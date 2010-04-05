Surprising
- Uzman Danışmanlar
- Eloizio Coelho Alves
- Sürüm: 1.0
O EA "Surprising" é um robô inteligente que abre ordens em momentos estratégicos, sempre buscando lucro e segurança da conta. Pode ser usado em vários ativos, mas provou ser mais lucrativo em Ouro. O timeframe M5 ou M30 é muito bom para este robô. Se houver uma única ordem aberta, ele a fechará usando o trailing stop, buscando o melhor lucro. Se o preço se mover na direção oposta à ordem aberta, ele abrirá uma nova ordem do mesmo tipo na próxima zona de suporte ou resistência para compensar a ordem aberta anteriormente, nesse caso ele fechará essas ordens usando o lucro conjunto. As configurações deste EA permitem várias configurações para diferentes tipos de ativos. Ele é ajustado para Ouro.
O Surprising foi projetado para oferecer uma abordagem robusta e automatizada para negociação com base na análise de preços de mercado, observando suporte e resistência, permitindo que os traders se beneficiem de uma estratégia com gerenciamento eficiente de ordens e lucros.
- Distância Mínima: Garante que a nova ordem somente será aberta se a distância em pontos entre a nova ordem e a última ordem do mesmo tipo for maior que o valor especificado pelo usuário.
- Número Máximo de Ordens: Limita o número máximo de ordens que podem ser abertas em cada cruzamento de média móvel.
- Trailing Stop: aplica um trailing stop para proteger os lucros de ordens abertas, começando a ajustar o stop loss após a ordem atingir um número específico de pontos de lucro.
-
Fechando Ordens Lucrativas:
- Duas ordens: se houver exatamente duas ordens do mesmo tipo abertas e ambas forem lucrativas em pelo menos 200 pips (ajustável pelo usuário), ambas serão fechadas.
- Mais de duas ordens: se houver mais de duas ordens abertas do mesmo tipo, o robô fechará todas as ordens lucrativas quando o número de ordens lucrativas atingir o valor especificado pelo usuário.
Como funciona:
-
Detecção de oportunidades:
- O robô verifica constantemente os níveis de suporte e resistência.
- Ao detectar uma zona favorável, ele avalia se as condições para abertura de uma nova ordem estão atendidas (distância mínima e número máximo de ordens).
-
Ordens de Abertura:
- Abre uma ordem de compra ou venda com o tamanho de lote especificado.
- Define um trailing stop para proteger os lucros da ordem.
-
Gestão e fechamento de pedidos:
- Monitora continuamente os pedidos abertos.
- Aplique trailing stop para ajustar o stop loss conforme a ordem se move a favor do mercado.
- Fecha ordens quando as condições especificadas para número de ordens lucrativas e lucro mínimo em pips são atendidas.