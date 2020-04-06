King ElChart HFT Scalper EA MT4
- Experten
- Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
- Version: 2.26
- Aktivierungen: 5
KingElChart - HFT Scalper EA | Professioneller Goldhandel
KingElChart - HFT Scalper EA ist ein leistungsstarker,
Hochfrequenz-Handels-Expert Advisor
der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.
Der Expert Advisor ist sowohl für
MetaTrader 4 und MetaTrader 5
mit einer separaten und optimierten Version für jede Plattform.
Warum sollten Sie diesen Expert Advisor wählen?
- Optimiert für die Volatilität des Goldmarktes
- Hochfrequente Scalping-Logik mit schneller Ausführung
- Präzise Einstiege mit minimalem Retracement
- Intelligentes und kontrolliertes Risikomanagement
- Stabile Performance auf kleinen Konten
- Skalierbare Leistung für größeres Kapital
- Kompatibel mit verschiedenen Brokern und Handelsbedingungen
Überblick über die Leistung:
- Getestet auf MetaTrader 5 (neueste Version)
- 100 Prozent Tick-Datenqualität
- Aktuelle und kurze Testphase
- Starker Gewinnfaktor mit kontrolliertem Drawdown
Wichtigste Merkmale:
- Einstellbare Losgröße
- Virtueller und realer Stop Loss
- Virtueller Mitnahmegewinn
- Option zur Richtungsumkehr
- Break-Even-System
- Trailing-Stop-System
- Magische Zahl für den sicheren Betrieb mehrerer Instanzen
- Tägliches Zielsystem:
- Beenden des Handels nach Erreichen eines definierten Tagesgewinns
- Beenden Sie den Handel nach Erreichen eines bestimmten Tagesverlustes
Dieses System hilft, das Konto zu schützen und die Disziplin zu erhöhen.
Unterstützung und Kommunikation:
Nach dem Kauf des Expert Advisors,
die gesamte Kommunikation und Unterstützung
ausschließlich über die Nachrichten auf der MQL5-Website bereitgestellt.
Die Käufer erhalten:
- Anleitung zur Installation und Einrichtung
- Optimale Parameterempfehlungen
- Antworten auf alle Fragen und Anfragen
- Kontinuierliche Unterstützung über MQL5-Nachrichten
Dieser Expert Advisor ist nicht nur ein Handelswerkzeug,
sondern eine komplette und professionelle Handelslösung
mit echter Erfahrung und kontinuierlichem Support.
KingElChart - HFT Scalper EA
Handeln Sie mit Vertrauen und Disziplin.