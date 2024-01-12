Grafico de Rompimento

O indicador grafico de rompimento foi desenvolvido para elevar a precisão e confiabilidade na identificação de oportunidades de rompimento no mercado financeiro. Projetado com algoritmos avançados, este indicador destaca barras de rompimento com uma precisão notável, permitindo que traders identifiquem pontos de entrada e saída estratégicos.

Recursos Principais:

  1. Precisão Aprimorada: Utiliza algoritmos avançados para identificar barras de rompimento com uma precisão excepcional.
  2. Alertas em Tempo Real: Receba alertas instantâneos quando ocorrem rompimentos significativos, permitindo uma resposta rápida às condições do mercado.
  3. Interface Intuitiva: Design intuitivo e amigável, tornando o indicador acessível a traders de todos os níveis de experiência.
  4. Compatibilidade Total: Funciona perfeitamente em todos os pares de moedas e prazos, proporcionando versatilidade em diferentes estratégias de negociação.


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Marcio Sales Santana
Indicators
Este indicador foi desenvolvido para auxiliar na tomada de decisão em operações de compra e venda. Ele realiza uma análise minuciosa baseada em um cálculo complexo que leva em conta múltiplos fatores do mercado. A partir dessa análise, o indicador gera um ponto visual que representa, de forma clara e objetiva, a direção sugerida – seja de entrada ou saída de uma posição. Sua principal função é fornecer ao trader uma leitura simplificada de dados sofisticados, facilitando o entendimento do moment
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Novo Grafico
Marcio Sales Santana
Indicators
Apresentamos o Indicador de novo grafico - uma ferramenta poderosa para traders que buscam uma análise de preço suave e clara. Este indicador inovador calcula a média simples dos preços, oferecendo uma visão precisa e ajustada dos movimentos do mercado. Como Funciona : O Indicador de Média de Preços Simples (SMA) utiliza uma fórmula simples e eficaz: Ele soma o valor do último preço com o preço anterior. Em seguida, divide essa soma por 2 para obter a média. Fórmula : SMA = U ˊ ltimo Pre c ¸ o +
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Time Spread
Marcio Sales Santana
Indicators
Indicador gerado a partir do tempo e da força da compra e da venda. Quanto maior o número do parâmetro spread menos entradas será padrões pode-se ver, use para menos trades, ideal para não tomar muitos stops. Quanto menor o número do parâmetro spread mais entradas com padrões, use para fazer scalp, operações curtas, maior probabilidade de stops. Observe o gráfico pelos menos uma semana antes de iniciar as operações. Quando começar faça somente uma operação por dia durante uma semana. vá aument
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Grafico da Media
Marcio Sales Santana
Indicators
grafico de media os dados são exibidos pela media aritimetica dos negocios realizados, evitando as distorções dos outros graficos. A forma de operação e pela busca de padrões. o parametro e para reduzir as distorções, diminuindo as interferências, quanto menor for o valor mais alinhado o grafico fica. ativos mais lentos são o ideal, atualmente estou usando no dollar canadense.
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