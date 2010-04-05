O EA "Surprising" é um robô inteligente que abre ordens em momentos estratégicos, sempre buscando lucro e segurança da conta. Pode ser usado em vários ativos, mas provou ser mais lucrativo em Ouro. O timeframe M5 ou M30 é muito bom para este robô. Se houver uma única ordem aberta, ele a fechará usando o trailing stop, buscando o melhor lucro. Se o preço se mover na direção oposta à ordem aberta, ele abrirá uma nova ordem do mesmo tipo na próxima zona de suporte ou resistência para compensar a ordem aberta anteriormente, nesse caso ele fechará essas ordens usando o lucro conjunto. As configurações deste EA permitem várias configurações para diferentes tipos de ativos. Ele é ajustado para Ouro.

O Surprising foi projetado para oferecer uma abordagem robusta e automatizada para negociação com base na análise de preços de mercado, observando suporte e resistência, permitindo que os traders se beneficiem de uma estratégia com gerenciamento eficiente de ordens e lucros.

