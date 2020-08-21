Bidu Position Count

Indicador que cria um painel para acompanhamento to total de posições abertas no ativo do gráfivo.


São apresentados os dados:

Ativo do gráfico

Total de posições de venda em aberto

Quantidade do volume de posições de venda em aberto

Total de posições de compra em aberto

Quantidade do volume de posições de compra em aberto.


Painel simples mas eficiente para o equilíbrio das ordens

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