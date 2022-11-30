Bybit Scalper

1

Strategie Bybit Scalper - vollautomatische Kryptowährung Handelsalgorithmus, die Hauptrichtung der Handelsberater für den Handel auf der Bybit Krypto Exchange, IC Markets und anderen Krypto-Börsen und niedrigen Spread-Broker. Der Algorithmus Bybit Scalping verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden - Martingale, Grid und Averaging, er verwendet immer nur feste Stop Loss, Take Profit und eingebauten Trailing Stop.

Um zu handeln, installieren Sie den Berater auf dem M1, M5, M15, H1 Chart, Kryptowährung (BTCUSD (Bitcoin), BTCUSDT, ETHUSDT), Mindesteinlage $100.

Empfohlene Einstellungen sind in der Diskussion verfügbar.
Wenn möglich, werden die Einstellungen für andere Paare und Broker in der Diskussion hinzugefügt.

Vielleicht interessieren Sie sich auch für meine anderen Produkte: https: //www.mql5.com/ru/users/vypchela/seller

Nach dem Kauf! Kontaktieren Sie mich in privaten Nachrichten, um einen Bonus zu erhalten.

Advisor-Einstellungen:

  1. Magie - magische Zahl.
  2. Spread - der maximal zulässige Spread im Handel.
  3. Virtual(Stoploss,Takeprofit) - virtueller Stop.
  4. Lot - festes Lot im Handel.
  5. Takeprofit - Gewinnmitnahme auf ATR.
  6. Stoploss - Stoploss auf ATR.

== Andere Einstellungen ==

  1. Buy - Niveau für Kaufaufträge.
  2. Sell - Niveau für Verkaufsaufträge.
  3. Index Periode - Periode.
  4. Min body Pips - die Mindestgröße einer Kerze.
  5. Offset - Abstand der Orderplatzierung.
  6. Expiration - Haltezeit für platzierte Orders.

== Trailing Stop Einstellungen ==

  • Trailing Stop, Punkte
  • Gewinn in Punkten, wenn der TS greifen soll.
== Trailing pending orders ==
"Wenn Sie eine schwebende Order verschieben wollen, verwenden Sie den aktivierten Filter."

Ändern Sie

Abstand Pips
Schritt Pips

== Zeitfilter ==

  • Start Stunde - Beginn des Handels in Stunden.
  • Start Minute - Beginn des Handels in Minuten.
  • End Hour - Ende des Handels in Stunden.
  • End Minute - Ende des Handels in Minuten.

== Wochentagsfilter ==

  • Montag = wahr;
  • Dienstag = wahr;
  • Mittwoch = wahr;
  • Donnerstag = wahr;
  • Freitag = wahr;
  • Samstag = wahr;
  • Sonntag = wahr;

    1. Kommentar.
    2. Schlupf

      Verpassen Sie es nicht, der Verkauf ist begrenzt.



      Auswahl:
      Anha06100
      262
      Anha06100 2023.05.31 08:10 
       

      yet another crap EA with a dev that never responds

      Yuriy Kuzmin
      11954
      Antwort vom Entwickler Yuriy Kuzmin 2023.05.31 16:24
      You have been given a sufficient number of answers, sorry that this is not for you.
      Antwort auf eine Rezension