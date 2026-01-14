## Test auf XAU/GOLD | RAW-Konto (nicht geeignet für Microcent-Konten), Anpassung von Spread und Level, Minimum Equity Limit $100

## Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Handelsstil an, um den geschätzten Wert der Strategieberechnung zu erhalten.

## Sie müssen in der Kommentarspalte ein Feedback zu den von Ihnen durchgeführten Versuchen geben.





Dieser Expert Advisor (EA) wird KOSTENLOS nur zu Test- und Ausbildungszwecken zur Verfügung gestellt.

Er wird NICHT für den Einsatz auf Live-Konten (realen Konten) empfohlen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, diesen EA auf einem realen Konto zu verwenden, liegen alle Risiken, Verluste und Konsequenzen vollständig in Ihrer eigenen Verantwortung. Der Entwickler übernimmt keine Haftung für etwaige finanzielle Verluste.

Handelsstrategie

Dieser EA basiert auf einem preisaktions- und volatilitätsgesteuerten Ansatz, der folgende Merkmale aufweist:

BUY/SELL-Einträge basierend auf internen technischen Signalen

Verwendung von ATR (Average True Range) für: Adaptiver Stop-Loss Adaptiver Gewinnmitnahme Dynamischer Trailing-Stop

Automatisches Risikomanagement unter Verwendung des Risikoprozentsatzes

Validierung von Spread, Broker-Stop-Level und Handelsbedingungen

Entwickelt, um die Ausführung unter ungünstigen Marktbedingungen (z.B. abnormale Spreads) zu vermeiden

Dieser EA ist für Strategietests, Forschung und die Entwicklung automatisierter Handelssysteme gedacht.

🇷🇺 Русский

Обзор

Данный экспертный советник (EA) предоставляется БЕСПЛАТНО исключительно для тестирования и обучения.

Не рекомендуется использовать на реальных торговых счетах.

В случае использования данного EA на реальном счёте вся ответственность за риски и возможные убытки полностью лежит на пользователе. Разработчик не несёт ответственности за финансовые потери.

Торговая стратегия

EA использует стратегию, основанную на ценовом движении и волатильности, включая:

Входы BUY/SELL на основе внутренних технических сигналов

Использование ATR (Average True Range) для: Адаптивного Stop Loss Адаптивного Gewinnmitnahme Динамического трейлинг-стопа

Автоматическое управление рисками по проценту риска

Проверку спреда, стоп-уровней брокера и торговых условий

Защиту от торговли в неблагоприятных рыночных условиях

EA предназначен для тестирования стратегий, исследований и разработки торговых систем.

🇪🇸 Spanisch

Zusammenfassung

Dieser Asesor Experto (EA) wird GRATIS nur für Tests und Bildungszwecke zur Verfügung gestellt.

No se recomienda su uso en cuentas reales.

Wenn Sie sich entscheiden, diesen EA in einer realen Kasse zu verwenden, sind alle Risiken und Schäden vollständig in Ihrer Verantwortung. Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste.

Handelsstrategie

Der EA verwendet eine auf Kurs- und Volatilitätsanalysen basierende Strategie, die Folgendes beinhaltet:

Käufe/Verkäufe auf der Grundlage interner Kursschwankungen

Verwendung der ATR (Average True Range) für: Anpassungsfähiger Stop Loss Anpassungsfähiger Take Profit Trailing Stop dinámico

Automatische Steuerung des Risikos auf Basis des Prozentsatzes

Validierung des Spreads, der Mindestanforderungen des Brokers und der Marktkonditionen

Diseñado para evitar operar en condiciones de mercado desfavourables

Este EA está destinado a pruebas de estrategia, investigación y desarrollo de sistemas automáticos.

🇮🇹 Italiano

Panoramica

Questo Expert Advisor (EA) è fornito GRATUITAMENTE solo per scopi di test ed educativi.

Non è consigliato l'useo su conti reali.

Wenn Sie diesen EA an einem realen Computer verwenden, gehen alle Risiken und eventuelle Verluste zu Lasten des Benutzers. Lo sviluppatore non si assume alcuna responsabilità per perdite finanziarie.

Handelsstrategie

L'EA verwendet einen Ansatz, der auf Preisaktionen und Volatilität basiert und Folgendes umfasst:

Ingressi BUY/SELL auf der Basis von internen technischen Indikatoren

Verwendung der ATR (Average True Range) für: Zusätzlicher Stop Loss Zusätzlicher Gewinnmitnahme Nachlaufender Stop dinamisch

Automatische Risikosteuerung auf Basis von Prozentwerten

Kontrolle des Spreads, der Mindesthandelsspanne des Brokers und der Handelskonditionen

Progettato per evitare operazioni in condizioni di mercato sfavorevoli

Questo EA è destinato a test di strategie, ricerca e sviluppo di sistemi di trading automatici.

🇿🇦 Afrikaans

Oorsig

Hierdie Expert Advisor (EA) word GRATIS voorsien slegs vir toets- en opvoedkundige doeleindes.

Gebruik op 'n regte (live) rekening word nie aanbeveel nie.

Wenn Sie den EA für eine Live-Übertragung verwenden, müssen Sie alle Risiken, Gefahren und Konsequenzen selbst tragen. Das Unternehmen hat keinen Einfluss auf andere finanzielle Verluste.

Handelsstrategie

Die EA benutzen eine Prysakie- und Volatilitätsbegrenzung, die sich nicht auswirkt:

BUY/SELL-inskrywings gebaseer op interne tegniese seine

Anwendung von ATR (Average True Range) vir: Aanpasbare Stop Loss Anpaßbarer Take Profit Dinamiese trailing stop

Automatisierte Risikobewertung auf Basis der Risikoperspektive

Validierung von Spread, Makel und Stopvlakke sowie der Handlesvoorwaardes

Verbesserung der Handelbarkeit bei ungünstigen Marktbedingungen

Dieser EA dient der Strategieentwicklung, der Navigation und der Entwicklung automatischer Handelstransaktionen.



