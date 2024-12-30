Robo Gradiente Linear Mini Indice B3

O primeiro Robô de Gradiente Linear disponível para o público no Brasil.



Imagine ter um robô de trading que transforma sua banca de R$10 mil em um potencial de ganhos de R$1 mil por dia, seguindo uma estratégia sólida e comprovada. Conheça nosso robô para MT5, desenvolvido com a estratégia de Gradiente Linear através de Bandas VWAP.



🚨 ATENÇÃO: Para a utilização do Robô Gradiente Linear, sua conta precisa ser configurada como hedging na corretora de preferência. Em contras netting ele não funcionará de forma apropriada.

Consulte o suporte caso tenha dúvidas.



🚀 Como funciona?

Ele opera em zonas de exaustão, aproveitando os momentos mais oportunos para realizar operações de compra e venda. Combinado a isso, utiliza um gerenciamento financeiro rígido, garantindo:

✅ Stop Loss Financeiro: Proteção contra perdas excessivas.

✅ Take Profit Diário: Lucros consistentes todos os dias.

📈 Resultados impressionantes

Nos últimos 2 anos, o robô registrou um desempenho de 500% de rentabilidade, comprovando a eficiência da sua estratégia.



Evita operações durante eventos de alta volatilidade, como anúncios importantes, protegendo seu capital e maximizando a eficiência.Fecha as posições em momentos oportunos para concluir o day trade de forma mais lucrativa possível.Utilize este EA apenas em contas hedging.✅ Este EA foi desenvolvido exclusivamente para o mini índice o índice cheio da B3 (Brasil)✅ No backtest, mude a moeda padrão para BRL✅ Caso adquira este EA, entre em contato para mais dicas.



Mais informações ou parcerias? Entre em contato: https://wa.me/5531988606191

