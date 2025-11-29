Boleta Profissional

Utilice las teclas C y V para colocar órdenes pendientes en el gráfico, Entrada profesional con una interfaz limpia para aquellos que operan manualmente, todavía está en desarrollo por lo que puede contener errores, de acuerdo a las pruebas y comentarios.

Voy a hacer algunos ajustes, pero eso es todo, hacer un buen uso de esta herramienta, hasta nuevo aviso buenas operaciones y buena suerte a todos nosotros...........................................................................