Robo Gradiente Linear Mini Indice B3

O primeiro Robô de Gradiente Linear disponível para o público no Brasil.

Imagine ter um robô de trading que transforma sua banca de R$10 mil em um potencial de ganhos de R$1 mil por dia, seguindo uma estratégia sólida e comprovada. Conheça nosso robô para MT5, desenvolvido com a estratégia de Gradiente Linear através de Bandas VWAP.

🚨 ATENÇÃO: Para a utilização do Robô Gradiente Linear, sua conta precisa ser configurada como hedging na corretora de preferência. Em contras netting ele não funcionará de forma apropriada.
Consulte o suporte caso tenha dúvidas.

🚀 Como funciona?
Ele opera em zonas de exaustão, aproveitando os momentos mais oportunos para realizar operações de compra e venda. Combinado a isso, utiliza um gerenciamento financeiro rígido, garantindo:
Stop Loss Financeiro: Proteção contra perdas excessivas.
Take Profit Diário: Lucros consistentes todos os dias.

📈 Resultados impressionantes
Nos últimos 2 anos, o robô registrou um desempenho de 500% de rentabilidade, comprovando a eficiência da sua estratégia.

📅 Acompanhamento do calendário econômico
Evita operações durante eventos de alta volatilidade, como anúncios importantes, protegendo seu capital e maximizando a eficiência.

Fechamento otimizado do Day Trade
Fecha as posições em momentos oportunos para concluir o day trade de forma mais lucrativa possível.

💡 Dicas importantes:
 Utilize este EA apenas em contas hedging.
✅ Este EA foi desenvolvido exclusivamente para o mini índice o índice cheio da B3 (Brasil)
✅ No backtest, mude a moeda padrão para BRL
✅ Caso adquira este EA, entre em contato para mais dicas.

Grupo de apoio ao usuário no Telegram com postagens abertas 24 horas por dia.


Mais informações ou parcerias? Entre em contato: https://wa.me/5531988606191

Recommended products
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Animus
Arismario Verissimo Neves
Experts
Robô Animus. Animus é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Sua estratégia funciona exclusivamente no ativo WIN, apresentando uma ótima sequência de ganhos com suas duas operações diárias. - Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA; - Operações 100% day trade; - O robô vai completamente configurado com os parâmetros da estratégia, pronto para realizar as operações diárias. ATENÇÃO: Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge. Ativar o horário de funcionamento nos "Parâmetros de
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Experts
Gold Precision Trader – The XAUUSD Edge Without Indicators Trade gold like a pro — without relying on lagging indicators or confusing signals.Gold Precision Trader is a battle-tested, rule-based strategy designed specifically for XAUUSD. Built for fast execution, high-probability entries, and mechanical consistency, this system eliminates noise and lets you trade with real structure, 1-3 trades daily. What Makes It Different Built specifically for Gold (XAUUSD) Trades only during clear, h
Rebote en Bandas
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
In this product, a trading strategy is used with one of the indicators commonly used in the market, this in conjunction with a solid experience of the market in which the possible change in trend due to the touch of the Bollinger bands is observed. The candles in turn have to behave in such a way that it is understood that the trend will change due to its composition. On the other hand, the Take Profit as well as the Stop Loss will not have to be positioned since the algorithm is designed so tha
Equilibro B3 Trader
Renato Takahashi
Experts
Equilibro B3 Trader é um robô de negociação versátil projetado para a bolsa de valores brasileira B3, capaz de operar no mini-índice WIN e mini-dólar WDO, bem como em commodities (como milho e boi gordo) e ações (fracionadas ou não). O robô utiliza uma estratégia poderosa baseada em forças e retrações para fazer entradas nos trades, por meio de uma avaliação de 3 médias móveis simples, que podem ser configuradas de acordo com as preferências do usuário. Inclui-se também filtros de entrada por â
Robo Mini Dolar B3
Luiz Felipe Hibino Rodrigues
Experts
This EA works exclusively on the Dollar Futures market (B3). It can be used in Full Dollar (DOL) or Mini Dollar (WDO). Type: Day-Trade Recommended margin: Mini Dollar (WDO) = BRL 3.000,00 Developed through volatility techniques, batteries of robustness tests and data analysis such as: - Walk Forward Analysis (WFA) - Walk Forward Efficiency (WFE) -   Walk Forward Matrix  (WFM) - Monte Carlo - Distribution of Parameters - Distribution of Results - Wilcoxon-Mann-Whitney criterion The EA
Gator
Eric Mangeni Wakho
Experts
Introducing Gator Algo(Intelligent Algo) , an advanced Expert Advisor (EA) designed with a unique blend of Supply and Demand strategy to give you an edge in the market. It leverages the Hull and Stochastic Trend indicators for precision entries and exits. With built-in Telegram notifications, you'll stay informed on all trade actions in real-time. Gator Algo combines cutting-edge automation with a strategic approach that uses AI to help you maximize profits. Perfect for traders seeking a powerfu
EA Snowball WIN
Gustavo Da Silva Povodeniak
Experts
ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO: Este EA foi projetado para operar tendências no IBOVESPA MINI, entretanto, é possível operar em qualquer ativo. A tendência é definida de acordo com relação preço e Média Móvel, totalmente configurável pelo usuário. Uma tendência de alta se configura quando existem "X" barras acima da Média Móvel, que ainda não tenham tocado na Média Móvel. O mesmo vale para uma tendência de baixa, porém com as barras abaixo da Média Móvel. Depois de "X" barras sem tocar a Média Móvel,
Cybertrade
Emanuel Andriato
Experts
Cybertrade Agile and Flexible - MT5 (Your strategy in any market) https://emanuelandriato.github.io/cybertrade/ Flexible EA regarding parameterization, where the trader can configure his own setup, risk management and trading plan. Our EA is an advanced, high quality solution, always developed with attention focused on performance and flexibility of use and also always attentive to the need of traders to work in different ways. With the diversity of indicators and parameters available, it is p
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Experts
Transform Your Manual Trading with the Best Free Order Ticket for MT5! Tired of the default MetaTrader ticket—slow and short on information? Trader Panel Grid Alpha is a professional-grade order panel built to give discretionary traders speed, control, and clarity. This free tool isn’t just another ticket; it’s a command station that puts your most important actions and data right on the chart, letting you focus on what really matters: your analysis. FREE VERSION FEATURES Lightning-Fast Execut
FREE
Vikopo RSI Martingale MT5
Farahbod Nikfar
Experts
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo RSI Martingale MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114480 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a
FlashTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experts
FlashTrade Pro FlashTrade Pro is a state-of-the-art automated trading advisor designed to revolutionize your trading experience in the high-speed world of financial markets.                                             By leveraging cutting-edge algorithms and real-time data analytics, FlashTrade Pro automates the scalping strategy, enabling traders to exploit small price movements with exceptional speed and accuracy. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume o
Renkus Gladiator
Renato Takahashi
Experts
Renkus Gladiator é um robô de negociação automatizada que utiliza gráficos Renko para análise de tendências e emissão de ordens limit de compra e venda. Com a definição do tamanho do brick (box ou R), é possível determinar a quantidade necessária para confirmar a tendência de alta ou baixa, sem martingale e scalping. Além disso, é possível configurar os stops como dinâmicos (com base no tamanho dos candles) ou fixos (com valores definidos de ganhos e perdas), bem como a posição das ordens limit
Bollinger Bands Scalper WIN
Lucas Silva Costa
Experts
Este robô de trading automático foi desenvolvido com base no indicador técnico Bandas de Bollinger , uma ferramenta amplamente utilizada para medir a volatilidade do mercado e identificar possíveis zonas de reversão de preço. A estratégia consiste em monitorar o comportamento do preço em relação às bandas superior e inferior. Quando o preço atinge a banda inferior, o robô interpreta como uma possível região de sobrevenda e pode abrir uma operação de compra , buscando a reversão em direção à méd
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Experts
USD Killer Gemini EA is the solution for traders looking to maximize their operations with the security of a robust and highly automated strategy. Developed by Felipe FX, this next-generation EA combines cutting-edge technology and advanced indicators to provide efficient and profitable trading. Advanced indicators for confirming entries USD Killer was developed with all the power of Gemini AI and we find patterns that occur daily on the chart, increasing assertiveness in the long term. Confi
EMABra50SC
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader BRA50SC faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Índice BRA50, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.      Versão exclusiva para o Bra50 (Mini-índice internacional).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (%) Rebaix
GdeAsset Blackbox
Daniel De Almeida Galvao
Experts
Получите бесплатно! Моделирование для трейдеров, фондов управления капиталом и разработчиков MQL5 Получите алгоритм этого эксперта, зарегистрировавшись в Gdeasset Blackbox. Сотрудничество с GdeAsset BlackBox: учитывая очевидную потребность в обмене валютой и финансовыми активами, возникает это совместное предложение по распространению инструментов ценообразования среди участников мирового рынка для противодействия глобальной инфляционной девальвации. GdeAsset ищет партнёров для разработки инстру
FREE
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experts
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
Immortal XX
Maulidan
Experts
️ IMMORTAL XX – The Gold Market Sentinel "Immortal" is not just a name – it's a philosophy. In the ever-volatile and fast-moving world of trading, few strategies stand the test of time. IMMORTAL XX is built on the idea of durability, resilience, and consistency. Like its name, this Expert Advisor is designed to survive and thrive through the toughest market conditions, delivering performance that outlives market noise. ️ Product Overview: Name: IMMORTAL XX Symbol: XAUUSD (GOLD) Type: Fully Aut
T vack Beginners
裕介 石野
Experts
MT5 EA trading system for BTCUSD T vack Beginners Use a brokerage firm with narrow spreads. trading style: Grid type time frame: 15min No indicators are needed on the chart. Known for its high trading direction analysis and high win rate using fundamental analysis It is a trading method that incorporates logic by combining half & half tralipi type EA. Half-and-half type holding long-term unrealized loss due to high price buying and bottom price selling,  which is a weak point of Tra
SpaceX EA Bot
Allan Munene Mutiiria
Experts
SpaceX EA Bot is a tool that combines volume , trend , price action and intensity indicators and finds the best trades available to take for the system to be effective. It incorporates the best trading strategies to predict the most accurate trend and automatically places trades respectivelly. Here is the best part of the Bot - if the prediction fails, it MANAGES the trades to breakeven and then trails the trades afterwards, and of course, this setting is left for the user to decide, and manages
Enoch
Alexandro Matos
Experts
English Description (for MQL5 Market) Title : ENOCH – The Guardian of Automated Trading Description : ENOCH is a powerful Expert Advisor designed for traders who demand discipline, automation, and consistency. With a flexible risk management structure and a smart lot increment system , ENOCH acts as a true guardian of your account , protecting your capital while seeking the best trading opportunities. ️ Main Features : Risk Management : customizable lot size, Stop Loss, Take Profit, an
PlugnTrade BR
Alfred Mirzasalikhov
Experts
Plug’n’Trade BR is an Expert Advisor with a minimum number of input parameters. The robot is designed for trading the Brent oil futures contract (BR) on FORTS derivatives market. Plug’n’Trade trades using unique technical indicators, which perform mathematical analysis of the price movement. The EA automatically sets the optimal stop loss and take profit. Plug’n’Trade works on M30 chart. All computations are performed when a new candle forms. This robot does not require optimization and is easy
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Experts
Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
Nexus Bitcoin Scalper
Thang Chu
2 (1)
Experts
Join  Nexus Community Public Chat Nexus Bitcoin Scalper is a short term scalping EA that trades Bitcoin exclusively. The EA has 3 internal trading strategies for different market environments. each strategies are based on different underlying market momentum and reversal algorithm and combine with several market indicators such as MACD, RSI, ADX and TDI.  It is designed for stable operations and risk control in long term trading.  This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b e
Velocity Algo MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
Unleash the Power of Reversal Trading with Velocity Algo MT5! Ready to capitalize on market turning points with precision and resilience? Velocity Algo MT5 is an advanced Expert Advisor meticulously designed to identify and trade significant price reversals on the USDCAD M15 timeframe. Live signal MT5 :   Click Here Harness the Edge of Smart Reversal Detection: Velocity Algo employs a sophisticated reversal trading strategy. It intelligently enters sell orders when an uptrend shows signs of ex
FX Gold Engine
Sigit Hariyono
3 (2)
Experts
FX Gold Engine  is a fully automatic expert advisor which contains several trading systems mainly based on default meta trader indicators, support resistance, simple neural networks and candlestick formations. Each trading system has it own entry and exit algorithm, and sometimes hedge each other to reduce equity drawdown. This trading advisor can be used for all pairs and all time frames, but it is specifically designed for  Gold   XAUUSD 1H  time frame.  Main Features:    No Martingale.  No
Ai Major EA MT5
Indra Maulana
5 (5)
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/126050 A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (226)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen, the newest and a very powerful addition to the Quantum Family of Expert Advisors. My specialty? GOLD. Yes, I trade the XAUUSD pair with precision and confidence, bringing you unparalleled trading opportunities on the glittering gold market. I am here to prove that I am the most advanced Gold trading Expert Advisor ever created. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Myfx
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (15)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Live signal 1:  CLICK Discounted   price
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (468)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details MyFxbook Verified signal : CHECK MY PROFIL
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (114)
Experts
Quantum Bitcoin EA : There is no such thing as impossible, it's only a matter of figuring out how to do it! Step into the future of Bitcoin trading with Quantum Bitcoin EA , the latest masterpiece from one of the top MQL5 sellers. Designed for traders who demand performance, precision, and stability, Quantum Bitcoin redefines what's possible in the volatile world of cryptocurrency. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup i
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.65 (23)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Post: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762740 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller Burning Grid needs a " HEDGING " Account. No
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
8 copies left at 699 USD Next price 799 USD I am pleased to introduce the Expert Advisor I developed following numerous requests from users of my proprietary trading strategy and indicator, Divergence Bomber . Detailed installation and setup instructions –  link How it performs: Live Signal: "Bomber M15 Channel" -   link Test results: "Bomber M15 Channel" portfolio -  link --- Live Signal: "Bomber H1 Channel" – link Test results "Bomber H1 Channel" portfolio - link So, I created the Expert Advi
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
4.67 (15)
Experts
AlphaCore X The AlphaCore X EA is a cutting-edge trading system that masters the complexity of financial markets with a unique combination of AI-driven analyses and data-based algorithms. By integrating ChatGPT-o1 , the latest GPT-4.5 , advanced machine learning models, and a robust big data approach, AlphaCore X achieves a new level of precision, adaptability, and efficiency. This Expert Advisor impresses with its innovative strategy, seamless AI interaction, and comprehensive additional featu
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.37 (82)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
5 (5)
Experts
DeepLayer Dynamics Multisymbol Neural Scalper with Quad-Strategy Adaptive Architecture DeepLayer Dynamics represents a next-generation evolution in the Dynamics series — a cutting-edge Expert Advisor built on advanced algorithmic logic and a multi-symbol operational framework. It is designed to run simultaneously across the following 10 instruments : XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF The system combines high-precision scalping with real-time responsiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.71 (109)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.76 (63)
Experts
Let me introduce you to an Expert Advisor, built on the foundation of my manual trading system — Algo Pumping . I seriously upgraded this strat, loaded it with key tweaks, filters, and tech hacks, and now I’m dropping a trading bot that: Crushes the markets with the advanced Algo Pumping Swing Trading algorithm, Slaps Stop Loss orders to protect your account, Perfectly fits both "Prop Firm Trading" and "Personal Trading", Trades clean without martingale or crazy grid systems, Runs on the M15 tim
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.4 (40)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
5 (30)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.58 (127)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.9 (10)
Experts
Aria Connector EA (7 AIs + Voting System + Audit and Auto-Optimize system with Aria API on Render! ) Public channel:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea Many EAs on the market claim to use artificial intelligence or "neural networks" when in reality they only run traditional logic or connect with unreliable sources. Aria Connector EA was created with a clear and transparent purpose: to directly connect your MT5 platform with OpenAI’s AI — no middlemen, no shady scripts. From its fir
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (8)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
GbpUsd Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.71 (134)
Experts
The GBPUSD Robot MT5 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the   GBP/USD   currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to   identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD.  The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-E
Syna
William Brandon Autry
Experts
Introducing Syna-The Revolutionary Dual-Function AI Trading System I'm thrilled to unveil Syna, a groundbreaking leap forward in AI-powered trading technology. This release features unprecedented access to 392 AI models including 67 FREE integrated options, plus premium models like Grok 4, DeepSeek R1, OpenAI O3, Claude Opus 4, and Gemini 2.5 Pro-all combined with an intuitive interactive assistant interface featuring on-screen buttons for real-time market analysis and manual trading guidance .
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (101)
Experts
Hello everyone, let me introduce myself: I am Quantum StarMan, the electrifying, freshest member of the Quantum EAs family. I'm a fully automated, multicurrency EA with the power to handle up to 5 dynamic pairs: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, and USDCAD . With the utmost precision and unwavering responsibility, I'll take your trading game to the next level. Here's the kicker: I don't rely on Martingale strategies. Instead, I utilize a sophisticated grid system that's designed for peak performa
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (27)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.71 (14)
Experts
AI Neuro Dynamics EA Adaptive Signal Architecture for XAU/USD | H1 AI Neuro Dynamics is more than just an Expert Advisor — it is a modular cognitive trading system built for precision and adaptability on the XAU/USD (Gold) pair. Designed for high-volatility environments, it fully complies with the performance and risk requirements of prop firm standards. Powered by a proprietary neuro-quantum decision architecture , the EA evaluates market structure in real time, dynamically adjusting its inter
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.86 (14)
Experts
3 copies left at $599 Next price $699 Hey traders, If you're looking for an EA that doesn't just fire off trades for the sake of activity, but actually follows a smart, battle-tested strategy — meet Scalper Investor EA. This is a multi-currency expert advisor already armed with a solid reversal strategy, and soon to be upgraded with a trend-following module. Ready to trade: The Reversal Strategy At launch, Scalper Investor EA comes fully loaded with a reversal system designed to catch pullbacks
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Launch Promo: Limited number of copies available at current price Final price: 990$ NEW: get 1 EA for free! (for 2 trade accounts) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP: Click here Set Files Welcome to DayTrade Pro Algo!  After years of studying the markets and programming different strategies, I have found an algorithm that has everything a good trading system needs: It is broker independent It is spread independent It
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (22)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
King Sniper EA
Ivan Bebikov
3.78 (18)
Experts
Monitoring of real trading Advisor -  https://www.mql5.com/en/signals/2264971 My other products    -      click here Keep in mind that the results on different brokers may differ, I recommend testing on your broker before using it (you can ask me for a list of recommended brokers in the PM). Read the blog post with the description of the adviser before starting work and if you have any additional questions, write to me in the PM. A fully automatic Expert Advisor that does not require additional
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (9)
Experts
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Months of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Trading Strategy  live 4month After purchase, all my products will remain free for you forever. Download the settings file  Gold M1 | ECN Account: Compatible with any broker Jackal EA is based on a multi-layered and intelligent breakout strategy that combines advanced risk and profit management to adapt to market dynamics. 1. Breakout Trap Strategy Places two simultaneous pending orders in opposite directions: Buy Stop   above the current price Sell Stop   below the c
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (8)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals] Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) The developer of this EA has proven his professionalism through the quality of his other robots. With Volume Hedger EA  Thanks to the ability to define an entry strategy using a Custom Indicator, you will no longer need to purchase additional EAs! This EA is an advanced trading algorithm that combines Martingale strategy with hedging and smart risk management in highly volatile mark
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.78 (45)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pairs such as XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as m
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.3 (106)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Filter:
No reviews
Reply to review