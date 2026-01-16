King ElChart HFT Scalper EA

KingElChart - HFT Scalper EA | Professioneller Goldhandel





KingElChart - HFT Scalper EA ist ein leistungsstarker,

Hochfrequenz-Handels-Expert Advisor

der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.





Der Expert Advisor ist sowohl für

MetaTrader 4 und MetaTrader 5

mit einer separaten und optimierten Version für jede Plattform.





Warum sollten Sie diesen Expert Advisor wählen?

- Optimiert für die Volatilität des Goldmarktes

- Hochfrequente Scalping-Logik mit schneller Ausführung

- Präzise Einstiege mit minimalem Retracement

- Intelligentes und kontrolliertes Risikomanagement

- Stabile Performance auf kleinen Konten

- Skalierbare Leistung für größeres Kapital

- Kompatibel mit verschiedenen Brokern und Handelsbedingungen





Überblick über die Leistung:

- Getestet auf MetaTrader 5 (neueste Version)

- 100 Prozent Tick-Datenqualität

- Aktuelle und kurze Testphase

- Starker Gewinnfaktor mit kontrolliertem Drawdown





Wichtigste Merkmale:

- Einstellbare Losgröße

- Virtueller und realer Stop Loss

- Virtueller Mitnahmegewinn

- Option zur Richtungsumkehr

- Break-Even-System

- Trailing-Stop-System

- Magische Zahl für den sicheren Betrieb mehrerer Instanzen

- Tägliches Zielsystem:

- Beenden des Handels nach Erreichen eines definierten Tagesgewinns

- Beenden Sie den Handel nach Erreichen eines bestimmten Tagesverlustes

Dieses System hilft, das Konto zu schützen und die Disziplin zu erhöhen.





Unterstützung und Kommunikation:

Nach dem Kauf des Expert Advisors,

die gesamte Kommunikation und Unterstützung

ausschließlich über die Nachrichten auf der MQL5-Website bereitgestellt.





Die Käufer erhalten:

- Anleitung zur Installation und Einrichtung

- Optimale Parameterempfehlungen

- Antworten auf alle Fragen und Anfragen

- Kontinuierliche Unterstützung über MQL5-Nachrichten





Dieser Expert Advisor ist nicht nur ein Handelswerkzeug,

sondern eine komplette und professionelle Handelslösung

mit echter Erfahrung und kontinuierlichem Support.





KingElChart - HFT Scalper EA

Handeln Sie mit Vertrauen und Disziplin.



