King ElChart HFT Scalper EA

KingElChart - HFT Scalper EA | Professioneller Goldhandel

KingElChart - HFT Scalper EA ist ein leistungsstarker,
Hochfrequenz-Handels-Expert Advisor
der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der Expert Advisor ist sowohl für
MetaTrader 4 und MetaTrader 5
mit einer separaten und optimierten Version für jede Plattform.

Warum sollten Sie diesen Expert Advisor wählen?
- Optimiert für die Volatilität des Goldmarktes
- Hochfrequente Scalping-Logik mit schneller Ausführung
- Präzise Einstiege mit minimalem Retracement
- Intelligentes und kontrolliertes Risikomanagement
- Stabile Performance auf kleinen Konten
- Skalierbare Leistung für größeres Kapital
- Kompatibel mit verschiedenen Brokern und Handelsbedingungen

Überblick über die Leistung:
- Getestet auf MetaTrader 5 (neueste Version)
- 100 Prozent Tick-Datenqualität
- Aktuelle und kurze Testphase
- Starker Gewinnfaktor mit kontrolliertem Drawdown

Wichtigste Merkmale:
- Einstellbare Losgröße
- Virtueller und realer Stop Loss
- Virtueller Mitnahmegewinn
- Option zur Richtungsumkehr
- Break-Even-System
- Trailing-Stop-System
- Magische Zahl für den sicheren Betrieb mehrerer Instanzen
- Tägliches Zielsystem:
- Beenden des Handels nach Erreichen eines definierten Tagesgewinns
- Beenden Sie den Handel nach Erreichen eines bestimmten Tagesverlustes
Dieses System hilft, das Konto zu schützen und die Disziplin zu erhöhen.

Unterstützung und Kommunikation:
Nach dem Kauf des Expert Advisors,
die gesamte Kommunikation und Unterstützung
ausschließlich über die Nachrichten auf der MQL5-Website bereitgestellt.

Die Käufer erhalten:
- Anleitung zur Installation und Einrichtung
- Optimale Parameterempfehlungen
- Antworten auf alle Fragen und Anfragen
- Kontinuierliche Unterstützung über MQL5-Nachrichten

Dieser Expert Advisor ist nicht nur ein Handelswerkzeug,
sondern eine komplette und professionelle Handelslösung
mit echter Erfahrung und kontinuierlichem Support.

KingElChart - HFT Scalper EA
Handeln Sie mit Vertrauen und Disziplin.

