- Picidea Hunter - ein leistungsstarker Forex Expert Advisor (EA)!

Picidea nutzt die Martingale- und Grid-Strategien, um die Handelsmöglichkeiten zu maximieren und gewährleistet Präzision und Effizienz bei jedem Zug. Mit seinem intelligenten Auftragsverwaltungssystem schließt Picidea alle Aufträge auf intelligente Weise bei Ihrem vordefinierten Gewinnziel. Picidea gleicht außerdem Gewinne und Verluste durch Mittelwertbildung aus und schließt sowohl Gewinn- als auch Verlustgeschäfte strategisch, um Ihre Rendite zu optimieren. Picidea Bot ist perfekt für Händler, die eine zuverlässige und automatisierte Lösung suchen, und kombiniert Innovation und Strategie, um Ihnen zu helfen, auf dem Devisenmarkt erfolgreich zu sein!

Hinweis: Um das Backtesting zu beschleunigen, müssen Sie das Informationspanel deaktivieren.



