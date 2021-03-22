Bot DayLong Completo

➡️ SOBRE A ESTRATÉGIA





👨🏻‍💻 O robô DayLong foi programado a partir da estratégia desenvolvida pelo engenheiro Vinicius Reis após anos de trading, centenas de alunos formados e milhares de horas operando.





📊 Eles utilizam em sua fórmula alguns indicadores e osciladores parametrizados de maneira a prever os pontos explosivos de início de tendência do índice futuro brasileiro.





🎯 Com seus parâmetros otimizados pelo histórico de movimentação do ativo, foram configurados para entrar em trades que maximizam a taxa de acerto e lucratividade das operações.





📈 Pela proteção de capital programada neles, conduzem as operações de maneira singular, com técnicas que visam proteger os ganhos e deixá-los crescer até o limite preciso de segurança.









➡️ SOBRE AS CONFIGURAÇÕES





⚙️ As entradas e saídas do Bot DayLong Conservador foram configuradas para proporcionar maior taxa de acerto nas operações. O objetivo é colocar dinheiro no bolso rapidamente e proteger os ganhos assim que a parcial curta for realizada. Ou então sair da operação protegendo o capital caso o ativo não ande a favor rapidamente.

⚙️ As entradas e saídas do Bot DayLong Agressivo foram configuradas para proporcionar maiores lucros com menor quantidade de contratos. Os ganhos são protegidos assim que a parcial longa é realizada. A condução do restante da operação dá mais espaço para o ativo trabalhar e se desenvolver em longas tendências, podendo durar horas e captar mais de 500 pontos com frequência. ⚙️ As entradas e saídas do Bot DayLongforam configuradas para proporcionar maiores lucros com menor quantidade de contratos. Os ganhos são protegidos assim que a parcial longa é realizada. A condução do restante da operação dá mais espaço para o ativo trabalhar e se desenvolver em longas tendências, podendo durar horas e captar mais de 500 pontos com frequência.





➡️ PARÂMETROS CONFIGURÁVEIS 🔹 Estratégia utilizada: conservadora ou agressiva.

🔹 Quantidade de contratos de mini índice futuro para entradas nas operações automatizadas (mínimo 2). 🔹 Ativar ou desativar o alerta sonoro na entrada das operações.

🔹 Som do alerta na entrada das operações.





➡️ ORIENTAÇÕES





🔸 O robô faz operações de day trade do contrato de mini índice futuro, realizando a entrada quando os parâmetros da estratégia são satisfeitos a partir da abertura do pregão e encerrando automaticamente até o fim do pregão. Para ativá-lo, deve-se habilitar as operações automatizadas pelo botão Algotrading na plataforma MetaTrader 5.





🔸 São necessários no mínimo 2 contratos habilitados de mini índice futuro para o robô operar. Essa quantidade foi definida para que a estratégia realize uma parcial de lucro e conduza o restante do lote com uma proteção conservadora. Se o usuário definir a utilização de apenas 1 contrato nas configurações, o robô não irá abrir operações.





🔸 O robô deve ser inserido no gráfico de 5 minutos (M5) do contrato atual de mini índice futuro (WIN). Este gráfico deve ser trocado uma vez a cada dois meses conforme o vencimento dos contratos. Tal vencimento acontece na quarta-feira mais próxima do dia 15 de todos os meses pares do ano – Fevereiro (G), Abril (J), Junho (M), Agosto (Q), Outubro (V) e Dezembro (Z).





🔸 O robô foi programado para contas Netting, portanto o usuário não deve realizar operações manualmente no mini índice enquanto o robô estiver habilitado e operando, podendo interferir nos resultados e execução da estratégia. 🔸 O robô não faz Martingale, nem preço médio. Ele realiza uma entrada por operação, com volume de contratos definido pelo usuário, com até duas saídas.

🔸 Em caso de dúvidas, contate @SharkTraderBrasil ou @SetupDeLivro no instagram.

➡️ DISCLAIMER: A performance em períodos anteriores não é garantia de resultados futuros. Investimentos em renda variável, como contratos futuros de índice e dólar, são voláteis e demandam o pleno entendimento e compreensão de todos os riscos envolvidos por parte do investidor. O desenvolvimento do sistema instalado é de responsabilidade do autor que disponibiliza Expert Advisors, também nomeados como robôs, cujo funcionamento acontece no ambiente tecnológico da plataforma MetaTrader 5. O USUÁRIO declara estar ciente que deve monitorar o sistema durante todo o período de operação e que não será ressarcido pelo autor pois o USUÁRIO é o único responsável pelo seu funcionamento, resultados e prejuízo de qualquer natureza que eventualmente ocorra, por falha, eventualidade ou erro de qualquer espécie, como por exemplo a perda financeira, tanto a partir do capital inicial como possíveis valores negativos ou de margem disponibilizada pela corretora.







