Robo Gradiente Linear Mini Indice B3
- Asesores Expertos
- Diego Garrido De Almeida
- Versión: 1.3
- Actualizado: 30 diciembre 2024
- Activaciones: 20
Robot Gradiente Lineal para MT5 - Estrategia con Bandas VWAP
El Linear Grad ient Robot es el primer sistema brasileño desarrollado basado en Gradiente Lineal aplicado a las Bandas VWAP, destinado a la negociación automática en el mini índice B3 y el índice completo.
Estratégia e funcionamento
El robot identifica zonas de agotamiento de precios, realizando operaciones de compra y venta en los puntos con mayor probabilidad de reversión.
Su gestión financiera sigue parámetros estrictos para preservar el capital:
-
Stop Loss financiero: limita las pérdidas en situaciones adversas.
-
Take Profit diario: cierra las operaciones tras alcanzar el beneficio definido.
Rendimiento y seguridad
En los últimos dos años, la estrategia ha demostrado consistencia y solidez, con resultados significativos en diferentes condiciones de mercado.
El robot también monitoriza el calendario económico y evita operar durante eventos de alta volatilidad, buscando la estabilidad y la protección del capital.
Requisitos y recomendaciones
-
Utilice cuentas de cobertura. Las cuentas de compensación funcionan incorrectamente.
-
Ajuste el parámetro de moneda a BRL cuando realice las pruebas.
-
Aplicación apta exclusivamente para el mini índice B3 y el índice completo.
-
Después de la instalación, puede recibir orientación adicional a través del sistema de mensajería interna de MQL5.
Notas
Este producto fue desarrollado para traders que buscan disciplina y consistencia, con un enfoque en resultados sostenibles y gestión inteligente del riesgo
Me arrependi profundamente. Não tem como gerenciar o risco de forma efetiva sem prejuízos desastrosos. Por exemplo, tu coloca 3000, quando da ruim, pode chegar a 6000. Não há como controlar o número de posições que ele abre.
1. Você não pode testar este bot na letra mensal, mas na série contínua. Se vc fizer backtest na letra, vai stopar no final da liquidez.
Tem que simular mercado real win$ (série continua). 2. Vc precisa rodar a simulação a cada tick, e não a cada OHLC. Garantimos que o bot é lucrativo se bem utilizado.
E rodando a mercado, a cada tick, a gestão de risco é extremamente rigorosa.