследований и разработки торговых систем.
🇩🇪 Deutsch
Übersicht
Dieser Expert Advisor (EA) wird von KOSTENLOS ausschließlich zu Test- und Lernzwecken bereitgestellt.
Die Nutzung auf einem Live-Konto wird nicht empfohlen.
Sollten Sie diesen EA dennoch auf einem Echtgeldkonto einsetzen, tragen Sie sämtliche Risiken und Verluste vollständig selbst. Der Entwickler übernimmt keinerlei Haftung für finanzielle Schäden.
Handelsstrategie
Der EA basiert auf einem Price-Action- und Volatilitätsansatz und umfasst:
-
BUY/SELL-Einstiege basierend auf internen technischen Signalen
-
Verwendung von ATR (Average True Range) für:
-
Adaptiven Stop Loss
-
Adaptiven Gewinnmitnahme
-
Dynamischen Trailing Stop
-
Automatisches Risikomanagement auf Prozentbasis
-
Validierung von Spread, Broker-Stop-Leveln und Handelsbedingungen
-
Schutz vor Ausführungen bei ungünstigen Marktbedingungen
Dieser EA ist für Strategietests, Forschung und Entwicklung automatisierter Handelssysteme gedacht.
🇪🇸 Spanisch
Zusammenfassung
Dieser Asesor Experto (EA) wird GRATIS nur für Tests und Bildungszwecke zur Verfügung gestellt.
No se recomienda su uso en cuentas reales.
Wenn Sie sich entscheiden, diesen EA in einer realen Kasse zu verwenden, sind alle Risiken und Schäden vollständig in Ihrer Verantwortung. Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste.
Handelsstrategie
Der EA verwendet eine auf Kurs- und Volatilitätsanalysen basierende Strategie, die Folgendes beinhaltet:
-
Käufe/Verkäufe auf der Grundlage interner Kursschwankungen
-
Verwendung der ATR (Average True Range) für:
-
Anpassungsfähiger Stop Loss
-
Anpassungsfähiger Take Profit
-
Trailing Stop dinámico
-
Automatische Steuerung des Risikos auf Basis des Prozentsatzes
-
Validierung des Spreads, der Mindestanforderungen des Brokers und der Marktkonditionen
-
Diseñado para evitar operar en condiciones de mercado desfavourables
Este EA está destinado a pruebas de estrategia, investigación y desarrollo de sistemas automáticos.
🇮🇹 Italiano
Panoramica
Questo Expert Advisor (EA) è fornito GRATUITAMENTE solo per scopi di test ed educativi.
Non è consigliato l'useo su conti reali.
Wenn Sie diesen EA an einem realen Computer verwenden, gehen alle Risiken und eventuelle Verluste zu Lasten des Benutzers. Lo sviluppatore non si assume alcuna responsabilità per perdite finanziarie.
Handelsstrategie
L'EA verwendet einen Ansatz, der auf Preisaktionen und Volatilität basiert und Folgendes umfasst:
-
Ingressi BUY/SELL auf der Basis von internen technischen Indikatoren
-
Verwendung derATR (Average True Range) für:
-
Zusätzlicher Stop Loss
-
Zusätzlicher Gewinnmitnahme
-
Nachlaufender Stop dinamisch
-
Automatische Risikosteuerung auf Basis von Prozentwerten
-
Kontrolle des Spreads, der Mindesthandelsspanne des Brokers und der Handelskonditionen
-
Progettato per evitare operazioni in condizioni di mercato sfavorevoli
Questo EA è destinato a test di strategie, ricerca e sviluppo di sistemi di trading automatici.
🇿🇦 Afrikaans
Oorsig
Hierdie Expert Advisor (EA) word GRATIS voorsien slegs vir toets- en opvoedkundige doeleindes.
Gebruik op 'n regte (live) rekening word nie aanbeveel nie.
Wenn Sie den EA für eine Live-Übertragung verwenden, müssen Sie alle Risiken, Gefahren und Konsequenzen selbst tragen. Das Unternehmen hat keinen Einfluss auf andere finanzielle Verluste.
Handelsstrategie
Die EA benutzen eine Prysakie- und Volatilitätsbegrenzung, die sich nicht auswirkt:
-
BUY/SELL-inskrywings gebaseer op interne tegniese seine
-
Anwendung von ATR (Average True Range) vir:
-
Aanpasbare Stop Loss
-
Anpaßbarer Take Profit
-
Dinamiese trailing stop
-
Automatisierte Risikobewertung auf Basis der Risikoperspektive
-
Validierung von Spread, Makel und Stopvlakke sowie der Handlesvoorwaardes
-
Verbesserung der Handelbarkeit bei ungünstigen Marktbedingungen
Dieser EA dient der Strategieentwicklung, der Navigation und der Entwicklung automatischer Handelstransaktionen.
Expert Advisor (EA) ini disediakanGRATIS hanya untuk keperluan uji coba dan edukasi.
EA initidak disarankan untuk digunakan pada akun real.
Wenn Anda tetap menggunakan EA ini pada akun real,seluruh risiko, kerugian, dan konsekuensi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. Pengembang tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial dalam bentuk apa pun.
Strategi Perdagangan
EA ini menggunakan pendekatanprice action dan volatilitas, dengan karakteristik utama:
-
Einstieg BUY/SELL berdasarkan sinyal teknikal internal
-
PenggunaanATR (Average True Range) untuk :
-
Stop Loss anpassbar
-
Gewinnmitnahme anpassbar
-
Nachlaufender Stop dinamis
-
Manajemen risko otomatis berbasis persentase risko (Risk %)
-
Validasi spread, stop level broker, dan kondisi trading
-
Dirancang untuk menghindari eksekusi saat kondisi pasar tidak valid (misalnya spread abnormal)
EA ini ditujukan untukpengujian strategi, riset, dan pengembangan sistem trading otomatis.
