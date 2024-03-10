StarBody

StarBody è un indicatore istogramma che rappresenta la dimensione delle candele in relazione al loro volume ed evidenzia quelle più grandi delle precedenti.

La formula per il calcolo dell'altezza dell'istogramma è semplice quanto efficace:

Ampiezza * Volume

La grafica indicherà tutte le candele più estese delle precedenti in base alle impostazioni scelte.


L'indicatore può essere utile, a volte indispensabile, nelle strategie che prevedono lo sfruttamento della continuazione del trend. Le strategie sono tante e questo indicatore può aiutare a filtrare i segnali migliori e più forti.

Potrebbe bastare una media mobile e StarBody come strategia di base una volta determinata una fase di trend.


Consiglio di utilizzo

Noi di FollowTheGainStar utilizziamo StarBody nella Nikki Strategy. 

Vieni a scoprire come lo usiamo in modo profittevole.


Variabili esterne

Con variabili esterne è possibile scegliere:

- Il numero di candele da confrontare.

- Se considerare l'ampiezza del solo corpo o dell'estensione totale tra massimo e minimo;

- Se moltiplicare per il volume oppure no.



Yazarın diğer ürünleri
PastProjection
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
Quante volte ti è capitato di aver bisogno di avere a grafico i livelli chiave di una candela chiusa del time frame precedente? Con PastProjection potrai far disegnare i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo della candela chiusa al time frame superiore scelto. I livelli sono spesso importanti e diventano supporti o resistenze, o entrambi. La prima volta che vengono raggiunti spesso fanno reagire la quotazione. I pattern su questi livelli sono spesso più efficaci. Tali livelli sono sign
FREE
StarTrend
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
StarTrend è un indicatore a freccia che identifica, con alta probabilità, l'inizio di un nuovo trend.  La sua versatilità, però, permette di utilizzarlo anche in strategia in cui cerchiamo operazioni a favore di trend. StarTrend può essere la base del proprio sistema di trading oppure può integrare, per dare conferme o suggerimenti di astensione, il tuo sistema già collaudato. StarTrend invia segnali di preallarme quando c'è un probabile rallentamento della forza del trend e poi disegna una stel
CollapseStar
Gabriele Tedeschi
Uzman Danışmanlar
COLLAPSE STAR is an EA based on a contrarian trading system but still takes advantage of the accelerations in favor with an intelligent trailing system. COLLAPSE STAR is always on the market, accumulating earnings every day. With composite interest it allows an exponential growth of your capital. It is a mediated system but it is not a grid system. COLLAPSE STAR enters the market when the trade is most likely to be profitable. COLLAPSE STAR is not a martingale: an increase in volumes is planned
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza.  I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi
StarBounce
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
StarBounce è un indicatore NO REPAINT che sfrutta i livelli importanti dei timeframe superiori.  StarBounce disegna i livelli di Apertura, Chiusura, Massimo e Minimo delle candele di uno specifico timeframe e su questi livelli cerca dei re-test. Si cercano candele con corpo sopra/sotto un livello e minimo/massimo oltre il medesimo livello. Si possono filtrare le candele segnale con diversi filtri selezionabili, attivabili, disattivabili con variabili esterne. Number of trending candles: permette
VaviStar retracement indicator
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
VaviStar is an indicator based on trend retracements determined by ZigZag segments. It is theorized, and statistics confirm, that stocks react to certain retracement levels. Many use Fibonacci retracement levels (23.6%, 38.2%, 61.8%). It is assumed that once the price goes beyond the 61.8% retracement, we can already speak of a trend reversal. This indicator allows you to comfortably chart a segment of the ZigZag with the relative operating levels chosen. With a reversal mindset , you can use it
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Yardımcı programlar
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
Filtrele:
Coreentrades
188
Coreentrades 2024.06.03 08:55 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt