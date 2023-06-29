SourcePoint

SourcePoint是一个很好的中长线交易指示器，他能独立使用，也可以去其他趋势型指标独立使用，可以很好的指出最佳的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。建议配合BS TrendLine（https://www.mql5.com/zh/market/product/96476?source=Site+Market+My+Products+Page一起使用。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人）

===================参数列表=====================

fastP: 12

slowP：26

avgP：9

=================参考使用方法===================

此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。

每次形成一个交点，就是一个交易机会，同时也是一个持仓平仓点位。建议配合大小周期一起使用，这样更容易让你找到更精准的入场位置和出场位置


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Yan Qi Zhu
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BS Trend Line For MT4是一款很好的买卖指示器，不含有未来函数，不会重绘，新版本已经加入了更好的过滤算法，开单成功率有了很大的提高，是一个很好的波段交易提示器，尤其是配合 SourcePoint For MT4 会有更明显的效果，它能帮你过滤掉接近70%以上的无效交易信号。 ===================参数列表===================== timeframe:M5 gip：30 sip：6 up line：80 down line：20 ===================使用方法===================== 配合 SourcePoint For MT4 使用时， SourcePoint For MT4 的参数 fastP: 96 slowP：208 avgP：72
BS Trend Line
Yan Qi Zhu
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BS Trend Line是一款很好的买卖指示器，不含有未来函数，不会重绘，新版本已经加入了更好的过滤算法，开单成功率有了很大的提高，是一个很好的波段交易提示器，尤其是配合 SourcePoint 会有更明显的效果，它能帮你过滤掉接近70%以上的无效交易信号。 ===================参数列表===================== timeframe:M1 gip：30 sip：6 up line：80 down line：20 ===================使用方法===================== 配合 SourcePoint 使用时， SourcePoint 的参数 fastP: 96 slowP：208 avgP：72
BestPointOfInitiation
Yan Qi Zhu
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BestPointOfInitiation是一个很好的短线交易指示器，能与 ShortBS （ https://www.mql5.com/zh/market/product/96796 ）完美的配合，可以很好的指出最佳的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多多有需要的人） ===================参数列表===================== fastPeriod: 9 slowPeriod：30 PassivationCoefficient：5 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
TradingDirection
Yan Qi Zhu
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TradingDirection是一个针对中长线交易的趋势指标。在图上你能很清晰的看到什么时候是上涨趋势，什么时候是下跌趋势，同时在趋势中，你能看到很明显的补仓位置和减仓位置。同时它与 BestPointOfInitiation（ https://www.mql5.com/zh/market/product/96671 ）指标可以形成完美的配合，两个指标相互配合更能很好的把握开单时机。 ===================参数列表===================== fastPeriod: 9 slowPeriod：30 PassivationCoefficient：5 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
ShortBS
Yan Qi Zhu
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ShortBS是一个很好的短线交易指示器，能很好与 BestPointOfInitiation （ https://www.mql5.com/zh/market/product/96671 ）配合，能让你找到最合适的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制。是一个针对（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== maPeriod: 25 slowPeriod：20 fastPeriod：10 stepPeriod：5 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
HighQualityMap
Yan Qi Zhu
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HighQualityMap是一个很好的中长线交易指示器，这个指标可以单独使用，尤其是用在M30或者大于M30的时间框架下，它能很好的体现出趋势的走向，以及转折点，你可以很快的从这个指示器上寻找到最佳的buy和sell位置，同时也能很好根据指示器去坚守自己的持仓定订单。指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== 所有参数均采用默认参数即可，无需更改，若为激进型交易者，可以根据自己的需要来调整参数。 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，使用周期框架大于M30相对更准确。
StartPoint
Yan Qi Zhu
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StartPoint是一个很好的短线交易指示器，这个指标可以单独使用，但是最好是配合 HighQualityMap 一起使用，适用于任何时间框架，喜欢超短线的朋友可以使用M5时间框架。它能很好的体现出短期趋势的启动点，你可以很快的从这个指示器上寻找到最佳的buy和sell位置，同时也能很好根据指示器去坚守自己的持仓定订单。指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== 所有参数均采用默认参数即可，无需更改，若为激进型交易者，可以根据自己的需要来调整参数。 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种。
BS Time Band
Yan Qi Zhu
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BS Time Band是一个很好的波段交易指示器，这个指标可以单独使用，但是最好是配合 StartPoint 一起使用效果更好，适用于任何时间框架，非常适合喜欢做波段交易的朋友。它能很好的体现出一个波段的完整信息，你可以很快的从这个指示器上寻找到最佳的预警区域，然后配合 StartPoint 找到最佳的buy位置和最佳的sell位置，也能很好根据指示器去坚守自己的持仓定订单。指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种。 做波段建议参数 timeFame:M5 如果配合 StartPoint 建议 StartPoint 的参数为（240,60）
GoldPorter
Yan Qi Zhu
Experts
GoldPorter applies only to XAUUSD. GoldPorter is a commercial Expert Advisor (EA) professionally developed by our team specifically for XAUUSD. Its key feature is consistent and stable performance. If you are seeking short-term, high-risk profits, we regret to inform you that this EA is not suitable for your goals. However, if you aim to achieve steady and reliable returns from the market over time, that is exactly what GoldPorter is designed for.GoldPorter completely liberates your time and ene
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