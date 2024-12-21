Robo Gradiente Linear Mini Indice B3

Linear Gradient Robot für MT5 - Strategie mit VWAP-Bändern

Der Linear Gradient Robot ist das erste brasilianische System, das auf der Grundlage des Linear Gradient entwickelt wurde und auf VWAP-Bänder angewandt wird. Es zielt auf den automatischen Handel mit dem B3-Mini-Index und dem vollständigen Index ab.

Strategie und Funktionsweise

Der Roboter identifiziert Preiserschöpfungszonen und führt Kauf- und Verkaufsoperationen an den Punkten durch, an denen Umkehrungen am wahrscheinlichsten sind.

Sein Finanzmanagement folgt strengen Parametern zur Kapitalerhaltung:

Finanzieller Stop Loss : begrenzt Verluste in ungünstigen Situationen.

Täglicher Take Profit: Schließt den Handel nach Erreichen des festgelegten Gewinns.

Performance und Sicherheit

In den letzten zwei Jahren hat die Strategie Konsistenz und Robustheit bewiesen und unter verschiedenen Marktbedingungen signifikante Ergebnisse erzielt.

Der Roboter überwacht auch den Wirtschaftskalender und vermeidet den Handel während hochvolatiler Ereignisse, um Stabilität und Kapitalschutz zu gewährleisten.

Anforderungen und Empfehlungen

Verwenden Sie Hedging-Konten . Netting-Konten funktionieren nicht korrekt.

Setzen Sie den Währungsparameter beim Testen auf BRL .

Die Anwendung eignet sich ausschließlich für den B3 Mini-Index und den Full-Index .

Nach der Installation können Sie zusätzliche Anleitungen über das interne Nachrichtensystem von MQL5 erhalten.

Anmerkungen

Dieses Produkt wurde für Händler entwickelt, die Disziplin und Beständigkeit suchen und sich auf nachhaltige Ergebnisse und intelligentes Risikomanagement konzentrieren.



