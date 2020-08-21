Bidu Position Count
- Indicators
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- Version: 4.0
- Updated: 15 October 2020
Indicador que cria um painel para acompanhamento to total de posições abertas no ativo do gráfivo.
São apresentados os dados:
Ativo do gráfico
Total de posições de venda em aberto
Quantidade do volume de posições de venda em aberto
Total de posições de compra em aberto
Quantidade do volume de posições de compra em aberto.
Painel simples mas eficiente para o equilíbrio das ordens
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