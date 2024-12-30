Robo Gradiente Linear Mini Indice B3
- Experts
- Diego Garrido De Almeida
- Version: 1.3
- Updated: 30 December 2024
- Activations: 20
O primeiro Robô de Gradiente Linear disponível para o público no Brasil.
Imagine ter um robô de trading que transforma sua banca de R$10 mil em um potencial de ganhos de R$1 mil por dia, seguindo uma estratégia sólida e comprovada. Conheça nosso robô para MT5, desenvolvido com a estratégia de Gradiente Linear através de Bandas VWAP.
🚨 ATENÇÃO: Para a utilização do Robô Gradiente Linear, sua conta precisa ser configurada como hedging na corretora de preferência. Em contras netting ele não funcionará de forma apropriada.
Consulte o suporte caso tenha dúvidas.
🚀 Como funciona?
Ele opera em zonas de exaustão, aproveitando os momentos mais oportunos para realizar operações de compra e venda. Combinado a isso, utiliza um gerenciamento financeiro rígido, garantindo:
✅ Stop Loss Financeiro: Proteção contra perdas excessivas.
✅ Take Profit Diário: Lucros consistentes todos os dias.
📈 Resultados impressionantes
Nos últimos 2 anos, o robô registrou um desempenho de 500% de rentabilidade, comprovando a eficiência da sua estratégia.
Evita operações durante eventos de alta volatilidade, como anúncios importantes, protegendo seu capital e maximizando a eficiência.
⏰ Fechamento otimizado do Day Trade
Fecha as posições em momentos oportunos para concluir o day trade de forma mais lucrativa possível.
💡 Dicas importantes:
✅ Utilize este EA apenas em contas hedging.
✅ Este EA foi desenvolvido exclusivamente para o mini índice o índice cheio da B3 (Brasil)
✅ No backtest, mude a moeda padrão para BRL
✅ Caso adquira este EA, entre em contato para mais dicas.
Grupo de apoio ao usuário no Telegram com postagens abertas 24 horas por dia.
Mais informações ou parcerias? Entre em contato: https://wa.me/5531988606191