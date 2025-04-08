Tokyo Crown

Tokyo Crown — Session‑Expert Advisor für GBPUSD und USDJPY
Tokyo Crown ist ein disziplinierter, niedrigfrequenter Expert Advisor für kontrolliertes Trading auf GBPUSD und USDJPY, auch geeignet für Konten im Prop‑Firm‑Stil.
Der Fokus liegt im Durchschnitt auf einem hochwertigen Setup pro Tag und Symbol, mit festen Stop‑Loss‑ und Take‑Profit‑Werten, ohne versteckte Martingale‑Ansätze und mit striktem Kapitalschutz.

Strategieüberblick
Tokyo Crown analysiert die Marktstruktur der asiatischen und frühen London‑Session und sucht nach sauberen Ausbrüchen oder Mean‑Reversion‑Chancen aus der Overnight‑Range unter definierten Volatilitäts‑ und Trendbedingungen.
Das System verhindert Über‑Trading, indem es rauschhafte Marktphasen herausfiltert und pro Signal nur eine Position mit vordefiniertem Risiko eröffnet, was das Verhalten stabiler und leichter überwachbar macht。

Hauptmerkmale

  • Niedrige Frequenz: im Durchschnitt etwa ein Trade pro Tag und Symbol (an manchen Tagen keine Trades, wenn die Filter nicht erfüllt sind).

  • Fester Lot oder Auto‑Lot auf Basis des Kontosaldos, mit Obergrenze für den Auto‑Lot.

  • Stop‑Loss und Take‑Profit in Pips, kompatibel mit ECN‑, Raw‑ und Standard‑Konten.

  • Einstellbarer Broker‑Zeitoffset, um die Sitzungslogik an die Serverzeit anzupassen.

  • Maximale Anzahl offener Positionen pro Symbol und pro EA‑Instanz.

  • Kapitalbasierter globaler Stop‑Loss und Equity‑Trailing‑Schutz.

  • Optionale Kerzenschluss‑Schließung, um die Übernacht‑Exponierung bei veränderten Bedingungen zu reduzieren.

  • Kein Grid, kein Martingale: standardmäßig verwendet Tokyo Crown einen einzelnen Fixed‑Risk‑Einstieg pro Signal.

  • Optionale begrenzte Skalierung (kleine, vordefinierte Zusatzorders, ohne Lot‑Verdopplung und ohne unendliches Grid).

Live‑Performance
Ein Live‑Signal mit dem Standard‑Risikoprofil steht als Referenz zur Verfügung:
Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783
Die Signal‑Ergebnisse können sich aufgrund von Brokerbedingungen, Spreads, Ausführung und Risikoeinstellungen von Ihrem Konto unterscheiden.

Empfohlene Einstellungen

  • Paare: GBPUSD (M30) und USDJPY (H1).

  • Kontotyp: ECN oder Raw Spread (Standard wird unterstützt, ist aber weniger bevorzugt).

  • Mindestguthaben: 500 USD (1 000 USD oder mehr für eine gleichmäßigere Entwicklung empfohlen).

  • Hebel: mindestens 1:100。

  • Lot‑Typ:

    • Feste Lots für erste Tests im Demo‑ und Real‑Konto.

    • Auto‑Lot für größere Konten, sobald Performance und Risiko akzeptabel sind。

  • Broker‑Zeitoffset: entsprechend der Serverzeit konfigurieren, damit das Fenster der Asien‑/London‑Session korrekt ausgerichtet ist。

Prop‑Firm‑ und Risiko‑Profil
Tokyo Crown kann bei Prop‑Firm‑Challenges und auf finanzierten Konten mit konservativer Konfiguration eingesetzt werden:

  • Empfohlenes Risiko: 0,25–0,5% pro Trade und Symbol (nicht mehr als 1% pro Trade auf Prop‑Konten)。

  • Bei strengen täglichen/gesamt Drawdown‑Regeln sollte die optionale Skalierung deaktiviert und nur Single‑Entry verwendet werden。

  • Legen Sie die Equity‑Stop‑Level in Übereinstimmung mit den Prop‑Regeln fest (z. B. 3–5% in der Evaluierung, weniger im Live‑Account)。

Schutzsystem

  • Maximaler Equity‑Stop‑Loss, um den Handel zu stoppen, wenn die Kontoequity um einen definierten Prozentsatz oder Betrag sinkt。

  • Equity‑Trailing‑Stop, um nach profitablen Phasen einen Teil der offenen Gewinne zu sichern。

  • Kerzenschluss‑Exit‑Option, um Positionen zum Schlusskurs der Kerze zu schließen, wenn interne Exit‑Bedingungen erfüllt sind。

  • Keine externen DLLs: vollständig eigenständiger MT5‑Expert‑Advisor。

Parameterübersicht

  • Broker‑Zeitoffset (GMT‑Abweichung des Servers)。

  • Feste Lotgröße oder Auto‑Lot‑Risiko pro 1 000 Einheiten der Kontowährung。

  • Maximale Auto‑Lot‑Größe (harte Obergrenze)。

  • Stop‑Loss und Take‑Profit (in Pips)。

  • Maximale Positionsanzahl pro Symbol。

  • Kapitalschutz: Equity‑Stop, Equity‑Trailing und optionale tägliche/wöchentliche Sperren。

  • Kerzenschluss‑Exit an/aus。

Backtest und Schnellstart

  • Für Backtests Tick‑Daten mit realen Spreads und korrektem GMT/Broker‑Offset verwenden。

  • Tokyo Crown an folgende Charts anhängen:

    • GBPUSD M30,

    • USDJPY H1。

  • Broker‑Zeitoffset einstellen und mit einer kleinen festen Lotgröße auf einem Demokonto starten。

