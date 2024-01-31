Time Spread
- Indicators
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- Version: 1.0
Indicador gerado a partir do tempo e da força da compra e da venda.
Quanto maior o número do parâmetro spread menos entradas será padrões pode-se ver, use para menos trades, ideal para não tomar muitos stops.
Quanto menor o número do parâmetro spread mais entradas com padrões, use para fazer scalp, operações curtas, maior probabilidade de stops.
Observe o gráfico pelos menos uma semana antes de iniciar as operações.
Quando começar faça somente uma operação por dia durante uma semana.
vá aumentando a quantidade de operações assim que ganhar confiança.
Nunca ultrapasse a quantidade de 3 operações por dia, quando maior o número de trades maior mais chances de errar.