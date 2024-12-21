Robo Gradiente Linear Mini Indice B3

1

Robot Gradiente Lineal para MT5 - Estrategia con Bandas VWAP

El Linear Grad ient Robot es el primer sistema brasileño desarrollado basado en Gradiente Lineal aplicado a las Bandas VWAP, destinado a la negociación automática en el mini índice B3 y el índice completo.

Estratégia e funcionamento

El robot identifica zonas de agotamiento de precios, realizando operaciones de compra y venta en los puntos con mayor probabilidad de reversión.
Su gestión financiera sigue parámetros estrictos para preservar el capital:

  • Stop Loss financiero: limita las pérdidas en situaciones adversas.

  • Take Profit diario: cierra las operaciones tras alcanzar el beneficio definido.

Rendimiento y seguridad

En los últimos dos años, la estrategia ha demostrado consistencia y solidez, con resultados significativos en diferentes condiciones de mercado.
El robot también monitoriza el calendario económico y evita operar durante eventos de alta volatilidad, buscando la estabilidad y la protección del capital.

Requisitos y recomendaciones

  • Utilice cuentas de cobertura. Las cuentas de compensación funcionan incorrectamente.

  • Ajuste el parámetro de moneda a BRL cuando realice las pruebas.

  • Aplicación apta exclusivamente para el mini índice B3 y el índice completo.

  • Después de la instalación, puede recibir orientación adicional a través del sistema de mensajería interna de MQL5.

Notas

Este producto fue desarrollado para traders que buscan disciplina y consistencia, con un enfoque en resultados sostenibles y gestión inteligente del riesgo


Productos recomendados
SpaceX EA Bot
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
SpaceX EA Bot es una herramienta que combina volumen , tendencia , acción del precio y intensidad y encuentra las mejores operaciones disponibles para que el sistema sea efectivo. Incorpora las mejores estrategias de negociación para predecir la tendencia más precisa y automáticamente coloca las operaciones respectivas. Aquí está la mejor parte del Bot - si la predicción falla, GESTIONA las operaciones hasta alcanzar el punto de equilibrio y luego hace un seguimiento de las operaciones, y por su
Investologic
SAUD ALHINDAL
Asesores Expertos
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC plataforma El EA es para los operadores profesionales. Los usuarios deben hacer algunas pruebas intensivas utilizando "probador de estrategia" para satisfacer las necesidades del usuario y para confirmar que esta EA trabajará para usted . La tendencia siguiente EA y inelegance artificial que tienen la capacidad de negociar en ondas móviles y saltar el mercado volátil entrecortado, el trabajo EA con cualquier mercado de símbolos o marco de tiempo en l
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Mean Reversion Monster MT5
Scott Fredeman
Asesores Expertos
MEAN REVERSION MONSTER Este Experto abrirá operaciones a una distancia especificada de la media móvil y cerrará las operaciones cuando el precio vuelva a la media móvil o a un valor de Pips Virtuales establecido en los ajustes. Con el fin de maximizar los beneficios potenciales, se abren operaciones de cuadrícula adicionales a medida que el precio se aleja de la distancia especificada en pips de la media móvil. Hay 3 niveles de cuadrícula que se pueden establecer para reducir su reducción gene
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
EA Falcon MT5
Renat Garaev
Asesores Expertos
EA Falcon es un algoritmo que se basa en dos estrategias principales que le permiten operar en la dirección de la tendencia principal con el uso de características adicionales para hacer que el comercio sea más seguro y razonable en términos de riesgo y ganancias. Estrategias: - Fractal asimétrico. Indicador personalizado. - Regresión lineal. Un indicador personalizado que permite que el EA opere solo en la dirección de la tendencia principal. Funciones: -Filtro de noticias. Le permite esp
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
EA i MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y producido al 100% por inteligencia artificial Este robot está construido por el libre ChatGPT Ai. Además, para utilizar la herramienta de IA (un gran asistente en MetaTrader), puede ver este producto: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas Atributos: Utilizable: en par de divisas: EURUSD en marco de tiempo: M30 en Tipo de cuenta: Cualquiera en varios brokers en empresas prop con ca
FREE
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Asesores Expertos
Bitcoin Comercio Mi Expert Advisor comercio Bitcoin en H1 marco de tiempo, Basado en el indicador ADX, indicador de Bandas de Bollinger, y seguir la tendencia. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lote) Depósito mínimo: a partir de 300 usd Beneficio: 100%/año. Draw Down: < 35%. Configuración de entrada para probar mi EA: - Lotes 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin o 3100 usd/bitcoin depende de su broker y su cuenta (ajustar a la proporción correcta y no cambiar) -
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Stock Trader Live Signal ( comercio 3% Saldo de la Cuenta de Riesgo) Nexus EA mql5 canal público: Nexus Comunidad Chat Público Acerca de Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader es una MT5 Expert Advisor comercio de acciones de EE.UU.. La estrategia tratará de montar las tendencias a largo plazo de varias semanas de las mayores acciones de capitalización bursátil en el mercado de EE.UU.. El EA limita el riesgo por un ajustado pero eficaz trailing stop. Lista de valores: AAPL, ADBE, AMD, AMZ
Hsh Reversal ea
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Asesores Expertos
HSH REVERSAL EA: Una Herramienta para el Trading de Reversiones El   HSH REVERSAL EA   es un Asesor Experto diseñado para identificar y operar patrones de reversión en el mercado forex. Se enfoca en detectar patrones de velas como el   Martillo ,   Martillo Invertido   y   Estrella Fugaz , que son comúnmente utilizados en el análisis técnico para identificar posibles reversiones de tendencia. ¿Por qué usar el HSH REVERSAL EA? Detección de Patrones:   El EA identifica los patrones de Martillo, M
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Scalper One MT5
Surge FX Ltd
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto agresivo de precio-acción adecuado para múltiples símbolos y marcos temporales. Debido a su mínimo drawdown , es adecuado para cuentas pequeñas que utilicen modelos de riesgo Fijo, Crecimiento, Agresivo o Brutal. Véase la captura de pantalla. Los parámetros por defecto funcionan mejor en USDJPY, GBPUSD, EURUSD en el marco de tiempo H1. Usted puede ajustar la configuración del Scalper y encontrar los mejores parámetros para un determinado símbolo y marco de tiempo. Se re
ClimCE
Mykola Kucherenko
Asesores Expertos
Este asesor está diseñado para automatizar el proceso de determinar cuándo abrir y cerrar órdenes basándose en criterios técnicos dados. Analiza el precio del instrumento en comparación con una Media Móvil Simple (SMA) para identificar cuándo el precio se sitúa por encima o por debajo de su valor. Este enfoque ayuda a determinar la posible dirección de la operación: comprar si el precio está por encima de la media o vender si está por debajo. Además, el asesor utiliza el Average True Range (ATR)
Grid Scalper Pro Plus
Meet Shah Kamakumar Suryakant Shah
Asesores Expertos
GRID SCALPER PRO PLUS v2.2 Motor de escalado institucional Convierta su MetaTrader 5 en una máquina de riqueza 24/7. Diseñado para la estabilidad. Validado para la Seguridad. Construido para el beneficio. La mayoría de los EAs de Cuadrícula son peligrosos. Siguen comprando hasta que su cuenta golpea Margin Call. [b]Nosotros arreglamos eso[/b]. Universal Dynamic Risk Guard (UDRG) Protección matemática que bloquea físicamente las operaciones si tu margen se ajusta demasiado. Cuenta de c
Goldstar Gold Trend Trading EA
Edward Berko
Asesores Expertos
El EA de trading Goldstar Gold Trend utiliza medias móviles para medir la dirección de la tendencia del oro en un marco temporal determinado y si se cumplen las condiciones para comprar o vender, se abren una o dos posiciones dependiendo de la configuración del EA. La ventaja más fuerte del EA es cuando la tendencia está por encima de la media móvil suave de 5. El EA puede trabajar en cualquier momento y cualquier día dependiendo de los parámetros en la configuración del EA. El EA puede operar
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Eleve su trading a nuevas cotas con Boom and CrashX, el Asesor Experto (EA) avanzado diseñado con precisión para mejorar su experiencia de trading. Este EA aprovecha potentes indicadores para proporcionar señales precisas, agilizar la gestión de riesgos y aumentar la rentabilidad, garantizando un funcionamiento sin problemas en los mercados financieros en constante cambio. Boom and CrashX es el aliado perfecto tanto para los operadores experimentados que buscan mejorar sus estrategias como para
Femto Ground
Imam Nasrudin
Asesores Expertos
[Femto Ground] Profesional, fiable y seguro GBPUSD robot de comercio. Presentación de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par GBPUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M12, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de los niveles de fibonacci personalizado y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarro
StellarX Neos
Woradon Panthanawong
Asesores Expertos
STELLARX NEOS ULTIMATE v24.05 Asesor Experto para MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para operar en condiciones reales de mercado con controles de riesgo estructurados y automatización basada en reglas. Información adicional Precios Precio de lanzamiento: $75 para las primeras 20 compras Precio estándar después del acceso anticipado: $199 Canal de soporte Para asistencia en la instalación del EA, guía de configuración y soporte de uso: Telegram: @StellarXNeos Live Trading Signal Actualment
Range Breaker
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
Range breaker EA te permite seleccionar un rango de tiempo en el cual los limites son usados para establecer dos ordenes de tipo STOP . Tambien puedes establecer de forma manual los limites del rango. Este EA ha sido probado para el USDJPY usando los siguientes parametros: - Start range hour: 2 - Start range mins: 30 - End range hour: 4 - End range min: 00 - % risk: 0.5 This EA esta actualmente funcionando en mi portfolio para los siguientes activos: USDJPY, EURUSD, US30, TSLA and XAUUSD. Rec
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Asesores Expertos
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 es un sistema profesional de scalping automatizado diseñado para operar en los mercados de divisas de rápido movimiento utilizando la dirección del mercado en tiempo real y el control avanzado de posiciones. El EA se centra en entradas precisas, exposición controlada y gestión inteligente de beneficios y riesgos a nivel de cesta, por lo que es adecuado para operadores que desean scalping estructurado y automatizado sin una configuración compleja. Visió
FREE
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
4 (13)
Asesores Expertos
Gapscalper AI es un avanzado algoritmo de trading impulsado por inteligencia artificial que detecta inteligentemente Fair Value Gaps (FVG) y los combina con análisis técnico tradicional para predecir movimientos de precios con alta precisión. En su núcleo, el sistema utiliza un modelo de aprendizaje por refuerzo propietario, meticulosamente entrenado para identificar ineficiencias ocultas del mercado y explotarlas mediante estrategias dinámicas de ejecución de operaciones. Este enfoque innovador
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.85 (13)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.76 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (22)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 5 de 20 plazas — casi agotado. La actualización principal ya se ha completado. El precio pronto subirá a 599 USD , y el precio final será 1500 USD . Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (89)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD en el marco temporal M30. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para operadores que buscan ventajas reales, no trucos. Operación única. Sin cuadrícula. Sin Martingala. Una posición por dirección. Una operación al día. Stop Loss fijo en cada orden. Neptune no acumula posici
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (65)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Filtro:
André Luís Lopes da Silva
119
André Luís Lopes da Silva 2025.10.10 11:53 
 

Me arrependi profundamente. Não tem como gerenciar o risco de forma efetiva sem prejuízos desastrosos. Por exemplo, tu coloca 3000, quando da ruim, pode chegar a 6000. Não há como controlar o número de posições que ele abre.

Diego Garrido De Almeida
276
Respuesta del desarrollador Diego Garrido De Almeida 2025.10.18 01:18
Olá André. Vimos vi seus comentários e a discussão.
1. Você não pode testar este bot na letra mensal, mas na série contínua. Se vc fizer backtest na letra, vai stopar no final da liquidez.
Tem que simular mercado real win$ (série continua). 2. Vc precisa rodar a simulação a cada tick, e não a cada OHLC. Garantimos que o bot é lucrativo se bem utilizado.
E rodando a mercado, a cada tick, a gestão de risco é extremamente rigorosa.
Respuesta al comentario