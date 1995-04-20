Multitime parabolic
- Indicatori
- Sergei Melnikov
- Versione: 1.0
Доброго времени суток.
Настройки интуитивно понятные, что бы включать и отключать количество выбранных таймов - необходимо применять PERIOD_CURRENT, в таком случае дополнительный тайм не откроется.
Пишите в комментариях к продукту, что бы вы хотели увидеть в новых версиях.
Вашему вниманию простой, но крайне удобный продукт для любителей индикатора Parabolic SAR. Он представляет собой окно осциллятора, на который выводится несколько тайм-фреймов в режими реального времени вместе с индикатором.
С уважением к вам,
Мельников Сергей.