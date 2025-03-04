Superior GOLD Rentable

Superior GOLD Rentable es un EA que utiliza 3 indicadores, Accelerator Oscillator, MACD, RSI, lo cual le permite hacer operaciones efectivas y minimizando el riesgo de perdida. Este  EA usa stop loss para todas las órdenes, el EA no utiliza ningún método de negociación peligroso: sin cuadrícula, sin martingala,... Superior GOLD Rentable esta optimizado para trabajar con los metales y en especial con el ORO, en la temporalidad de 15m, aunque puede trabajar en cualquier marco temporal; Sin embargo, recomendando dejar el marco temporal m15.

  • El precio limitado de $40 es solo para las primeras 10 ventas. Después de 10 ventas, el precio aumentará en +$10. 

Algunas características:

No utiliza ningún método de negociación peligroso: Sin cuadrícula, Sin martingala,... solo una operación

- La orden siempre está protegida por Stoploss

- Optimice el EA con la configuración predeterminada - Fácil de usar

- Totalmente automático

- Filtro de tiempo inteligente para evitar caídas, subidas, brechas inesperadas...

  • importante: este EA puede operar con otras divisas, pero su fuerte es el ORO, se toma su tiempo para hacer una operación, esto hace más efectiva sus entradas, ya viene optimizado por defecto, stop loss 0 y take profit 38, pero puede optimizarlo con el stop loss en 0 y take profit en 380 para un mejor resultado, pueden configurarlo y optimizarlo a su gusto, también viene con los indicadores incluidos show indicators, solo cambie de false a true y listo, también trae un filtro de noticias para minimizar los riesgos.
Advertencia:
  • Solo vendo EA a través de MQL5.com. Si alguien te contacta diciendo que soy yo quien intenta venderte algo, es un estafador. Bloquéalo y denúncialo como spam.
  • Si compras este EA en cualquier otro lugar que no sea MQL5, es una versión falsa que no funcionará como la versión real y nunca recibirás actualizaciones ni soporte.


