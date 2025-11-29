Boleta Profissional
- Utilities
- Gleivisson Oliveira Santos
- Version: 50.6
- Updated: 14 December 2025
Use as teclas C e V para posicionar ordens pendentes pelo grafico, Boleta profissional com interface limpa para quem opera manualmente, ainda está em desenvolvimento entao pode conter bugs, conforme testes e feedback
farei alguns ajustes, no mais é isso, façam bom uso dessa ferramenta gratuita criada para voces, até mais bons trades e boa sorte a todos nós.
Excepcional boleta.. uma das melhores que encontrei free.