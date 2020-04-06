ROSE Gold – Automatischer Expert Advisor für XAUUSD

ROSE Gold ist ein automatischer Expert Advisor für Gold (XAUUSD).

Der EA ist mit den Standardeinstellungen für die Zeitrahmen M1–M5 optimiert, kann jedoch durch Anpassung der Eingabeparameter auf jedem Zeitrahmen betrieben werden.

Das System verfügt über konfigurierbare Handelsfrequenz-Kontrollen und kann je nach Einstellung im hochfrequenten, mittelfrequenten oder niederfrequenten Modus arbeiten.

Trades werden nur ausgeführt, wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind, um strukturiertes und kontrolliertes Trading zu gewährleisten.

Wichtiger Nutzungshinweis

Bei hochfrequenter Ausführung (HFT) ist ROSE Gold für begrenzte Handelssitzungen und eine tageszielbasierte Nutzung vorgesehen und sollte nicht dauerhaft 24/7 betrieben werden.

Im Nicht-HFT-Modus arbeitet der EA mit den Standardeinstellungen bei normaler Handelsfrequenz.

Für alle Modi muss der Zeit-Offset fixiert und mit der Broker-Serverzeit abgestimmt werden.

Hauptmerkmale

• Entwickelt für XAUUSD (Gold)

• Standardeinstellungen für M1–M5 optimiert

• Zeitrahmen vollständig benutzerwählbar

• Konfigurierbare Handelsfrequenz (hoch / mittel / niedrig)

• Anpassbare Handelstage und Handelssitzungen

• Feste oder kontobasierte Lotgröße

• Optionale Auto-Compounding-Logik

• Einstellbarer Stop Loss und Take Profit

• Basket-basierte Gewinnziele und Trade-Management

• Tägliche Handelslimits und maximaler Verlustschutz

• Verlustsperre und Drawdown-Schutz

• Alerts und Trade-Identifikation per Magic Number

• Nativer MetaTrader-5-Expert-Advisor ohne externe DLLs

Empfohlene Einstellungen

• Symbol: XAUUSD

• Zeitrahmen: M1–M5 (Standard), andere optional

• Kontotyp: ECN oder Raw Spread

• Risikomodus: mit kleinen festen Lots beginnen

• Brokerzeit: fixer Offset im Einklang mit der Serverzeit

Backtesting & Nutzung

• Kompatibel mit dem MetaTrader-5-Strategy-Tester mit Tickdaten

• Realistische Spreads für Gold verwenden

• Ausführungsstil abhängig von Zeitrahmen und Frequenzeinstellungen

• Für kontrollierte Risikobelastung ausgelegt

Zusätzliche Informationen

Ein Referenzsignal basierend auf diesem Expert Advisor ist im MQL5 Signals-Service verfügbar:

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Das Signal dient ausschließlich zu Beobachtungs- und Demonstrationszwecken.

Risikohinweis

Der Handel mit Forex und CFDs ist mit hohem Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.

Testen Sie den Expert Advisor immer zuerst auf einem Demokonto.