Bot DayLong Completo

➡️ SOBRE A ESTRATÉGIA

👨🏻‍💻 O robô DayLong foi programado a partir da estratégia desenvolvida pelo engenheiro Vinicius Reis após anos de trading, centenas de alunos formados e milhares de horas operando.

📊 Eles utilizam em sua fórmula alguns indicadores e osciladores parametrizados de maneira a prever os pontos explosivos de início de tendência do índice futuro brasileiro. 

🎯 Com seus parâmetros otimizados pelo histórico de movimentação do ativo, foram configurados para entrar em trades que maximizam a taxa de acerto e lucratividade das operações.

📈 Pela proteção de capital programada neles, conduzem as operações de maneira singular, com técnicas que visam proteger os ganhos e deixá-los crescer até o limite preciso de segurança.


➡️ SOBRE AS CONFIGURAÇÕES

⚙️ As entradas e saídas do Bot DayLong Conservador foram configuradas para proporcionar maior taxa de acerto nas operações. O objetivo é colocar dinheiro no bolso rapidamente e proteger os ganhos assim que a parcial curta for realizada. Ou então sair da operação protegendo o capital caso o ativo não ande a favor rapidamente. 

⚙️ As entradas e saídas do Bot DayLong Agressivo foram configuradas para proporcionar maiores lucros com menor quantidade de contratos. Os ganhos são protegidos assim que a parcial longa é realizada. A condução do restante da operação dá mais espaço para o ativo trabalhar e se desenvolver em longas tendências, podendo durar horas e captar mais de 500 pontos com frequência. 


➡️ PARÂMETROS CONFIGURÁVEIS

🔹 Estratégia utilizada: conservadora ou agressiva.

🔹 Quantidade de contratos de mini índice futuro para entradas nas operações automatizadas (mínimo 2).

🔹 Ativar ou desativar o alerta sonoro na entrada das operações.

🔹 Som do alerta na entrada das operações.


➡️ ORIENTAÇÕES


🔸 O robô faz operações de day trade do contrato de mini índice futuro, realizando a entrada quando os parâmetros da estratégia são satisfeitos a partir da abertura do pregão e encerrando automaticamente até o fim do pregão. Para ativá-lo, deve-se habilitar as operações automatizadas pelo botão Algotrading na plataforma MetaTrader 5.

🔸 São necessários no mínimo 2 contratos habilitados de mini índice futuro para o robô operar. Essa quantidade foi definida para que a estratégia realize uma parcial de lucro e conduza o restante do lote com uma proteção conservadora. Se o usuário definir a utilização de apenas 1 contrato nas configurações, o robô não irá abrir operações.

🔸 O robô deve ser inserido no gráfico de 5 minutos (M5) do contrato atual de mini índice futuro (WIN). Este gráfico deve ser trocado uma vez a cada dois meses conforme o vencimento dos contratos. Tal vencimento acontece na quarta-feira mais próxima do dia 15 de todos os meses pares do ano – Fevereiro (G), Abril (J), Junho (M), Agosto (Q), Outubro (V) e Dezembro (Z). 

🔸 O robô foi programado para contas Netting, portanto o usuário não deve realizar operações manualmente no mini índice enquanto o robô estiver habilitado e operando, podendo interferir nos resultados e execução da estratégia.

🔸 O robô não faz Martingale, nem preço médio. Ele realiza uma entrada por operação, com volume de contratos definido pelo usuário, com até duas saídas.

🔸 Em caso de dúvidas, contate @SharkTraderBrasil ou @SetupDeLivro no instagram.


➡️ DISCLAIMER: A performance em períodos anteriores não é garantia de resultados futuros. Investimentos em renda variável, como contratos futuros de índice e dólar, são voláteis e demandam o pleno entendimento e compreensão de todos os riscos envolvidos por parte do investidor. 

O desenvolvimento do sistema instalado é de responsabilidade do autor que disponibiliza Expert Advisors, também nomeados como robôs, cujo funcionamento acontece no ambiente tecnológico da plataforma MetaTrader 5. O USUÁRIO declara estar ciente que deve monitorar o sistema durante todo o período de operação e que não será ressarcido pelo autor pois o USUÁRIO é o único responsável pelo seu funcionamento, resultados e prejuízo de qualquer natureza que eventualmente ocorra, por falha, eventualidade ou erro de qualquer espécie, como por exemplo a perda financeira, tanto a partir do capital inicial como possíveis valores negativos ou de margem disponibilizada pela corretora.



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3.75 (12)
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Please note that I do not sell this EA through any third-party resellers, affiliates, or alternative distribution channels. Monitoring -  Live signal Public channel - Here This EA trades two symbols and looks for short-term imbalance between them. When the symbols move differently from their normal relationship, the EA can open trades and close them when the imbalance becomes smaller. This is not a grid EA. This is not martingale. The EA does not open many recovery orders. It uses only 1 positio
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.39 (126)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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