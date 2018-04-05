BW Automate - советник для автоматической торговли по сигналам системы Билла Вильямса:



Пробой уровня фрактала Линия Баланса Торговля в зоне

!!! Позиции будут открываться только когда цена находится ЗА линиями Аллигатора



Основные возможности советника. Торговля в следующих режимах:



Безостановочная торговля в направлениях - Buy/Sell/Или обоих Торговля от уровня и до бесконечности

Торговля от уровня до уровня Варианты 2 и 3, плюс фильтр по заданной МА (торговать только когда цена находится выше/ниже её)

Реверсные сигналы (вместо Buy - Sell и наоборот)

!!! - Советник будет работать только на счетах типа Hedge.

Тип счета можно увидеть в левом верхнем углу терминала. Пример - здесь





Возможность торговли от заданных уровней

Трейдеру достаточно только задать уровень, ЗА которым советник начнет открывать позиции. Такой подход позволит трейдеру не дожидаться точной точки входа и вместе с тем "поймать тренд", если он начнет развиваться относительно заданного уровня



Возможность торговли до заданного уровня

Можно задать уровень за которым советник прекратит набирать позиции



Начальный риск в сделке:

Start Lot Size - объём первого ордера пирамиды в лотах

Управление капиталом:



происходит только тогда, когда цена преодолела уровень предыдущего ордера.



По линиям Аллигатора По количеству свечей назад, от текущей По фракталу, который находится за N-свечей от текущей По заданной МА



По умолчанию - позиции набираются по принципу пирамиды 5-4-3-2-1-1... относительно размера первой открытой позицииНеобходимый сигнал можно включить или отключить - в любой моментТакой подход, делает принцип наращивания позиций более плавным и менее рискованным.Советник может сопровождать позиции (тралить), следующим образом:- Виртуальный и Реальный.Виртуальный стоп-ордер, позволит использовать эксперт для торговли Индексами волатильности у брокера Deriv (бывший Binary.com)