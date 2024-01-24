Gold Gridscalping MT4

4.68

Gold Gridscalping is designed with a Moving Average and MACD indicator for entry points.


If you have suggestions or criticism, or additional features and indicators, please submit them via comments or reviews.  I will fix it in the next version.

Recommendations:
  • Currency pair: GOLD/ XAUUSD
  • Timeframe: M5
  • Minimum deposit gold/xauusd : $1000 ($2000 recommended)
  • Account type: Standart, Raw or zero spread accounts 
  • IMPORTANT: It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results !


setfiles :

Reviews 26
Ryan L.
43
Ryan L. 2026.08.13 14:53 
 

Halo Yudi,

Apa Kabar? ini umpan balik saya :)

Umpan Balik & Ulasan Penggunaan

Kondisi Pengujian:

Akun: XM Cents Account

Deposit Awal: $20 (Hasil recovery dari sisa $4 akibat bot lain; naik ~88% sejak menggunakan EA ini).

Durasi: Hari ke-2 pengujian.

Pengamatan Utama:

Ukuran Posisi Dinamis (Dynamic Lot Sizing): Bot secara otomatis menyesuaikan ukuran lot berdasarkan besaran akun dan ekuitas.

Manajemen Drawdown & Hedging: Mampu mengelola floating loss dengan baik dan membuka posisi kontra (posisi sell) untuk menahan drawdown.

Tahan Berita & Profit Stabil: Tetap menghasilkan profit yang konsisten meskipun saat ada rilis berita berdampak tinggi (high-impact news) dan volatilitas pasar tinggi (seperti berita pada 13 Agustus).

Logika Entri Cerdas: Memiliki titik masuk (entry point) yang terukur dan disiplin, tidak asal overtrading.

Pertanyaan untuk Pembuat Bot

Akun Standard vs. Cent:

Apakah aman jika bot ini dijalankan di Akun Standard Spread (dengan spread sekitar 0,8 – 1,6 pips)?

Apakah logika eksekusi dan perhitungan skalanya akan bekerja persis sama seperti pada akun Cents?

Logika Bawaan (Built-in Logic):

Apakah fitur dynamic lot sizing dan penentuan titik entri yang presisi ini sudah tertanam langsung pada algoritma inti bot, atau bergantung pada konfigurasi parameter tertentu?

Sensitivitas Timeframe:

Bagaimana pengaruh perubahan timeframe pada grafik (misalnya 1M, 15M, 30M, 1H) terhadap kinerja eksekusi bot?

Apakah bot ini dirancang khusus untuk timeframe tertentu, atau aman dijalankan di berbagai timeframe?

Victor_1967
133
Victor_1967 2026.05.18 07:58 
 

Tadi pagi saya coba pakai akun demo hasilnya sangat profitable dan aman dan langsung saya coba pakai akun real hasilnya mantap....terima kasih mas Yudi untuk eanya yang gratis dan luar biasa..salam dari Solo.

Dio Ganang Adhi Hanintyo
152
Dio Ganang Adhi Hanintyo 2026.02.05 15:02 
 

Saya sudah mencobanya hasilnya luar biasa fantastis dan konsisten

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Master Breakout MT5
Yudi Sri Warsito
Experts
Master Breakout is a very accurate expert advisor for gold and all pair currencies.  This EA is designed with a moving average indicator to see trends, RSI to see momentum, and range/time breakout candles for entry points. Signal Features : Range breakout Time range breakout Fractal breakout PSAR breakout Additional Signal : Moving average RSI Recommendations: Currency pair: XAUUSD/GOLD and ALL PAIR CURRENCIES Timeframe: M5 Minimum deposit currencies : $250 ($500 recommended) Minimum deposit
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Filter:
Ryan L.
43
Ryan L. 2026.08.13 14:53 
 

Halo Yudi,

Apa Kabar? ini umpan balik saya :)

Umpan Balik & Ulasan Penggunaan

Kondisi Pengujian:

Akun: XM Cents Account

Deposit Awal: $20 (Hasil recovery dari sisa $4 akibat bot lain; naik ~88% sejak menggunakan EA ini).

Durasi: Hari ke-2 pengujian.

Pengamatan Utama:

Ukuran Posisi Dinamis (Dynamic Lot Sizing): Bot secara otomatis menyesuaikan ukuran lot berdasarkan besaran akun dan ekuitas.

Manajemen Drawdown & Hedging: Mampu mengelola floating loss dengan baik dan membuka posisi kontra (posisi sell) untuk menahan drawdown.

Tahan Berita & Profit Stabil: Tetap menghasilkan profit yang konsisten meskipun saat ada rilis berita berdampak tinggi (high-impact news) dan volatilitas pasar tinggi (seperti berita pada 13 Agustus).

Logika Entri Cerdas: Memiliki titik masuk (entry point) yang terukur dan disiplin, tidak asal overtrading.

Pertanyaan untuk Pembuat Bot

Akun Standard vs. Cent:

Apakah aman jika bot ini dijalankan di Akun Standard Spread (dengan spread sekitar 0,8 – 1,6 pips)?

Apakah logika eksekusi dan perhitungan skalanya akan bekerja persis sama seperti pada akun Cents?

Logika Bawaan (Built-in Logic):

Apakah fitur dynamic lot sizing dan penentuan titik entri yang presisi ini sudah tertanam langsung pada algoritma inti bot, atau bergantung pada konfigurasi parameter tertentu?

Sensitivitas Timeframe:

Bagaimana pengaruh perubahan timeframe pada grafik (misalnya 1M, 15M, 30M, 1H) terhadap kinerja eksekusi bot?

Apakah bot ini dirancang khusus untuk timeframe tertentu, atau aman dijalankan di berbagai timeframe?

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2026.08.13 14:59
Halo mas Ryan. Terima kasih reviewnya.
1. Tingkat keamanan untuk akun cent dan standard sama persis mas. Saran pribadi jangan over lotsize. 2. Logika entry sama persis antara cent dan standard. 3. Dynamic lotsize dan entri ikut settingan EA. 4. Kinerja kalau ganti timeframe ya berbeda. 5. Untuk timeframe, EA ini dirancang menggunakan strategi pada TF M5. Tapi anda bisa percobaan sendiri menggunakan TF lain. Tentu saja hasilnya berbeda. Anda harus testing strategy sendiri
Victor_1967
133
Victor_1967 2026.05.18 07:58 
 

Tadi pagi saya coba pakai akun demo hasilnya sangat profitable dan aman dan langsung saya coba pakai akun real hasilnya mantap....terima kasih mas Yudi untuk eanya yang gratis dan luar biasa..salam dari Solo.

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2026.05.18 14:27
Thank you. Best Regard
Dio Ganang Adhi Hanintyo
152
Dio Ganang Adhi Hanintyo 2026.02.05 15:02 
 

Saya sudah mencobanya hasilnya luar biasa fantastis dan konsisten

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2026.02.05 15:40
Terima kasih mas. Dilarisi versi berbayarnya ya. Best Regard
Nezo Eliot
1388
Nezo Eliot 2025.12.16 01:49 
 

Amazing EA, I setted my input for goldusd M30, now is working perfectly with profit . thanks for the Author for the great work !

[Deleted] 2025.11.17 03:02 
 

User didn't leave any comment to the rating

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2025.11.17 03:03
Thank you for great review Sir. Good luck
EVERICONBD
43
EVERICONBD 2025.07.15 12:09 
 

Fantastic EA....Please add trail stop & trade time to make it Excellent...Thanks

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2025.07.15 12:49
Thank you Sir. I am sorry, free EA don't have trailing feature. If you need trailing & breakeven feature, you can try my paid version EA. You can try Master Gold Demarker or Master strategy
tmailbox
24
tmailbox 2025.07.13 23:29 
 

I am currently using Gold Gridscalping MT4 and considering purchasing Gold Singgalang MT5. Does Gold Singgalang support external control functionality? I would like to be able to turn Gold Singgalang ON/OFF from another EA. Thank you in advance.

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2025.07.14 09:49
Thank you for great review.
What do you mean control from another EA? I don't understand. Update answer: you can controller only ON/OFF from other EA
Joseph Anuhue
47
Joseph Anuhue 2025.06.26 14:42 
 

Fantastic EA....Please add trail stop to make it Excellent...Thanks

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2025.06.26 14:47
Thank you Sir. I am sorry, free EA don't have trailing stop and break even feature. Please try my other EA (paid version), Master Gold Demarker or Gold Singgalang. Good luck Sir
[Deleted] 2025.05.29 01:52 
 

User didn't leave any comment to the rating

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2025.05.29 08:20
Thank you for great review. Please try my low risk EA, Gold Singgalang. Good luck
[Deleted] 2025.04.28 03:29 
 

User didn't leave any comment to the rating

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2025.04.28 12:03
Thank you for great review. Please try my low risk EA for gold, GOLD SINGGALANG : https://www.mql5.com/en/market/product/136904?source=Site+Profile+Seller#!tab=overview
Hendrikus Pelgrim
1202
Hendrikus Pelgrim 2025.03.16 16:56 
 

Okay.

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2025.03.16 16:58
Thank you. Please try paid version. Maybe you can try Master Nasdaq (low risk) or Master Gold Demarker (high risk).
[Deleted] 2025.03.11 05:12 
 

User didn't leave any comment to the rating

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2025.03.11 05:58
Thank you for review. Please try my paid version Sir.
Maybe you can try Master Nasdaq (low risk) or master gold demarker (high risk)
10619502
84
10619502 2024.10.22 03:12 
 

Excellent EA for Gold, thank you.

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2024.10.22 11:04
Thank you. Please try Master Gold Demarker
SUCHAT333
125
SUCHAT333 2024.10.16 06:42 
 

good

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2024.10.16 09:43
Thank you. Please try my other EA. Please try Master Gold Demarker
Aionar
91
Aionar 2024.09.20 13:36 
 

Muy buen robot ,si se configura bien.Yudi es super amable,contesta lo más rápido posible.

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2024.10.02 16:38
Gracias por los muchos aportes y sugerencias. Te has convertido en mi comprador exclusivo.
JR62780 Riviere
378
JR62780 Riviere 2024.08.01 22:36 
 

results pretty good in testing, but different in demo account, lot size don t work at all, ea is going crazy and don t respect my settings, have you got a solution to fixe it?

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2024.08.04 09:52
What's do you mean going crazy? Please inbox me Sir. Please try my other products, Master Nasdaq. Great EA Sir.
RahimH
29
RahimH 2024.06.04 19:46 
 

This EA worked perfectly in the beginning with few successful trades, but than after a day I lost my capital from a single trade. I have tried this on another demo account and the same thing happened....! Is there anyway to prevent this?

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2024.06.04 19:48
Actually this method need equity protector, like close all trade if drawdown reach 50%. I will make that's for paid version
Bonny Prasetyawardhana
270
Bonny Prasetyawardhana 2024.05.30 15:12 
 

User didn't leave any comment to the rating

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2024.05.30 15:13
Matur nuwun mas.. mugo2 lancar kabeh. Aamiiiin...
146271880
24
146271880 2024.05.28 03:40 
 

good robot thanks

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2024.05.28 04:16
Thank you. Please try my other EA (paid version), Master Nasdaq MT5 (low risk) and Gold Mahameru MT5 (high risk).
Darwin Quijano
23
Darwin Quijano 2024.05.24 06:58 
 

I used this EA today and I must say this is promising. I will update my review in the future if needed.

Yudi Sri Warsito
29972
Reply from developer Yudi Sri Warsito 2024.05.24 07:00
Thank you. Please try my other EA (paid version), Master Nasdaq MT5 (low risk) and/or Gold Mahameru (high risk)
12
Reply to review