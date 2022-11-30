Strategie Bybit Scalper - vollautomatische Kryptowährung Handelsalgorithmus, die Hauptrichtung der Handelsberater für den Handel auf der Bybit Krypto Exchange, IC Markets und anderen Krypto-Börsen und niedrigen Spread-Broker. Der Algorithmus Bybit Scalping verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden - Martingale, Grid und Averaging, er verwendet immer nur feste Stop Loss, Take Profit und eingebauten Trailing Stop.

Um zu handeln, installieren Sie den Berater auf dem M1, M5, M15, H1 Chart, Kryptowährung (BTCUSD (Bitcoin), BTCUSDT, ETHUSDT), Mindesteinlage $100.

Empfohlene Einstellungen sind in der Diskussion verfügbar.

Wenn möglich, werden die Einstellungen für andere Paare und Broker in der Diskussion hinzugefügt.

Advisor-Einstellungen:

Magie - magische Zahl. Spread - der maximal zulässige Spread im Handel. Virtual(Stoploss,Takeprofit) - virtueller Stop. Lot - festes Lot im Handel. Takeprofit - Gewinnmitnahme auf ATR. Stoploss - Stoploss auf ATR.

== Andere Einstellungen ==

Buy - Niveau für Kaufaufträge. Sell - Niveau für Verkaufsaufträge. Index Periode - Periode. Min body Pips - die Mindestgröße einer Kerze. Offset - Abstand der Orderplatzierung. Expiration - Haltezeit für platzierte Orders.

== Trailing Stop Einstellungen ==

Trailing Stop, Punkte

Gewinn in Punkten, wenn der TS greifen soll.

== Trailing pending orders == "Wenn Sie eine schwebende Order verschieben wollen, verwenden Sie den aktivierten Filter." Ändern Sie Abstand Pips Schritt Pips

== Zeitfilter ==

Start Stunde - Beginn des Handels in Stunden.

Start Minute - Beginn des Handels in Minuten.

End Hour - Ende des Handels in Stunden.

End Minute - Ende des Handels in Minuten.

== Wochentagsfilter ==

Montag = wahr;

Dienstag = wahr;

Mittwoch = wahr;

Donnerstag = wahr;

Freitag = wahr;

Samstag = wahr;

Sonntag = wahr;

Kommentar. Schlupf

