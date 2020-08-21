Bidu Position Count

Test Phi Cubic Genildo De Moura Vasconcelos Indicators

Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos, tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando A imensa curva norte-sul Vou com ela viajando Havai, Pequim ou Istambul Pinto um barco à vela Branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem