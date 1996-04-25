SourcePoint For MT4

SourcePoint是一个很好的中长线交易指示器，他能独立使用，也可以去其他趋势型指标独立使用，可以很明确的给出趋势走向，很好的指出最佳的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中，如果你需要MT5版本可以去（https://www.mql5.com/zh/market/product/101744?source=Site+Market+My+Products+Page#description）（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人）

===================参数列表=====================

fastP: 96

slowP：208

avgP：72

=================参考使用方法===================

此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。

个人建议:短线交易选择M5,中长线交易选择M15

每次形成一个交点，就是一个交易机会，同时也是一个持仓平仓点位。建议配合大小周期一起使用，这样更容易让你找到更精准的入场位置和出场位置


Recommended products
SUM Market Profile Heat MT4
Liu Ying Pei
Indicators
Market Profile Heat indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible to use a fr
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicators
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicators
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Horizontal tick volumes
Aleksandr Suchkov
Indicators
Horizontal tick volumes (HTV) Horizontal tick volumes - an easy and convenient indicator of a horizontal market profile in a user-selected time. Produces a visual image of strong trading levels by maximum peaks past volumes and trading direction by color (sell or buy), and also allows you to detect smaller trading levels by differentiating past volumes. In the "Optimal" mode, when displayed on chart periods up to and including "M30", the data of one-minute bars are used, on H1 and H4 - five-minu
Simply The Best Pro
Szymon Palczynski
5 (1)
Indicators
This indicator displays the histogram and arrows on chart. When Simple The Best Pro are placed on a chart, they identify the trend.  The color of may be blue or red. The blue color stands for upside moves and the red color stands for downside trends. The indicator offers to set Stop Loss (SL) and  Take Profit (TP)  setting. The default value is ATR. Indicator has automatic optimization. The STB is a unique indicator that shows the tendency (button Bars) of a particular signals. The STB tells us
Pips forex
Andrey Kozak
Indicators
Pips forex - is a ready trading system . This indicator shows with arrows on the chart when and in what direction you need to open an order. If the arrow is green, then we open a buy deal, and if the arrow is red, then we open a sell deal. Everything is very simple and quite effective. TakeProfit set 15-25 points. StopLoss set at the level of points. When the dots move, we immediately override the StopLoss. Recommended timeframe for trading M1 and M5. This is a scalping strategy and works best
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indicators
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Time Bubble
Ahmed Mohamed
Indicators
Time Bubble ***Specialized for GBPJPY 1H time frame*** (tested for two years with success rates about 82%) Time Circle's smart algorithm detects the price circles with time . give strong signals at the right time as result of combine the price and time. our team spent months to develop this indicator specially for GBPJPY ..with high success rates about 82% win trades over two years .tested from December 2016 to November 2018. *** in last two years total signals 1012 with 829 Wins and 183 Lo
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicators
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicators
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
VolumeProfile
Robert Hess
3.8 (5)
Indicators
Descption: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). So you can locate the areas with the best prices in the market and get an advantage about other market participants. Features: Customizable Volume Profile / Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points Works on all timeframes Also available for MT5 ( https://www.mql5.com/en/mark
Live Sentiment Indicator
Giacomo Donati
Indicators
Sentiment Market Indicator: Real-Time Market Sentiment Display The Sentiment Market Indicator is a real-time MQL4 tool that displays current buy/sell sentiment directly on your MetaTrader 4 chart. Designed to support your technical analysis, it provides a visual representation of market positioning to help inform your decision-making process. Key Features Live Sentiment Display View real-time percentage breakdowns of buy vs. sell sentiment. Customizable Alerts Set specific thresholds for buy o
DoubleSuperTrend WTC
Stefano Cocconi
Indicators
Check My Other Products Contact me to discover all my services  This indicator is very useful to have a better understanding of the current trend. With the integration of a trend color cloud it makes it easy to see the price trend immediately on the eye and this allows the trader to make more accurate assessments. I have been using this indicator for years and I must say that it greatly limits chart errors and trades against the trend
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicators
A technical indicator that calculates its readings on trading volumes. In the form of a histogram, it shows the accumulation of the strength of the movement of the trading instrument. It has independent calculation systems for bullish and bearish directions. Works on any trading instruments and time frames. Can complement any trading system. The indicator does not redraw its values, the signals appear on the current candle. It is easy to use and does not load the chart, does not require addition
Market Profile Volume Relative Accumulation
Sergey Efimenko
5 (2)
Indicators
The uniqueness of this indicator lies in the volume accounting algorithm: accumulation occurs directly for the selected period without reference to the beginning of the day. The last bars can be excluded from the calculation, then the current data will have less influence on the significant levels (volumes) formed earlier. For a more accurate calculation, data from the M1 graph is used by default. The step of distribution of price volumes is regulated. By default, the right border of the display
Turbo Helper for scalping
Andrey Kozak
Indicators
"Turbo Helper for scalping" is a fully prepared trading system. It shows the trader with an arrow on the chart when to open an order and in which direction. It also indicates to the trader with a square symbol when to close the trade. After that, the indicator displays the estimated number of points for the trade on the chart. This value may vary slightly as the indicator does not take into account the actual spread size and swap of your broker. However, to calculate more accurately, you can spe
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicators
Reversal zones - levels / Active zones of a major player INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 EVERY BUYER OF THIS INDICATOR       GET ADDITIONALLY   FOR FREE   : 3 months access       to trading signals from the service       RFI SIGNALS   — ready-made entry points according to the TPSproSYSTEM algorithm. 3 months access       to training materials with regular updates - immersion in strategy and professional growth. 24/5 support on weekdays and access to a closed traders
Volume Profile for mt4
Nicola Capatti
Indicators
Volume Profile Indicator for MT4 Gain a trading edge with the "Volume Profile" indicator for MetaTrader 4 (MT4). This advanced technical analysis tool allows you to precisely identify key support and resistance levels based on transaction volume. Easily visualize market areas of high interest, where trading volumes are highest, and use this information to make more informed trading decisions. Key Features: Clear and detailed visualization : The indicator displays volume histograms directly on th
Zig Zag reading structure
Maria Cristina Sabatini
Indicators
'Zig Zag Percentage strenght'   This indicator is awesome. Why? It's able to show the percentage of the last leg, compared with the previous leg. In this way you have a better understanding of the forces in play in that moment.   In fact, for example, if you see that the up extensions are, in percentage, greater of the down legs, that means that there is more bullish pressure or maybe the market is starting to reverse from downtrend to uptrend.   Hope you will ind it useful !
Chaikin Oscillator Indicator
Noman Rasheed
Indicators
The Chaikin Oscillator is a technical indicator developed by Marc Chaikin that combines price and volume data to measure the accumulation and distribution of a financial instrument. It aims to identify potential buying and selling opportunities in the market. The Chaikin Oscillator is calculated by subtracting a 10-day exponential moving average of the Accumulation Distribution Line (ADL) from a 3-day exponential moving average of the ADL. Here's how to use the Chaikin Oscillator indicator in tr
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zone of
Time and Price Line
Kang Yi Da Tian
Indicators
Displays the local time with the time difference you set. (It does not correspond to the time difference in 30-minute increments.) It also displays a price line with a good price, such as 100.000 .100 or .200. The standard gridlines are displayed with the time and price by MT4, but they are very confusing as they become the broker's time and are displayed at the halfway point along with the price. It hides them and displays gridlines at user-defined time differences and prices in easy-to-unders
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicators
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indicators
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
POWR Long Short Zones
Trade Indicators LLC
Indicators
Wouldn’t you love a heads up alert when the market is switching from bullish to bearish momentum? When the background turns green, there is your signal to place a long trade to increase your profitability. Also, when the background turns red, guess what? It’s time to go short for profits. HOW TO USE 1. When the background turns green, this is the best place to take long trades. This also represents a bull market. 2. When the background turns red, this is the best place to take short trades. This
Deal Trading Trend
Sukunthakan Ngernbamrung
Indicators
Simple Trading System Update !!! Follow this link to see our 2024 Strategy !!!   ( Download the EAs scanner ) Deal trading trend indicator is a useful indicator tool predicting the market movement, easy-to-use due to obviously showing trend line, arrow and target point. You can consider the direction of the market for going up or going down by using this indicator. Parameters In this section, we are explaining the main parameters including; Period bar   :   The number of history bars are used
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Indicators
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Indicators
The Last 50 Pips indicator is designed to quickly identify buying and selling opportunities based on recent price behavior. It measures price changes in the last candles to highlight in yellow moments when the price may be changing direction. Buy signal: You should open a BUY position when the indicator changes from RED to YELLOW , suggesting a change from a downtrend to an uptrend. Please refer to the images to see how easy it is. Sell signal: You should open a SELL position when the indicato
Volume Impuls VSA
Sergey Zhukov
Indicators
The Volume Impuls VSA indicator paints a histogram of volumes tading into account the bar direction and comparing it with the volume of previous bars. The volume of the rising and falling trend are painted respectively in blue and in red. If the current volume exceeds the volumes of the opposite direction, an impulse is formed. Accordingly, the impulse of the upward and downward trends are painted in blue and orange. Also the indicator displays three levels, based on which you can easily compare
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicators
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Buyers of this product also purchase
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.91 (45)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (138)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET MY TRADING TIPS PLUS A GREAT BONUS! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a very complex thing not only
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.69 (68)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (295)
Indicators
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicators
Day Trader Master is a complete trading system for traders who prefer intraday trading. The system consists of two indicators. The main indicator is the one which is represented by arrows of two colors for BUY and SELL signals. This is the indicator which you actually pay for. I provide the second indicator to my clients absolutely for free. This second indicator is actually a good trend filter indicator which works with any time frame. THE INDICATORS DO NOT REPAINT AND DO NOT LAG! The system is
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicators
Currently 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch the e
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (94)
Indicators
Unlock the Power of Trends Trading with the Trend Screener Indicator: Your Ultimate Trend Trading Solution powered by Fuzzy Logic and Multi-Currencies System! Elevate your trading game with the Trend Screener, the revolutionary trend indicator designed to transform your Metatrader into a powerful Trend Analyzer. This comprehensive tool leverages fuzzy logic and integrates over 13 premium features and three trading strategies, offering unmatched precision and versatility. LIMITED TIME OFFER : Tre
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.64 (105)
Indicators
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is th
PipRush MT4
Hugo Feruglio
Indicators
PipRush is a technical indicator that identifies structured trading opportunities using statistical logic. It automatically draws trade setups with predefined entry, stop loss, and take profit levels. The indicator is designed for traders who want to reduce manual analysis and apply a consistent, data-driven approach. Key Features Automatically plots full trade setup, including entry, stop loss, take profit, and risk-to-reward levels Real-time dashboard displays live performance metrics Alerts f
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicators
Entry points at the bar close,  without redrawing .  Trend scanner  across all assets,  MTF - mode  and much more in one tool. We recommend using it together with   RFI LEVELS. ИНСТРУКЦИЯ RUS   /   INSTRUCTIONS  ENG         /        VERSION MT5 Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains valid! This is a significant distinction from repainting indicators that might provide a signal and then alter it, potentially leading to deposit losses. Now, you
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicators
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (262)
Indicators
Gold Stuff is a trend indicator designed specifically for gold and can also be used on any financial instrument. The indicator does not redraw and does not lag. Recommended time frame H1. At it indicator work full auto  Expert Advisor EA Gold Stuff. You can find it at my profile. Contact me immediately after the purchase to get   personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual here  Please note that I do not sell my
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicators
IQ Gold Gann Levels a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (1)
Indicators
Auto Optimized RSI is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels, Auto Optimized RSI dynamically adjusts its levels bas
Scalper System
Mohamed Hassan
Indicators
2 copies left at $65, next price is $120 Scalper System is a user-friendly indicator designed to detect market consolidation zones and anticipate breakout movements. Optimized for the M1 or M15 timeframe, it performs best on highly volatile assets like gold (XAUUSD). Although originally designed for the M1 or M15 timeframe, this system performs well across all timeframes thanks to its robust, price action-based strategy. You can visually backtest the indicator to evaluate the accuracy of its si
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicators
Upper and Lower Reversal - Early forecasting system for reversal points. Allows you to find price reversal points on the boundaries of the upper and lower price movement channels. The indicator will never repaint or change the position of the signal arrows. Red arrows are a buy signal, Blue arrows are a sell signal. Adapts to any time frames and trading instruments The indicator does not repaint, it works only when the candle closes. There are several types of alerts for signals The indicator i
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (655)
Indicators
CURRENTLY 26% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a worthle
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (3)
Indicators
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicators
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
ForexGumpXL
Andrey Kozak
5 (1)
Indicators
ForexGumpXL is a new generation in the forex gump indicator line. More accurate, faster, less complicated in the settings is all about the new ForexGumpXL indicator. In the new version of the indicator, we have applied a truly new algorithm of work. Now he does not just analyze the market for a price reversal, but with the help of an adaptation algorithm, determining the current volatility in the market indicator with a high degree of probability is able to anticipate false price reversals in or
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.93 (14)
Indicators
PUMPING STATION – Your Personal All-inclusive strategy Introducing PUMPING STATION — a revolutionary Forex indicator that will transform your trading into an exciting and effective activity! This indicator is not just an assistant but a full-fledged trading system with powerful algorithms that will help you start trading more stable! When you purchase this product, you also get FOR FREE: Exclusive Set Files: For automatic setup and maximum performance. Step-by-step video manual: Learn how to tra
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicators
Gold Trend - this is a good stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the price movement of an asset and reflects volatility and potential entry zones. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] The best indicator signals: For SELL = red histogram + red SHORT pointer + yellow signal arrow in the same direction + red trend direction arrow. For BUY = blue histogram + blue LONG pointer + aqua signal arrow in the same direction + blue trend direction arrow. Benefits of the
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicators
Top indicator for MT4 providing accurate signals to enter a trade without repainting! Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! It can be applied to any financial assets:  forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices.  MT5 version is here   It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of t
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicators
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram of red color, enter immediately on the ma
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years, Quantum Breakout PRO is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout box. I
More from author
BS Trend Line For MT4
Yan Qi Zhu
Indicators
BS Trend Line For MT4是一款很好的买卖指示器，不含有未来函数，不会重绘，新版本已经加入了更好的过滤算法，开单成功率有了很大的提高，是一个很好的波段交易提示器，尤其是配合 SourcePoint For MT4 会有更明显的效果，它能帮你过滤掉接近70%以上的无效交易信号。 ===================参数列表===================== timeframe:M5 gip：30 sip：6 up line：80 down line：20 ===================使用方法===================== 配合 SourcePoint For MT4 使用时， SourcePoint For MT4 的参数 fastP: 96 slowP：208 avgP：72
BS Trend Line
Yan Qi Zhu
Indicators
BS Trend Line是一款很好的买卖指示器，不含有未来函数，不会重绘，新版本已经加入了更好的过滤算法，开单成功率有了很大的提高，是一个很好的波段交易提示器，尤其是配合 SourcePoint 会有更明显的效果，它能帮你过滤掉接近70%以上的无效交易信号。 ===================参数列表===================== timeframe:M1 gip：30 sip：6 up line：80 down line：20 ===================使用方法===================== 配合 SourcePoint 使用时， SourcePoint 的参数 fastP: 96 slowP：208 avgP：72
BestPointOfInitiation
Yan Qi Zhu
Indicators
BestPointOfInitiation是一个很好的短线交易指示器，能与 ShortBS （ https://www.mql5.com/zh/market/product/96796 ）完美的配合，可以很好的指出最佳的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多多有需要的人） ===================参数列表===================== fastPeriod: 9 slowPeriod：30 PassivationCoefficient：5 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
TradingDirection
Yan Qi Zhu
Indicators
TradingDirection是一个针对中长线交易的趋势指标。在图上你能很清晰的看到什么时候是上涨趋势，什么时候是下跌趋势，同时在趋势中，你能看到很明显的补仓位置和减仓位置。同时它与 BestPointOfInitiation（ https://www.mql5.com/zh/market/product/96671 ）指标可以形成完美的配合，两个指标相互配合更能很好的把握开单时机。 ===================参数列表===================== fastPeriod: 9 slowPeriod：30 PassivationCoefficient：5 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
ShortBS
Yan Qi Zhu
Indicators
ShortBS是一个很好的短线交易指示器，能很好与 BestPointOfInitiation （ https://www.mql5.com/zh/market/product/96671 ）配合，能让你找到最合适的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制。是一个针对（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== maPeriod: 25 slowPeriod：20 fastPeriod：10 stepPeriod：5 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
HighQualityMap
Yan Qi Zhu
Indicators
HighQualityMap是一个很好的中长线交易指示器，这个指标可以单独使用，尤其是用在M30或者大于M30的时间框架下，它能很好的体现出趋势的走向，以及转折点，你可以很快的从这个指示器上寻找到最佳的buy和sell位置，同时也能很好根据指示器去坚守自己的持仓定订单。指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== 所有参数均采用默认参数即可，无需更改，若为激进型交易者，可以根据自己的需要来调整参数。 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，使用周期框架大于M30相对更准确。
SourcePoint
Yan Qi Zhu
Indicators
SourcePoint是一个很好的中长线交易指示器，他能独立使用，也可以去其他趋势型指标独立使用，可以很好的指出最佳的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。建议配合BS TrendLine（ https://www.mql5.com/zh/market/product/96476?source=Site+Market+My+Products+Page ） 一起使用。 （如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== fastP: 12 slowP：26 avgP：9 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。 每次形成一个交点，就是一个交易机会，同时也是一个持仓平仓点位。建议配合大小周期一起使用，这样更容易让你找到更精准的入场位置和出场位置
StartPoint
Yan Qi Zhu
Indicators
StartPoint是一个很好的短线交易指示器，这个指标可以单独使用，但是最好是配合 HighQualityMap 一起使用，适用于任何时间框架，喜欢超短线的朋友可以使用M5时间框架。它能很好的体现出短期趋势的启动点，你可以很快的从这个指示器上寻找到最佳的buy和sell位置，同时也能很好根据指示器去坚守自己的持仓定订单。指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== 所有参数均采用默认参数即可，无需更改，若为激进型交易者，可以根据自己的需要来调整参数。 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种。
BS Time Band
Yan Qi Zhu
Indicators
BS Time Band是一个很好的波段交易指示器，这个指标可以单独使用，但是最好是配合 StartPoint 一起使用效果更好，适用于任何时间框架，非常适合喜欢做波段交易的朋友。它能很好的体现出一个波段的完整信息，你可以很快的从这个指示器上寻找到最佳的预警区域，然后配合 StartPoint 找到最佳的buy位置和最佳的sell位置，也能很好根据指示器去坚守自己的持仓定订单。指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种。 做波段建议参数 timeFame:M5 如果配合 StartPoint 建议 StartPoint 的参数为（240,60）
Filter:
No reviews
Reply to review