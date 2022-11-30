Стратегия Bybit Scalper - полностью автоматизированный алгоритм торговли криптовалютой, основное направление торгового советника для торговли на криптобирже Bybit, IC Markets и других криптобиржах и брокерах с низким спредом. Алгоритм Bybit-скальпинга не использует опасные методы торговли – мартингейл, сетку и усреднение, всегда использует только фиксированный стоп-лосс, тейк-профит и встроенный трейлинг-стоп.

Для торговли установите советник на график M1, M5, M15, H1, криптовалюту (BTCUSD (Bitcoin), BTCUSDT, ETHUSDT), минимальный депозит 100$.

Рекомендуемые настройки доступны в обсуждении .

По возможности в обсуждение будут добавлены настройки для других пар и брокеров.

Настройки советника:

Magic – магическое число. Спред - максимально допустимый спред в торговле. Virtual(Stoploss,Takeprofit) - виртуальный стоп. Lot - фиксированный лот в торговле. Takeprofit - Тейк-профит по ATR. Стоплосс - Стоплосс по ATR.

== Другие настройки ==

Buy - уровень для ордеров на покупку. Sell - уровень для ордеров на продажу. Index Period - период. Min body Pips - минимальный размер свечи. Offset - расстояние размещения ордера. Экспирация - время удержания размещенных ордеров.

== Настройки трейлинг-стопа ==

Трейлинг-стоп, пункты

Прибыль в пунктах, когда TS должен сработать.

== Скользящие отложенные ордера == «Если вы хотите переместить отложенный ордер, используйте включенный фильтр». Изменить Расстояние в пунктах Шаг пунктов

== Временной фильтр ==

Start Hour - начало торгов в часах.

Start Minute - начало торговли в минутах.

End Hour - окончание торгов в часах.

End Minute - окончание торговли в минутах.

== Фильтр по дням недели ==

Понедельник = правда;

Вторник = правда;

Среда = правда;

Четверг = правда;

Пятница = правда;

Суббота = правда;

Воскресенье = правда;

Комментарий. проскальзывание



