Grafico de Rompimento

Time Spread Marcio Sales Santana Indicators

Indicador gerado a partir do tempo e da força da compra e da venda. Quanto maior o número do parâmetro spread menos entradas será padrões pode-se ver, use para menos trades, ideal para não tomar muitos stops. Quanto menor o número do parâmetro spread mais entradas com padrões, use para fazer scalp, operações curtas, maior probabilidade de stops. Observe o gráfico pelos menos uma semana antes de iniciar as operações. Quando começar faça somente uma operação por dia durante uma semana. vá aument