Director of Gold EA

Obecną strategię testuję dla XAUUSD za pomocą trzech programów takich jak:

*AutoFxPro.com — kopiarka do handlu zdalnego

*Najlepszy panel handlowy 


>KierunekEA02

0,1

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100

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PRAWDA

12:20

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Surowy, zaawansowany, bez dodatków, Dirextion Gold EA dla prawdziwego tytanowego rynku Forex. Jej konsekwencje mogą bez konieczności zostać uwzględnione w nowych analizach, które są dostępne w wersji elektronicznej. Robot zaoszczędzi Ci około 2000 $, bawiąc się plikami \*.set! podane w zestawie. Sugerujemy, aby kopiarze, którzy odrzucają konsekwencje dla Twojego następnego konta DEMO, byli gotowi, gotowi, gotowi, gotowi, gotowi, potencjalne ryzyko w PRAWDZIWEJ sprawie! To dodatkowy atut, który czyni inwestycję jeszcze bardziej atrakcyjną. Zyski z jej konsekwentnych działań wynikają z solidnego fundamentu, możliwości optymalizacji efektywności poprzez tworzenie robotów będących niezależnymi narzędziami, które powstają wraz z rynkiem!


Optymalnych ustawień nie ma, bo wszystko zależy od aktualnej sytuacji rynkowej. W niekompetentnych rękach każdy doradca może doprowadzić albo do bankructwa, albo do minimalnych zysków.

Nie należy postrzegać doradcy jako cudownego rozwiązania, lecz raczej jako wynik umiejętnej oceny rynku i precyzyjnego oszacowania przez tradera ryzyka z nim związanego.


Potencjalne niebezpieczeństwo na rynku Forex. Rynek Forex ze względu na swoją dynamikę oferuje wiele możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą ryzykowne ryzyko. Bądź ostrożny. POWODZENIA!



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Pro Advanced Multi Scalping EA m
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Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
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Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
Mirror EA is an automated trading system developed to execute trades based on the SmaSRS196 indicator which is a combination of the Simple Moving Average (SMA) and the Relative Strength Index (RSI), utilizing a 96-period optimization framework.  The EA continuously analyzes market conditions to identify high-probability trading opportunities by confirming trend direction with the SMA while using RSI to detect momentum strength and potential overbought or oversold conditions.  The EA will sell u
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is fully worked on exploiting the volatility of the Gold mark
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
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