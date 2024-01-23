Master Breakout MT4

Master Trade Manager Yudi Sri Warsito Utilities

MASTER TRADE MANAGER — Complete Trading Panel for MetaTrader 5 Stop wasting time on manual order setup. Master Trade Manager is your ultimate trading co-pilot — fast, precise, and fully in control. Trial Version: download from blog MT4 Version : click here FEATURES: TAB MAIN Lot Size with +/- stepper for quick input Risk Per Trade % — auto lot calculation based on account balance Stop Loss & Take Profit in pips, adjustable directly from the panel Customizable order Magic Number Customizab