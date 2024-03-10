StarBody
StarBody è un indicatore istogramma che rappresenta la dimensione delle candele in relazione al loro volume ed evidenzia quelle più grandi delle precedenti.
La formula per il calcolo dell'altezza dell'istogramma è semplice quanto efficace:
Ampiezza * Volume
La grafica indicherà tutte le candele più estese delle precedenti in base alle impostazioni scelte.
L'indicatore può essere utile, a volte indispensabile, nelle strategie che prevedono lo sfruttamento della continuazione del trend. Le strategie sono tante e questo indicatore può aiutare a filtrare i segnali migliori e più forti.
Potrebbe bastare una media mobile e StarBody come strategia di base una volta determinata una fase di trend.
Consiglio di utilizzo
Noi di FollowTheGainStar utilizziamo StarBody nella Nikki Strategy.
Vieni a scoprire come lo usiamo in modo profittevole.
Variabili esterne
Con variabili esterne è possibile scegliere:
- Il numero di candele da confrontare.
- Se considerare l'ampiezza del solo corpo o dell'estensione totale tra massimo e minimo;
- Se moltiplicare per il volume oppure no.
