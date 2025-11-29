Boleta Profissional
- Utilitários
- Gleivisson Oliveira Santos
- Versão: 50.6
- Atualizado: 14 dezembro 2025
- Ativações: 5
Use as teclas C e V para posicionar ordens pendentes pelo grafico, Boleta profissional com interface limpa para quem opera manualmente, ainda está em desenvolvimento entao pode conter bugs, conforme testes e feedback
farei alguns ajustes, no mais é isso, façam bom uso dessa ferramenta , até mais bons trades e boa sorte a todos nós...........................................................................
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação