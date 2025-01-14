Price Gold

5

Endpreis: $999.

Kaufen Sie früh, sparen Sie Geld und erhalten Sie AI Engine Crypto MT5 oder AI Engine Crypto MT4 Bonus!!!!

Hallo an alle Goldhandels-Enthusiasten, ich präsentiere einen neuen Trading Advisor - Price Gold, speziell für MT5 Handelsplattform entwickelt. Automatisierter Expert Advisor für Trader, die in der Lage sind, zu warten und emotional bereit sind, auf dem Markt zu handeln, Experte im größeren Fall für den langfristigen Handel

Der Expert Advisor wurde auf Basis von benutzerdefinierten Indikatoren mit Filtern für die besten Markteintritte entwickelt.

Währungspaare: US30, XAUUSD. Um zu handeln, installieren Sie den Expert Advisor auf dem M1,M5,H1 Chart.

Einstellungen in der Diskussion: Goldpreis

Viele von Ihnen wissen, dass Gold als eine der zuverlässigsten Anlagen gilt. Aber nicht jeder ist tief in das Thema eingeweiht, was seine eigenen Mythen über Investitionen in das gelbe Metall hervorgebracht hat. Für alle, die mit dem Gedanken spielen, mit Gold zu handeln, wird dieser Expert Advisor eine gute Hilfe für Ihren Handel sein. Ja, Gold kann nicht an Wert verlieren. Die Praxis hat gezeigt, dass das Metall auf lange Sicht immer an Wert gewinnt.

Merkmale:

Dieser EA wurde nur auf Bybit und R exchange getestetoboforex.

Minimale Einstellungen ermöglichen es Ihnen, den Expert Advisor für andere Währungspaare schnell für Ihre Bedürfnisse zu optimieren. Um die Sicherheit beim Handel zu gewährleisten, ist der Expert Advisor mit einem Schutz vor erhöhten Spreads auf dem Markt ausgestattet.

Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden - Martingale, Grid und Averaging, verwendet immer nur feste Stop-Loss, Take-Profit und integrierte Trailing-Stop.

100% vollautomatisch.

Um zu handeln, installieren Sie den Expert Advisor auf dem M1, M5, H1 Chart, Mindesteinlage 100$.

Bewertungen 1
Andres Meza
585
Andres Meza 2025.05.28 23:06 
 

Great EA, with great risk management and profitability.

