BW automate
- Experts
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- Version: 1.201
- Activations: 10
BW Automate - советник для автоматической торговли по сигналам системы Билла Вильямса:
- Пробой уровня фрактала
- Линия Баланса
- Торговля в зоне
!!! Позиции будут открываться только когда цена находится ЗА линиями Аллигатора
Основные возможности советника. Торговля в следующих режимах:
- Безостановочная торговля в направлениях - Buy/Sell/Или обоих
- Торговля от уровня и до бесконечности
- Торговля от уровня до уровня
- Варианты 2 и 3, плюс фильтр по заданной МА (торговать только когда цена находится выше/ниже её)
- Реверсные сигналы (вместо Buy - Sell и наоборот)
!!! - Советник будет работать только на счетах типа Hedge.
Тип счета можно увидеть в левом верхнем углу терминала. Пример - здесь
Возможность торговли от заданных уровней
Трейдеру достаточно только задать уровень, ЗА которым советник начнет открывать позиции. Такой подход позволит трейдеру не дожидаться точной точки входа и вместе с тем "поймать тренд", если он начнет развиваться относительно заданного уровня
Возможность торговли до заданного уровня
Можно задать уровень за которым советник прекратит набирать позиции
Начальный риск в сделке:
Start Lot Size - объём первого ордера пирамиды в лотах
Управление капиталом:
Необходимый сигнал можно включить или отключить - в любой момент
Набор новых позиций -
происходит только тогда, когда цена преодолела уровень предыдущего ордера.
Такой подход, делает принцип наращивания позиций более плавным и менее рискованным.
Виды трейлинга:
Советник может сопровождать позиции (тралить), следующим образом:
- По линиям Аллигатора
- По количеству свечей назад, от текущей
- По фракталу, который находится за N-свечей от текущей
- По заданной МА
Виртуальный стоп-ордер, позволит использовать эксперт для торговли Индексами волатильности у брокера Deriv (бывший Binary.com)