Directional Trend Index1

В этой индикатор график показателя не отражает на основную ценового движения и не выделяет поворотные точки. Полученный показатель сглаживается по методом ЕМА. График сглаженного показателя достаточно и с минимальным запаздыванием аппроксимируется колебания ценового движения и поворотные точки. Нормировка позволяет значение индикатор интерпретировать как степень перепроданности рынок. Осциллятор поваляет различать сигналы о перекупленности/перепроданности рынка, об окончании тренда и о развороте ценового движения.

Для того чтобы индикатор стал удобен в использование, необходимо применить к нему сглаживание. DTI очень точно воспроизводит колебания цени. Когда рынок растет, кривая идет вверх. Хотя иногда бывает так, что кривая идет вверх, в то время как цена консолидируется и нет тренда верх.



