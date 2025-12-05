King ElChart Breakout EA ist ein professionelles Breakout-Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die einen präzisen, zuverlässigen und vollautomatischen Ansatz für Marktausbrüche suchen.





Der EA führt Trades basierend auf zwei leistungsstarken Mechanismen aus:

1. Täglicher Breakout - unter Verwendung des Hochs und Tiefs des Vortages mit anpassbarem Offset.

2. Session Breakout - für asiatische, Londoner und New Yorker Sessions mit dynamischer Session-High/Low-Erkennung.





Das System umfasst fortschrittliche Risikomanagement-Tools:

- Festes oder automatisches Lot-Sizing basierend auf dem Risikoprozentsatz

- Konfigurierbarer TakeProfit und StopLoss

- Break-even-Engine mit Offset-Kontrolle

- Trailing Stop mit Schritt-, Abstands- und Aktivierungsfiltern

- Tägliches Drawdown-Limit, um den Handel zu stoppen und schwebende Aufträge automatisch zu löschen





Visuelle Elemente:

- On-Chart-Informationspanel mit Anzeige der aktiven Modi und des EA-Status

- Optionale Zeichnung der Breakout-Zone für eine bessere Marktübersicht





Jedes Breakout-Setup wird mit präzisem Timing, geprüften Kursniveaus und einer strengen Schutzlogik ausgeführt, um Händlern zu helfen, High-Momentum-Bewegungen mit Beständigkeit zu erfassen.