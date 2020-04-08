UAD Dashboard
- Indicators
- Norapan Tonphim
- Version: 3.25
การพิจารณาคุณลักษณะ HUD
ขณะนี้ผมกำลังมุ่งเน้นไปที่คำอธิบายภาษาอังกฤษสำหรับแดชบอร์ด GAPHUNTER UAD รุ่น Compact HUD ผมกำลังวิเคราะห์คุณสมบัติหลักของรุ่นนี้โดยเฉพาะ เป้าหมายของผมคือการสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่แสดงจุดขายและประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายคือการเน้นย้ำถึงความกะทัดรัดและการใช้งาน
การวิเคราะห์คุณสมบัติหลัก
ตอนนี้ ผมกำลังเจาะลึกฟีเจอร์สำคัญๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของผู้ใช้ MQL5 Market โดยเน้นที่การติดตามกำไร/ขาดทุนแบบเรียลไทม์ของ Compact HUD และการติดตามขีดจำกัดกำไรและขาดทุนรายวัน ผมตั้งใจที่จะนำเสนอคุณค่าเหล่านี้ให้กับเทรดเดอร์อัลกอฮอล์ พร้อมกับรักษาโทนเสียงที่เป็นมืออาชีพและอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ไว้ การแจ้งเตือนด้วยภาพก็จะได้รับการกล่าวถึงเช่นกัน ผมกำลังดำเนินการเพิ่มปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (Call to action) ในตอนท้าย
การกำหนดผู้ใช้เป้าหมาย
ขณะนี้ผมกำลังระบุกลุ่มเป้าหมายสำหรับ "GAPHUNTER UAD - Professional Compact Dashboard" และปรับเนื้อหาให้ตรงใจ ผมให้ความสำคัญกับความชัดเจนและข้อเสนอคุณค่าที่ตรงประเด็น เพื่อให้มั่นใจว่าคำอธิบายจะตรงกับความต้องการของเทรดเดอร์มืออาชีพที่กำลังมองหาโซลูชันที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสำหรับ GAPHUNTER EA เป้าหมายคือการสร้างสมดุลระหว่างรายละเอียดทางเทคนิคและข้อเสนอคุณค่าที่เข้าใจง่าย
ให้ความสำคัญกับความน่าดึงดูดทางสายตา
ตอนนี้ผมกำลังผสานดีไซน์ HUD ธีมมืดแบบมินิมอลเข้ากับคำอธิบาย เพื่อเน้นย้ำถึงการผสานรวมเข้ากับระบบเทรดสมัยใหม่ได้อย่างราบรื่น ผมกำลังเน้นที่สัญลักษณ์ทางภาพ โดยเฉพาะการใช้รหัสสี (สีเขียวหมายถึงบวก สีแดงหมายถึงลบ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน นอกจากนี้ การเพิ่มตัวบ่งชี้สถานะระบบสำหรับตัวกรองแนวโน้มและข้อจำกัดเวลาก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจน ผมกำลังตรวจสอบให้แน่ใจว่านี่เป็นมอนิเตอร์คู่กันหรือมอนิเตอร์แบบสแตนด์อโลน
การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการอ่านได้
ผมเพิ่งปรับปรุงรายการฟีเจอร์ต่างๆ โดยเพิ่มสัญลักษณ์ภาพเพื่อให้ข้อมูลน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผมยังได้เพิ่มองค์ประกอบการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทันสมัย และอธิบายความหมายของพารามิเตอร์ต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เน้นการติดตามกำไร/ขาดทุนแบบเรียลไทม์ รวมถึงขีดจำกัดกำไรและอัตราการชนะรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ ผมกำลังมุ่งเน้นไปที่ข้อมูล "แบบคร่าวๆ" ที่ผู้ใช้ต้องการ ผมยังได้เพิ่มอีโมจิเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น และกำลังตรวจสอบเพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
การปรับปรุงข้อความผลิตภัณฑ์
ตอนนี้ผมกำลังรวบรวมความคิดเห็นจากความคิดเห็นที่ "รก" จากการสนทนาครั้งก่อน ผมเน้นย้ำถึงดีไซน์ที่ "สะอาด" และ "กะทัดรัด" ของ GAPHUNTER UAD - Professional Compact Dashboard ไว้ในคำอธิบายอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้โดดเด่นและแตกต่างอย่างชัดเจน เป้าหมายคือการเน้นย้ำถึงความคล่องตัวและความใช้งานง่ายของแดชบอร์ด ในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติหลักและคุณค่าไว้ ผมเน้นการใช้ภาษาที่กระชับและทรงพลัง