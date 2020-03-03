Kaufen Sie AI Engine Crypto + AI Engine Crypto MT4 oder Price Gold Bonus!!!

Wenn Sie bereits mindestens ein paar Top-EAs in Ihrem Anlageportfolio haben, ist die beste Ergänzung dazu AI Engine Crypto - ein effektiver , bewährter EA mit offenen Parametern zur Optimierung, der für den Handel mit Kryptowährungen auf der Meta Trader 5-Plattform entwickelt wurde.

Unter Verwendung von neuronalen Netzwerken und Handelsstufen ist dieser EA für das Scalping an der Bybit-Börse (BTCUSD, ETHUSD, etc.) konzipiert.

Die Strategie konzentriert sich auf kleine Preisschwankungen durch Analyse der Marktbedingungen in Echtzeit und führt automatisch Trades mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels mit Trailing-Stop-Unterstützung aus.

Der EA verwendet einen Spread-Filter, um schwebende Aufträge genau zu setzen, um den Handel unter ungünstigen Bedingungen zu vermeiden. Der EA verfügt auch über einen eingebauten Tagesfilter, Volatilitätsfilter und Anti-Slippage-Schutz.

MT4-Version.

Wichtig!!!

Die Standardeinstellungen sind nicht zum Testen und für den realen Handel geeignet.

Der Preis erhöht sich je nach Anzahl der verkauften Lizenzen.

Empfehlungen:

Währungspaar: BTCUSD ( BTCUSDT ) ETHUSD (ETHUSDT)

Zeitrahmen: M5

Mindesteinlage: $50

Konto-Typ: ECN, Raw mit niedrigen Spreads.

Für beste Ergebnisse verwenden Sie Konten mit niedrigen Spreads auf Bybit, Tickmill, IC Markets oder andere Konten mit niedrigen Spreads!

Hebelwirkung - 1:100 - 1:500

Konto-Typ: Absicherung



