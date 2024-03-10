StarBody

StarBody è un indicatore istogramma che rappresenta la dimensione delle candele in relazione al loro volume ed evidenzia quelle più grandi delle precedenti.

La formula per il calcolo dell'altezza dell'istogramma è semplice quanto efficace:

Ampiezza * Volume

La grafica indicherà tutte le candele più estese delle precedenti in base alle impostazioni scelte.


L'indicatore può essere utile, a volte indispensabile, nelle strategie che prevedono lo sfruttamento della continuazione del trend. Le strategie sono tante e questo indicatore può aiutare a filtrare i segnali migliori e più forti.

Potrebbe bastare una media mobile e StarBody come strategia di base una volta determinata una fase di trend.


Consiglio di utilizzo

Noi di FollowTheGainStar utilizziamo StarBody nella Nikki Strategy. 

Vieni a scoprire come lo usiamo in modo profittevole.


Variabili esterne

Con variabili esterne è possibile scegliere:

- Il numero di candele da confrontare.

- Se considerare l'ampiezza del solo corpo o dell'estensione totale tra massimo e minimo;

- Se moltiplicare per il volume oppure no.



Filtro:
Coreentrades
188
Coreentrades 2024.06.03 08:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione