SourcePoint For MT4

HighQualityMap Yan Qi Zhu Indicators

HighQualityMap是一个很好的中长线交易指示器，这个指标可以单独使用，尤其是用在M30或者大于M30的时间框架下，它能很好的体现出趋势的走向，以及转折点，你可以很快的从这个指示器上寻找到最佳的buy和sell位置，同时也能很好根据指示器去坚守自己的持仓定订单。指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== 所有参数均采用默认参数即可，无需更改，若为激进型交易者，可以根据自己的需要来调整参数。 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，使用周期框架大于M30相对更准确。