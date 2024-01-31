Time Spread

Indicador gerado a partir do tempo e da força da compra e da venda.


Quanto maior o número do parâmetro spread menos entradas será padrões pode-se ver, use para menos trades, ideal para não tomar muitos stops.


Quanto menor o número do parâmetro spread mais entradas com padrões, use para fazer scalp, operações curtas, maior probabilidade de stops.

Observe o gráfico pelos menos uma semana antes de iniciar as operações.

Quando começar faça somente uma operação por dia durante uma semana.

vá aumentando a quantidade de operações assim que ganhar confiança.

Nunca ultrapasse a quantidade de 3 operações por dia, quando maior o número de trades maior mais chances de errar.




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Apresentamos o Indicador de novo grafico - uma ferramenta poderosa para traders que buscam uma análise de preço suave e clara. Este indicador inovador calcula a média simples dos preços, oferecendo uma visão precisa e ajustada dos movimentos do mercado. Como Funciona : O Indicador de Média de Preços Simples (SMA) utiliza uma fórmula simples e eficaz: Ele soma o valor do último preço com o preço anterior. Em seguida, divide essa soma por 2 para obter a média. Fórmula : SMA = U ˊ ltimo Pre c ¸ o +
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Grafico da Media
Marcio Sales Santana
Indicators
grafico de media os dados são exibidos pela media aritimetica dos negocios realizados, evitando as distorções dos outros graficos. A forma de operação e pela busca de padrões. o parametro e para reduzir as distorções, diminuindo as interferências, quanto menor for o valor mais alinhado o grafico fica. ativos mais lentos são o ideal, atualmente estou usando no dollar canadense.
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