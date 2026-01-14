Ruhm Gold

RUHM ORO (TF M1)


## Pruebe en XAU/GOLD | Cuenta RAW (no apto para cuentas microcent), Ajuste spread y nivel, limite minimo de capital $100
## Ajuste los parámetros de acuerdo a su Estilo de Trading, para obtener el valor estimado del cálculo de la estrategia.
## Usted debe proporcionar retroalimentación en la columna de comentarios, con respecto a las pruebas que ha realizado.


Este Asesor Experto (EA) se proporciona GRATUITAMENTE sólo para pruebas y con fines educativos.
NO se recomienda su uso en cuentas de trading reales.

Si decide utilizar este EA en una cuenta real, todos los riesgos, pérdidas y consecuencias son de su entera responsabilidad. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida financiera.

Estrategia de negociación

Este EA se basa en un enfoque basado en la volatilidad y la acción de los precios, con:

  • Entradas de COMPRA/VENTA basadas en señales técnicas internas

  • Uso de ATR (Average True Range) para:

    • Stop Loss Adaptativo

    • Take Profit adaptable

    • Trailing stop dinámico

  • Gestión automática del riesgo mediante el porcentaje de riesgo

  • Validación de spread, nivel de stop del broker y condiciones de negociación

  • Diseñado para evitar la ejecución durante condiciones de mercado desfavorables (por ejemplo, spreads anormales)

Este EA está pensado para pruebas de estrategias, investigación y desarrollo de sistemas de trading automatizados.

🇷🇺 Русский

Обзор

Данный экспертный советник (EA) предоставляется БЕСПЛАТНО исключительно для тестирования и обучения.
Не рекомендуется использовать на реальных торговых счетах.

В случае использования данного EA на реальном счёте вся ответственность за риски и возможные убытки полностью лежит на пользователе. Разработчик не несёт ответственности за финансовые потери.

Торговая стратегия

EA использует стратегию, основанную на ценовом движении и волатильности, включая:

  • Входы COMPRA/VENTA на основе внутренних технических сигналов

  • Использование ATR (Average True Range) для:

    • Адаптивного Stop Loss

    • Адаптивного Take Profit

    • Динамического трейлинг-стопа

  • Автоматическое управление рисками по проценту риска

  • Проверку спреда, стоп-уровней брокера и торговых условий

  • Защиту от торговли в неблагоприятных рыночных условиях

EA предназначен для тестирования стратегий, исследований и разработки торговых систем.

🇩🇪 Deutsch

Übersicht

Este Asesor Experto (EA) ha sido diseñado por KOSTENLOS especialmente para pruebas y aprendizaje.
No se permite el uso en cuentas reales.

Si decide utilizar este EA en una cuenta bancaria, usted mismo asumirá todos los riesgos y peligros. El desarrollador no se hace responsable de los riesgos financieros.

Estrategia de negocio

El EA se basa en una estrategia de precio-acción y volatilidad y ofrece:

  • Estrategias de COMPRA/VENTA basadas en señales técnicas internas

  • Uso de ATR (Average True Range) para:

    • Stop Loss Adaptable

    • Take Profit Adaptable

    • Trailing Stop dinámico

  • Gestión automática del riesgo sobre la base del precio

  • Validación de Spread, Broker-Stop-Leveln y Handelsbedingungen

  • Protección frente a movimientos del mercado poco favorables

Este EA está diseñado para pruebas de estrategia, investigación y desarrollo de sistemas de gestión automatizados.

🇪🇸 English

Resumen

Este Asesor Experto (EA) se proporciona GRATIS únicamente para pruebas y fines educativos.
No se recomienda su uso en cuentas reales.

Si decide utilizar este EA en una cuenta real, todos los riesgos y pérdidas son completamente su responsabilidad. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por pérdidas financieras.

Estrategia de trading

El EA utiliza un enfoque basado en acción del precio y volatilidad, que incluye:

  • Entradas BUY/SELL basadas en señales técnicas internas

  • Uso del ATR (Average True Range) para:

    • Stop Loss adaptativo

    • Take Profit adaptativo

    • Trailing Stop dinámico

  • Gestión automática del riesgo basada en porcentaje

  • Validación de spread, niveles mínimos del broker y condiciones de mercado

  • Diseñado para evitar operar en condiciones de mercado desfavorables

Este EA está destinado a pruebas de estrategia, investigación y desarrollo de sistemas automáticos.

🇮🇹 Italiano

Panorámica

Este Asesor Experto (EA) se proporciona GRATUITAMENTE sólo para fines de prueba y educativos.
No se recomienda su uso en entornos reales.

Si utilizas este EA en un ordenador real, todos los riesgos y posibles pérdidas correrán a cargo del usuario. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por pérdidas financieras.

Estrategia de trading

El EA utiliza un enfoque basado en la acción del precio y la volatilidad, incluyendo:

  • Entradas de COMPRA/VENTA basadas en señales técnicas internas

  • Uso delATR (Average True Range) para:

    • Stop Loss automático

    • Take Profit automático

    • Trailing Stop dinámico

  • Gestión automática del riesgo basada en porcentajes

  • Control del spread, de los niveles mínimos del broker y de las condiciones de negociación

  • Diseñado para evitar operaciones en condiciones de mercado desfavorables

Este EA está diseñado para probar estrategias, buscar y desarrollar sistemas de trading automático.

🇿🇦 Afrikaans

Oorsig

Este Asesor Experto (EA) es GRATUITAMENTE útil para los traders.
No es necesario utilizarlo en tiempo real.

Si utiliza este EA para una grabación en directo, infórmese de todos los riesgos, ventajas y desventajas. No hay ninguna posibilidad de que su cuenta se vea afectada por ningún tipo de riesgo financiero.

Estrategia empresarial

El EA utiliza una estrategia de cobertura de la volatilidad y de la volatilidad, sin restricciones:

  • Las estrategias de COMPRA/VENTA se basan en su propia estrategia interna.

  • Utilización del ATR (Average True Range):

    • Aanpasbare Stop Loss

    • Take Profit adicional

    • Trailing stop dinámico

  • Outomatiese riskobestuur gebaseer on riskopersentasie

  • Validación del spread, del margen de beneficio y de las órdenes de compra y venta

  • Cómo mejorar la gestión de los riesgos de una marca de prestigio

Este EA es ideal para la creación de estrategias, la navegación y el desarrollo de estrategias de mano automatizadas.


Expert Advisor (EA) ini disediakanGRATIS hanya untuk keperluan uji coba dan edukasi.

EA initidak disarankan untuk digunakan pada akun real.

Jika Anda tetap menggunakan EA ini pada akun real,seluruh risiko, kerugian, dan konsekuensi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. Pengembang tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial dalam bentuk apa pun.

Estrategia de pago

EA ini menggunakan pendekatanprice action dan volatilitas, dengan karakteristik utama:

  • Entrada de COMPRA/VENTA por sinal teknikal interno

  • ATR (Average True Range) de entrada:

    • Stop Loss adaptado

    • Take Profit adaptado

    • Trailing Stop dinámico

  • Gestión de riesgos basada en la persistencia del riesgo (% de riesgo)

  • Valida spread, stop level broker, y kondisi trading

  • Se puede utilizar cuando un bono no es válido (por ejemplo, spread anormal)

EA ini ditujukan untukpengujian strategi, riset, dan pengembangan sistem trading otomatis.


