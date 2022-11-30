Bybit Scalper
- Эксперты
- Yuriy Kuzmin
- Версия: 1.6
- Обновлено: 15 декабря 2024
Стратегия Bybit Scalper - полностью автоматизированный алгоритм торговли криптовалютой, основное направление торгового советника для торговли на криптобирже Bybit, IC Markets и других криптобиржах и брокерах с низким спредом. Алгоритм Bybit-скальпинга не использует опасные методы торговли – мартингейл, сетку и усреднение, всегда использует только фиксированный стоп-лосс, тейк-профит и встроенный трейлинг-стоп.
Для торговли установите советник на график M1, M5, M15, H1, криптовалюту (BTCUSD (Bitcoin), BTCUSDT, ETHUSDT), минимальный депозит 100$.
Рекомендуемые настройки доступны в обсуждении .
По возможности в обсуждение будут добавлены настройки для других пар и брокеров.
Настройки советника:
- Magic – магическое число.
- Спред - максимально допустимый спред в торговле.
- Virtual(Stoploss,Takeprofit) - виртуальный стоп.
- Lot - фиксированный лот в торговле.
- Takeprofit - Тейк-профит по ATR.
- Стоплосс - Стоплосс по ATR.
== Другие настройки ==
- Buy - уровень для ордеров на покупку.
- Sell - уровень для ордеров на продажу.
- Index Period - период.
- Min body Pips - минимальный размер свечи.
- Offset - расстояние размещения ордера.
- Экспирация - время удержания размещенных ордеров.
== Настройки трейлинг-стопа ==
- Трейлинг-стоп, пункты
- Прибыль в пунктах, когда TS должен сработать.
Изменить
== Временной фильтр ==
- Start Hour - начало торгов в часах.
- Start Minute - начало торговли в минутах.
- End Hour - окончание торгов в часах.
- End Minute - окончание торговли в минутах.
== Фильтр по дням недели ==
- Понедельник = правда;
- Вторник = правда;
- Среда = правда;
- Четверг = правда;
- Пятница = правда;
- Суббота = правда;
- Воскресенье = правда;
- Комментарий.
- проскальзывание
yet another crap EA with a dev that never responds