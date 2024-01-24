Gold Gridscalping MT4
- Experts
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- Version: 1.1
Gold Gridscalping is designed with a Moving Average and MACD indicator for entry points.
- Currency pair: GOLD/ XAUUSD
- Timeframe: M5
- Minimum deposit gold/xauusd : $1000 ($2000 recommended)
- Account type: Standart, Raw or zero spread accounts
- IMPORTANT: It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results !
setfiles :
Halo Yudi,
Apa Kabar? ini umpan balik saya :)
Umpan Balik & Ulasan Penggunaan
Kondisi Pengujian:
Akun: XM Cents Account
Deposit Awal: $20 (Hasil recovery dari sisa $4 akibat bot lain; naik ~88% sejak menggunakan EA ini).
Durasi: Hari ke-2 pengujian.
Pengamatan Utama:
Ukuran Posisi Dinamis (Dynamic Lot Sizing): Bot secara otomatis menyesuaikan ukuran lot berdasarkan besaran akun dan ekuitas.
Manajemen Drawdown & Hedging: Mampu mengelola floating loss dengan baik dan membuka posisi kontra (posisi sell) untuk menahan drawdown.
Tahan Berita & Profit Stabil: Tetap menghasilkan profit yang konsisten meskipun saat ada rilis berita berdampak tinggi (high-impact news) dan volatilitas pasar tinggi (seperti berita pada 13 Agustus).
Logika Entri Cerdas: Memiliki titik masuk (entry point) yang terukur dan disiplin, tidak asal overtrading.
Pertanyaan untuk Pembuat Bot
Akun Standard vs. Cent:
Apakah aman jika bot ini dijalankan di Akun Standard Spread (dengan spread sekitar 0,8 – 1,6 pips)?
Apakah logika eksekusi dan perhitungan skalanya akan bekerja persis sama seperti pada akun Cents?
Logika Bawaan (Built-in Logic):
Apakah fitur dynamic lot sizing dan penentuan titik entri yang presisi ini sudah tertanam langsung pada algoritma inti bot, atau bergantung pada konfigurasi parameter tertentu?
Sensitivitas Timeframe:
Bagaimana pengaruh perubahan timeframe pada grafik (misalnya 1M, 15M, 30M, 1H) terhadap kinerja eksekusi bot?
Apakah bot ini dirancang khusus untuk timeframe tertentu, atau aman dijalankan di berbagai timeframe?