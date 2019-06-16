TS Trade
- Experts
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- Version: 2.0
- Updated: 14 October 2019
- Activations: 7
DESCRIÇÃO
O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você.
MÉTODO
O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas médias de preços. As entradas são feitas totalmente de modo automático com lote de que pode ser definido de acordo com o saldo da conta do usuário. O robô de negociação é altamente confiável e foi desenvolvido levando em consideração a negociação em conta real no ativo EURUSD M30.
GESTÃO DE RISCO
Assim como as entradas, a gestão de risco à seguir são feitas de modo automática pelo robô.
- Gain Diário Automático
- Loss Diário Automático
- Gain Operação Automático
- Loss Operação Automático
- Loss Máximo do Mês Automático
RESULTADOS
Saldo 5000 dólares
O TS Trade com depósito inicial de 5000 Dólares configurado para operar [1.00] lote, Ganhou, 2093 dólares no EURUSD em M30 no Período de 07 de Janeiro a 11 de Junho de 2019. Lucro Líquido de 41%.
Saldo 500 dólares
TS Trade com depósito inicial de 500 Dólares, ganhou 209 Dólares configurado para operar [0.10] lotes no EURUSD em M30 no período de
07 de Janeiro até 11 de Junho de 2019. Lucro líquido de 41%.
POR QUE UTILIZAR ESTE ROBÔ DE NEGOCIAÇÃO
Ausência de emoção
Possibilidade de análise de mercado 24 horas por dia sem baixar o rendimento.
Ter uma segunda ferramenta para gerar lucros.
Gestão de Risco com travas de proteção.
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