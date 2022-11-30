Bybit Scalper

1

Стратегия Bybit Scalper - полностью автоматизированный алгоритм торговли криптовалютой, основное направление торгового советника для торговли на криптобирже Bybit, IC Markets и других криптобиржах и брокерах с низким спредом. Алгоритм Bybit-скальпинга не использует опасные методы торговли – мартингейл, сетку и усреднение, всегда использует только фиксированный стоп-лосс, тейк-профит и встроенный трейлинг-стоп.

Для торговли установите советник на график M1, M5, M15, H1, криптовалюту (BTCUSD (Bitcoin), BTCUSDT, ETHUSDT), минимальный депозит 100$.

Рекомендуемые настройки доступны в обсуждении .
По возможности в обсуждение будут добавлены настройки для других пар и брокеров.

Вас могут заинтересовать другие мои продукты: https://www.mql5.com/ru/users/vypchela/seller

Рекомендую к покупке: Price Gold и AI Engine Crypto.

Настройки советника:

  1. Magic – магическое число.
  2. Спред - максимально допустимый спред в торговле.
  3. Virtual(Stoploss,Takeprofit) - виртуальный стоп.
  4. Lot - фиксированный лот в торговле.
  5. Takeprofit - Тейк-профит по ATR.
  6. Стоплосс - Стоплосс по ATR.

== Другие настройки ==

  1. Buy - уровень для ордеров на покупку.
  2. Sell - уровень для ордеров на продажу.
  3. Index Period - период.
  4. Min body Pips - минимальный размер свечи.
  5. Offset - расстояние размещения ордера.
  6. Экспирация - время удержания размещенных ордеров.

== Настройки трейлинг-стопа ==

  • Трейлинг-стоп, пункты
  • Прибыль в пунктах, когда TS должен сработать.
== Скользящие отложенные ордера ==
«Если вы хотите переместить отложенный ордер, используйте включенный фильтр».

Изменить

Расстояние в пунктах
Шаг пунктов

== Временной фильтр ==

  • Start Hour - начало торгов в часах.
  • Start Minute - начало торговли в минутах.
  • End Hour - окончание торгов в часах.
  • End Minute - окончание торговли в минутах.

== Фильтр по дням недели ==

  • Понедельник = правда;
  • Вторник = правда;
  • Среда = правда;
  • Четверг = правда;
  • Пятница = правда;
  • Суббота = правда;
  • Воскресенье = правда;
    1. Комментарий.
    2. проскальзывание


    Фильтр:
    Anha06100
    262
    Anha06100 2023.05.31 08:10 
     

    yet another crap EA with a dev that never responds

    Yuriy Kuzmin
    11937
    Ответ разработчика Yuriy Kuzmin 2023.05.31 16:24
    You have been given a sufficient number of answers, sorry that this is not for you.
    Ответ на отзыв