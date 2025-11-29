Boleta Profissional

Use as teclas C e V para posicionar ordens pendentes pelo grafico, Boleta profissional com interface limpa para quem opera manualmente, ainda está em desenvolvimento entao pode conter bugs, conforme testes e feedback  

farei alguns ajustes, no mais é isso, façam bom uso dessa ferramenta , até mais bons trades e boa sorte a todos nós...........................................................................

おすすめのプロダクト
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
フィルタ:
Adeni Ferreira
166
Adeni Ferreira 2025.12.11 20:55 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Cristiano
48
Cristiano 2025.12.11 20:01 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Gleivisson Oliveira Santos
344
開発者からの返信 Gleivisson Oliveira Santos 2025.12.11 20:19
Boa tarde, vc deu play na opção algotrading que fica na barra de ferramentas da plataforma? Como vc usa janelas livres talvez não tenha se atentado a isso
MiguelHonorio
14
MiguelHonorio 2025.12.10 22:03 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Gleivisson Oliveira Santos
344
開発者からの返信 Gleivisson Oliveira Santos 2025.12.11 02:45
Está feito! Agora as teclas para posicionar odens são as teclas C e V e foi adicionado os sistemas de proteção.
レビューに返信