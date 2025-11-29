Boleta Profissional

Use as teclas C e V para posicionar ordens pendentes pelo grafico, Boleta profissional com interface limpa para quem opera manualmente, ainda está em desenvolvimento entao pode conter bugs, conforme testes e feedback  

farei alguns ajustes, no mais é isso, façam bom uso dessa ferramenta gratuita criada para voces, até mais bons trades e boa sorte a todos nós.

Adeni Ferreira
166
Adeni Ferreira 2025.12.11 20:55 
 

Excepcional boleta.. uma das melhores que encontrei free.

MiguelHonorio
14
MiguelHonorio 2025.12.10 22:03 
 

Muito Bom! Poderia usar Teclas Auxiliares, as vezes o Alt da uns bug pq vai para o "Arquivo" da plataforma, poderia ser algo como C e V ou B e S. Um Breakeven tbm seria ótimo! Se movimento X ticks mover para Y ticks Ou Atingiu X% do Alvo mover para Y%

