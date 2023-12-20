Right hand

Right hand очень точно воспроизводит колебания цены. Когда рынок растет, кривая   Right hand идет вверх. Хотя иногда бывает так, что кривая идет вверх, в то время как цена консолидируется и нет тренда вверх. Аналогично, когда рынок падает, кривая тоже убивает, исключения возникают так же в зоне консолидация рынка.

Анализ большого количества графиков Индекса Направленнрго Тренда ( DTI )позволяет выявить его специальные характеристики, полезные при отслеживании тренда. В положительной области т.е между нулевым уровнем и значением +100, рост  Индекса Направленнрго Тренда соответствует повышению цен. Убывание графика  Индекса Направленнрго Тренда  в положительном направлении (когда цена в области пергрузки); таким образом, спад неоднозначно определяет направление цены.

Аналогично, в  отрицательной области т.е. между нулем и -100, снижение  DTI соответствует падению цен. Однако, при росте   DTI в отрицательной области опят складывается неоднозначная ситуация, индикатор можно указывать как на повышение цены, так и на ее горизонтальное движение вправо.

Смещение индикатора в горизонтальном направлении тоже может означать два разных варианта изменения цены: либо цена также смещается горизонтально, либо она постепенно   делает разворот; при этом не имеет значения, в какой именно области находится кривая  DTI

В использовании индикатор надо соблюдать осторожность, поскольку он точно определяет тенденцию только при следующих условиях:

1. Восходящая тенденция цены однозначно определяется только при росте кривой индикатора в положительной области  DTI  от 0 до 100.

2. Нисходящая тенденция цены однозначно определяется только при снижении кривой индикатор в области от 0 до -100.

3. Все другие показания индикатора Моментума  потенциально ложны.

                

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Rukhzoramo Qurbonnazarova
Indicators
В этой индикатор график показателя не отражает на основную ценового движения и не выделяет поворотные точки.  Полученный показатель сглаживается по методом ЕМА. График сглаженного показателя достаточно и с минимальным запаздыванием  аппроксимируется колебания ценового движения и поворотные точки. Нормировка позволяет значение индикатор интерпретировать как степень перепроданности рынок. Осциллятор  поваляет различать сигналы о перекупленности/перепроданности рынка, об окончании тренда и о развор
LittleLight
Rukhzoramo Qurbonnazarova
Experts
LittleLight is an advanced expert advisor (TEMA and MA) designed to help traders profit from market trends. This Advisor is based on 2 standard indicators from the terminal, both indicators have the period settings of 14 Moving Average (MA) and Triple Exponential Moving Average. A buy/sell deal will be opened when the two lines intersect. If the TEMA line is below the MA at the time of intersection, we will open a sell order. Accordingly, it eats and the TEMA line became higher than the Moving A
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