Right hand очень точно воспроизводит колебания цены. Когда рынок растет, кривая Right hand идет вверх. Хотя иногда бывает так, что кривая идет вверх, в то время как цена консолидируется и нет тренда вверх. Аналогично, когда рынок падает, кривая тоже убивает, исключения возникают так же в зоне консолидация рынка.

Анализ большого количества графиков Индекса Направленнрго Тренда ( DTI )позволяет выявить его специальные характеристики, полезные при отслеживании тренда. В положительной области т.е между нулевым уровнем и значением +100, рост Индекса Направленнрго Тренда соответствует повышению цен. Убывание графика Индекса Направленнрго Тренда в положительном направлении (когда цена в области пергрузки); таким образом, спад неоднозначно определяет направление цены.

Аналогично, в отрицательной области т.е. между нулем и -100, снижение DTI соответствует падению цен. Однако, при росте DTI в отрицательной области опят складывается неоднозначная ситуация, индикатор можно указывать как на повышение цены, так и на ее горизонтальное движение вправо.

Смещение индикатора в горизонтальном направлении тоже может означать два разных варианта изменения цены: либо цена также смещается горизонтально, либо она постепенно делает разворот; при этом не имеет значения, в какой именно области находится кривая DTI.

В использовании индикатор надо соблюдать осторожность, поскольку он точно определяет тенденцию только при следующих условиях:

1. Восходящая тенденция цены однозначно определяется только при росте кривой индикатора в положительной области DTI от 0 до 100.

2. Нисходящая тенденция цены однозначно определяется только при снижении кривой индикатор в области от 0 до -100.

3. Все другие показания индикатора Моментума потенциально ложны.