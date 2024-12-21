Robo Gradiente Linear Mini Indice B3
- Uzman Danışmanlar
- Diego Garrido De Almeida
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 30 Aralık 2024
- Etkinleştirmeler: 20
Robô de Gradiente Linear para MT5 — Estratégia com Bandas VWAP
O Robô de Gradiente Linear é o primeiro sistema brasileiro desenvolvido com base em Gradiente Linear aplicado às Bandas VWAP, voltado para operações automáticas no mini índice e no índice cheio da B3.
Estratégia e funcionamento
O robô identifica zonas de exaustão do preço, realizando operações de compra e venda nos pontos de maior probabilidade de reversão.
Sua gestão financeira segue parâmetros rigorosos para preservar o capital:
-
Stop Loss Financeiro: limita perdas em situações adversas.
-
Take Profit Diário: encerra as operações após atingir o lucro definido.
Performance e segurança
Nos últimos dois anos, a estratégia demonstrou consistência e robustez, com resultados expressivos em diferentes condições de mercado.
O robô também monitora o calendário econômico e evita operar durante eventos de alta volatilidade, buscando estabilidade e proteção do capital.
Requisitos e recomendações
-
Utilizar contas do tipo Hedging. Em contas Netting o funcionamento é incorreto.
-
Configurar o parâmetro de moeda para BRL nos testes.
-
Aplicação indicada exclusivamente para o mini índice e índice cheio da B3.
-
Após a instalação, é possível receber orientações adicionais pelo sistema de mensagens interno do MQL5.
Observações
Este produto foi desenvolvido para traders que buscam disciplina e consistência, com foco em resultados sustentáveis e gestão de risco inteligente
Me arrependi profundamente. Não tem como gerenciar o risco de forma efetiva sem prejuízos desastrosos. Por exemplo, tu coloca 3000, quando da ruim, pode chegar a 6000. Não há como controlar o número de posições que ele abre.
1. Você não pode testar este bot na letra mensal, mas na série contínua. Se vc fizer backtest na letra, vai stopar no final da liquidez.
Tem que simular mercado real win$ (série continua). 2. Vc precisa rodar a simulação a cada tick, e não a cada OHLC. Garantimos que o bot é lucrativo se bem utilizado.
E rodando a mercado, a cada tick, a gestão de risco é extremamente rigorosa.