Opening Gaps Breaker Block ICT Indicator MT4

Opening Gaps und Breaker Block ICT Indikator MT4

Der ICT-Indikator für Eröffnungslücken und Breaker-Blöcke für MetaTrader 4 ist ein ausgeklügeltes Handelsinstrument, das entwickelt wurde, um tägliche Marktlücken zu identifizieren, die als dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen fungieren. Dieser Indikator ist besonders effektiv, um kritische Preisbereiche zu erkennen, in denen potenzielle Umkehrungen oder Fortsetzungen auftreten können.

Unterstützungslücken werden mit grünen Markierungen angezeigt, während rote Markierungen Widerstandslücken darstellen. Wenn der Kurs eine dieser Zonen durchbricht und einen Breaker-Block bildet - d. h. wenn eine frühere Unterstützung in einen Widerstand umschlägt oder ein Widerstand zu einer Unterstützung wird -, wechselt die Zone zu Blau, was eine klare Verschiebung der Marktstruktur anzeigt.

Hauptmerkmale des Indikators für Eröffnungslücken und Breaker Blocks

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Merkmale dieses ICT-basierten Indikators:

Merkmal

Beschreibung

Kategorie

ICT - Liquidität - Smart-Money-Konzepte

Plattform

MetaTrader 4

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschritten

Indikator-Typ

Fortführung & Umkehrung

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Intraday-Handel

Märkte

Forex, Krypto, Aktien, Rohstoffe

Wie der Indikator funktioniert

Der Opening Gaps and Breaker Block Indicator erkennt Kurslücken, die aufgrund von wichtigen Wirtschaftsnachrichten, erhöhter Volatilität oder plötzlichen Änderungen der Marktstimmung entstehen. Diese Lücken heben oft Bereiche des Ungleichgewichts hervor und bieten Händlern wertvolle Einblicke in das zukünftige Preisverhalten.

Durch die Kombination von Gap-Erkennung und Breaker-Block-Logik zeigt der Indikator wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Dies hilft Händlern, die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern, Risiken effektiver zu verwalten und ihre Trades auf das institutionelle Preisverhalten abzustimmen.

Beispiel für einen bullischen Markt

In einem zinsbullischen Szenario könnte der Indikator eine Widerstandslücke auf dem GBP/CHF-Chart in Rot markieren. Sobald der Kurs über diese Zone ausbricht und sich dort hält, verwandelt sich der frühere Widerstand in einen Breaker-Block und beginnt, als Unterstützung zu fungieren - ein Zeichen für eine zinsbullische Veränderung der Marktstruktur.

Beispiel für einen bärischen Markt

Während eines Abwärtstrends kann eine Gap-Zone immer noch als starker Widerstand wirken, selbst wenn sich kein Breaker Block bildet. Beim AUD/JPY beispielsweise kann der Kurs den identifizierten Gap-Bereich erneut aufsuchen und zurückgewiesen werden, was den Verkaufsdruck bestätigt und die rückläufigen Aussichten verstärkt.

Anpassungsmöglichkeiten

Händler können mehrere Parameter anpassen, um den Indikator auf ihre Strategie zuzuschneiden:

  • New Day Opening Gap Duration - Definiert das Zeitfenster für die Analyse der täglichen Gaps
  • Anzeige des Eröffnungsgaps des neuen Tages - Aktiviert oder deaktiviert das Eröffnungsgap des aktuellen Tages
  • New Week Opening Gap Duration - Legt den Analysezeitraum für wöchentliche Gaps fest
  • New Week Opening Gap Display - Zeigt die Eröffnungslücke zu Beginn der Handelswoche an

Endgültige Übersicht

Der ICT-Indikator MT4 für Eröffnungslücken und Breaker-Blöcke ist ein leistungsstarkes Instrument zur Erkennung von Preisungleichgewichten und strukturellen Verschiebungen im Markt. Durch die klare Markierung von Unterstützungs- und Widerstandszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit ermöglicht er Händlern präzisere und datengestützte Handelsentscheidungen zu treffen.

Dieser Indikator ist besonders wertvoll für Händler, die der ICT-Methode (Inner Circle Trader) und Smart Money Concepts folgen, da er dazu beiträgt, die Marktanalyse zu verfeinern und die Handelsausführung insgesamt zu verbessern.


Empfohlene Produkte
Before
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Before-Indikator sagt auf der Grundlage komplexer mathematischer Berechnungen die wahrscheinlichste kurzfristige Kursbewegung voraus. Die meisten Standardindikatoren, die üblicherweise in Handelsstrategien verwendet werden, basieren auf recht einfachen Berechnungen. Das bedeutet nicht, dass es zur Zeit ihrer Entwicklung keine herausragenden Mathematiker auf der Welt gab. Es ist nur so, dass es damals noch keine Computer gab oder ihre Leistung nicht für die sequentielle Durchführung komplex
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experten
Verwendung des MACD-Werts als Richtungsindikator. Verwendung des RSI als Umkehrindikator. Verwendung der offenen Handelsstunde. (Empfohlen werden die Stunden 10, 11, 15 und 19: MT4-Time) Gegenhandel bei fehlgeschlagenem Signal. Cutloss Handel, wenn Signal fehlgeschlagen. Automatische Losberechnung basierend auf Zielgewinn und Take-Profit. Sie können den Wert für den Gegenhandel festlegen. Geeignet für Rohstoffe und Währungen. Zeitrahmen H1. Möglichkeit, ein offenes Limit zu setzen. Möglichkeit,
ADM Multiframe
Dmitriy Susloparov
Indikatoren
ADM-Oszillator Multiframe Anders als der klassische Indikator "Average Direction Movement Index " zeigt dieser Indikator direkt die Differenz zwischen den Werten +DI und -DI an. Wenn +DI größer als -DI ist, ergibt sich ein Wert über Null und umgekehrt. Dies ist anschaulicher und ermöglicht es Ihnen außerdem, die Interaktion der Indikatorwerte für verschiedene Zeitrahmen deutlich zu erkennen. Außerdem wird eine proprietäre Technologie verwendet, die es Ihnen ermöglicht, verschiedene Zeitrahmen
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linienverlauf Ma
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indikatoren
Der LineMagnit-Indikator für MT4 ist ein hochpräzises Werkzeug, das Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bildet, die Preise magnetisch anziehen. Diese Funktion ermöglicht es Händlern, die wahrscheinlichsten Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt leicht zu bestimmen sowie die Richtungskräfte des Marktes zu identifizieren, da die Niveaus auf den Kapitalzuflüssen in das Instrument basieren. Ausgestattet mit einer intuitiv verständlichen grafischen Oberfläche, ermöglicht der LineMagnit Indicator
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Experten
Strategieeigenschaften Umgang mit zusätzlichen Eintragssignalen KI aus der Geschichte lernen Verhalten des nächsten Signals in die gleiche Richtung - erhöht die Gewinnposition Signalverhalten in die nächste entgegengesetzte Richtung - Verringert die Position Standardhandelsvolumen Prozentsatz des Handels auf Ihrem Konto. Die Prozentwerte geben an, wie viel des Kontostands zur Deckung der erforderlichen Marge verwendet wird. Maximale Anzahl offener Lose - 20 Die Anzahl der Input-Lots für ein
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
Prophet
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Prophet ist ein Trendindikator. Zeigt die Richtung von Wendepunkten an. Kann mit einem optimalen Risiko/Gewinn-Verhältnis verwendet werden. Die Pfeile zeigen günstige Momente und Richtungen für den Einstieg in den Markt an. Verwendet einen Parameter zur Einstellung (von 1 bis 3). Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trends ist sehr hoch. Im Verlauf der Arbeit ist der Take-Profit viel größer als der Stop-Loss! Funktioniert auf allen Währungspaaren und auf allen Zeitrahmen.
Diamond Grail
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Der Universalindikator Diamond Grail, der einen solchen Namen erhalten hat, ist nicht so einfach! Der Indikator wurde über ein Jahr lang von unseren Experten getestet! Einer der besten Pfeilindikatoren, der sich perfekt für den Handel mit binären Optionen und Forex eignet, Wenn Sie mit binären Optionen handeln, ist die beste Ragtime dafür von 3 Minuten bis maximal 5 Minuten Ein Pfeil erscheint auf der vorherigen Kerze. Wenn Sie mit Forex handeln, dann ergibt die Öffnungszeit von Kerze zu Ke
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Indikatoren
Forex Gump Trend ist ein universeller Indikator zur hocheffektiven Bestimmung der Trendrichtung. Wenn Sie den Trend richtig erkennen, sind dies 95% des Handelserfolgs, da Sie Trades in Richtung der Kursbewegung eröffnen und davon profitieren können. Der Forex Gump Trend Indikator hilft Händlern mit einem hohen Maß an Effizienz, die aktuelle Trendrichtung sowie Trendumkehrpunkte zu bestimmen. Die Richtung des Trends wird durch farbige Linien im Diagramm angezeigt, und die Trendumkehrpunkte werde
DMAX pro
Danny Teoh Kok Keong
Indikatoren
DMAX SIGNAL IST SEHR LEISTUNGSFÄHIGES WERKZEUG, UM IHNEN ZU HELFEN, EINTRAG, SEINE KANN ERKENNEN, ÜBERVERKAUFT UND ÜBERKAUFT IN FOREX-MARKT. SEINE KANN DEN HANDEL 24 FOREX-PAAR IM MARKT, 80% GENAUE ERGEBNIS. VIELE TRADER SCHEITERN AM EIN- UND AUSSTIEGSPUNKT, DAS SIGNAL VON DMAX GIBT EIN SEHR GUTES SIGNAL, DAS IHNEN ZEIGT, WO SIE EIN- UND AUSSTEIGEN SOLLTEN. RISIKOMANAGEMENT IST SEHR WICHTIG BEIM FOREX-HANDEL, BITTE RISKIEREN SIE NICHT MEHR ALS 5% PRO HANDEL IM FORE-MARKT.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indikatoren
Der Indikator "MR BEAST LIQUIDITY ALERTS" ist ein fortschrittliches Tool, das auf der Grundlage einer Reihe von technischen Indikatoren und Trendanalysen Signale und Warnungen zur Marktliquidität liefert. Dieser Indikator ist ideal für Händler, die auf der Suche nach Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Preisdynamik und Volatilitätsniveaus sind. Er bietet eine klare und detaillierte Anzeige im MetaTrader-Chartfenster. Hauptmerkmale: Adaptiver ATR-Kanal: Berechnet einen dynamischen Kanal au
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indikatoren
Easy Trade Indicator - Ihr Weg zu profitablen Trades! Arbeiten Sie mit jedem Zeitrahmen! Maximieren Sie Ihre Gewinne mit präzisen und durchsetzungsfähigen Trades! ️ Handeln Sie mit Komfort - der Indikator macht die Analyse und Sie öffnen nur die Order in die Richtung, die Ihnen der Indikator anzeigt! Exklusives Panel mit Zähler für vergangene Trades und Genauigkeitstracking! Vereinfachen Sie Ihre Analyse, steigern Sie Ihre Leistung und handeln Sie mit Vertraue
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indikatoren
Fortgeschrittener UT Bot & HTS Indikator Dieser Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das zwei Methoden kombiniert: UT Bot und HTS (Higher Timeframe Smoothing) , um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. 1. Struktur des Indikators Arbeitet im Hauptfenster des Charts und verwendet 11 Puffer , um verschiedene Datenpunkte zu speichern, darunter Pfeile (Kauf-/Verkaufssignale) und Bänder aus den Systemen UT Bot und HTS. Verwendet farbige Pfeile zur Darstellung
Pipwise EAs Smart Round Levels
Ben Hebblethwaite
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Charts im Handumdrehen. Smart Round Levels zeichnet automatisch leistungsstarke runde 0,00- und 0,50-Zonen für jedes Devisenpaar - einschließlich JPY-Paaren wie USDJPY - und verfügt über einen dynamischen Live-Preis-Tracker , der den Preis in Echtzeit verfolgt. Merkmale: - Automatische Erkennung von runden Zahlen (.00 & .50) - Automatische Anpassungen für JPY- und Nicht-JPY-Paare - Perfekte Präzision mit anpassbaren Abständen und Skalen - Vollständig anpassbare Farb
Elliott Wave Ind
Mikita Borys
2.33 (3)
Indikatoren
Ein Vorteil, den Sie vermissen, um Profi zu werden. Folgen Sie dem Schritt-für-Schritt-System, das die stärksten Bewegungen erkennt! Untersuchen Sie Marktmodelle, die es ermöglichen, aufgrund einer bewährten und getesteten Strategie erhebliche Gewinne zu erzielen. Nutzen Sie Ihren wichtigen Vorteil Sie haben Zugang zu einem einzigartigen Indikator, der Sie auf eine neue Ebene bringt! Schreiben Sie für alle Fragen in private Nachrichten! Vorteile, die Sie erhalten Ein einzigartiger Algorith
Unicorn Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Einhorn-Indikator MetaTrader 4 Der Einhorn-Indikator ist ein hochentwickeltes und flexibles Handelsinstrument, das für den MetaTrader 4 (MT4 ) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Kurslücken und Breaker Blocks direkt auf dem Chart zu identifizieren und hervorzuheben. Ein Breaker Block bezieht sich auf einen ehemaligen Orderblock, der zunächst scheitert, später aber zu einem starken Unterstützungs- oder Widerstandsniveau wird, wenn der Kurs ihn wieder erreicht. Wenn ein Breaker Block mit ein
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die Lücken auf dem aktuellen Chart in Form eines Rechtecks an und zeigt an, wenn die Lücke durch Schließen der Form gefüllt ist. Gaps werden über den Schatten betrachtet. Ermöglicht das Senden von Warnungen per E-Mail oder Push-Benachrichtigungen, wenn eine Lücke gefunden wird. Parameter SizeGAP - Größe der Lücke, die Sie anzeigen möchten; HGcolor1 - Farbe der Lücke bei einer Aufwärtsbewegung; HGcolor2 - Farbe der Lücke bei einer Abwärtsbewegung; HGstyle - Der Stil des zu
Insides
Ivan Simonika
Indikatoren
Die Bestimmung des Markttrends ist eine wichtige Aufgabe für Händler. Der Inside-Indikator implementiert einen verbesserten Algorithmus zur Visualisierung des Markttrends. Der Hauptzweck des Indikators besteht darin, den Markt auf kleinen Zeitskalen (d.h. M1, M5 und M15) für das Scalping zu bewerten. Wenn Sie ein Scalper sind und einen zuverlässigen Indikator suchen, um die Qualität Ihres Handels zu verbessern, ist Inside genau das Richtige für Sie. Der Indikator arbeitet in einem separaten Fen
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experten
Stepping-GBPUSD - arbeitet im vollautomatischen Modus! Keine Einstellungen erforderlich, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Expert Advisor arbeitet wie ein Skalpell bei starken Kursbewegungen. Der Bot wurde mit echten Tickdaten mit einem echten Spread für einen Zeitraum von 19 Jahren von 2004 bis 2023 getestet (so viel Tickhistorie ist auf den Servern der Schweizer Broker verfügbar). Er bestand auch den Monte-Carlo-Stabilitätstest mit 5.000 Simulationszyklen der zufälligen Hand
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Experten
Wir stellen Ihnen unseren hochmodernen Gold Trading Robot vor, ein revolutionäres Tool, das entwickelt wurde, um die Komplexität des Goldmarktes mit Präzision und Effizienz zu bewältigen. Diese autonome Software wurde unter Verwendung fortschrittlicher Algorithmen und modernster maschineller Lerntechniken entwickelt und arbeitet unermüdlich, um Marktschwankungen auszunutzen und optimale Handelsergebnisse zu erzielen. Hauptmerkmale: Fortschrittlicher algorithmischer Handel: Der Gold Trading Robot
Profit XHunter
Hafis Mohamed Yacine
Experten
Viele Händler, vor allem die Anfänger, haben den manuellen Handel satt und beginnen mit Robotern. Natürlich spielt die Werbung bei der Wahl des Algorithmus eine wichtige Rolle. Oft verbergen die System- und EA-Anbieter Informationen über ihr Produkt, bis der Kunde es kauft. Profit Hunter EA ist keine Ausnahme, so dass wir in unserer Überprüfung versuchen werden, herauszufinden, ob dieser Roboter effizient ist oder Sie besser nach seinen Gegenstücken suchen sollten. Gewinnjäger EA Eine Variati
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
Indikatoren
Ich präsentiere einen Indikator, der als eine Strategie von selbst funktioniert, es funktioniert sehr gut in Zeiträumen von 4 Stunden, aber Sie können es auf jeden Zeitrahmen anwenden, die Signale sind sehr einfach zu interpretieren, wenn die orangefarbene Linie kreuzt die blaue und rote Mittelwert, geben Sie lange, die Operation offen gehalten wird, bis die orangefarbene Linie kreuzt die nächste Mittelwert entweder blau oder rot, wenn die Operation war lang und die blaue Linie kreuzt die rote L
EZ Volchok
Ruslan Brezovskiy
4.33 (6)
Experten
EZ Volchok ist ein vollautomatisierter Gitterhandelsberater, der bei Trendumkehr in den Trade einsteigt. Die Basis bilden eigene Indikatoren auf der Grundlage von Bollinger-Bändern und gleitenden Durchschnitten. Wenn der Preis sich in entgegengesetzter Richtung zur Handelsrichtung bewegt, wird das Handelssystem durch ein Gitternetz gesteuert. Vorteile und Merkmale Vollautomatisiert und erfordert keine zusätzliche Aufmerksamkeit. Geeignet für die Arbeit mit jedem Broker. Empfohlene Mindesteinzahl
RaysFX Candlestick Signals
Davide Rappa
Indikatoren
RaysFX Candlestick-Signale RaysFX Candlestick Signals ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihre Handelserfahrung auf MT4 verbessert. Dieser benutzerdefinierte Indikator wurde mit dem Ziel entwickelt, präzise und zeitnahe Handelssignale zu liefern, die auf bestimmten Candlestick-Konfigurationen und dem RSI-Indikator basieren. Hauptmerkmale : Kauf- und Verkaufssignale : Der Indikator generiert Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage spezifischer Candlestick-Konfigurationen und RSI-Indikatorwert
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indikatoren
Die ersten 25 Exemplare zu $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht (13 Exemplare übrig) Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht. Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Z
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indikatoren
Freunde, wir stellen Ihnen unseren neuen Forex Gump Laser Indikator vor. Da es in unserem Team keine Designer gibt, sondern hauptsächlich Mathematiker, Finanzexperten, Programmierer und Trader, haben wir keine besonderen Änderungen im Design des Indikators vorgenommen. Vom Aussehen her ähnelt er dem üblichen Forex Gump. Andererseits ist Forex Gump nicht nur der Name eines Indikators, sondern eine Marke geworden. Und wir versuchen, die Corporate Identity in all ihren Varianten zu bewahren. Die ga
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indikatoren
KATANA Scalper für MT4 Produkt-Übersicht. KATANA Scalper für MT4 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 4 optimiert wurde. Das Produkt wurde entwickelt, um gleichzeitig die schwierigsten Probleme im kurzfristigen Handel (Scalping und Daytrading) zu lösen: Preisrauschen und verzögerte Reaktion. Ein einzigartiger Signalverarbeitungsalgorithmus eliminiert oberflächliche Marktturbulenzen und extrahiert statistisch überlegene "Momentum-Kerne"
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indikatoren
Scalper Vault ist ein professionelles Scalping-System, das Ihnen alles bietet, was Sie für erfolgreiches Scalping benötigen. Dieser Indikator ist ein komplettes Handelssystem, das von Forex- und Binäroptionshändlern verwendet werden kann. Der empfohlene Zeitrahmen ist M5. Das System liefert Ihnen genaue Pfeilsignale in Richtung des Trends. Es liefert Ihnen auch Top- und Bottom-Signale und Gann-Marktniveaus. Die Indikatoren bieten alle Arten von Warnungen, einschließlich PUSH-Benachrichtigungen.
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (30)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indikatoren
Top Bottom Tracker ist ein auf hochentwickelten Algorithmen basierender Indikator, der den Markttrend analysiert und die Hochs und Tiefs des Trends erkennen kann / MT5 Version . Der Preis wird schrittweise steigen, bis er 500$ erreicht. Nächster Preis --> $99 Eigenschaften Kein Repainting Dieser Indikator ändert seine Werte nicht, wenn neue Daten eintreffen Handelspaare Alle Forex-Paare Zeitrahmen Alle Zeitrahmen Parameter ==== Indikator-Konfiguration ==== Konfigurationsparameter //
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indikatoren
SHOGUN Trade - Marktstruktur-Analysator & Multi-Timeframe Dashboard Produktkonzept: Strategischer Blick auf das Schlachtfeld aus der Vogelperspektive SHOGUN Trade wurde entwickelt, um die Perspektive des Händlers von "vorübergehenden Schwankungen" zum "Verständnis der gesamten Marktstruktur" zu bringen. Das System synchronisiert und scannt sieben Zeitrahmen (M1 bis D1) in Echtzeit und quantifiziert objektiv den Reifegrad des Marktes. So entsteht ein "strategisches Handelsumfeld", das emotionale
Weitere Produkte dieses Autors
Refined Order Block Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator für MT5 Der Indikator Refined Order Block (OBR ) wurde für ICT- und Smart-Money-Strategien entwickelt und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler auf der MetaTrader 5 (MT5 )-Plattform. Er identifiziert und hebt wichtige Kursniveaus hervor, indem er bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun markiert. Diese Niveaus stellen potenzielle Preisumkehrzonen dar, die oft durch große institutionelle und Bankaufträge beeinflusst werden. Wenn der
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator für MT5 Der Risk Reward Ratio (R/R) Calculator ist ein wertvolles Tool, das Händlern hilft, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart festzulegen und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Verhältnis jedes Trades sofort zu analysieren. Dieser Indikator verfügt über ein intuitives Management-Panel, das eine einfache Anpassung aller Niveaus ermöglicht, sowie über ein bewegliches Informationsfeld, das die Take Profit-, Entry Point- und Sto
FREE
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Easy Trade Panel Experte für MT4 Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Tool zur Vereinfachung und Verbesserung des Risiko- und Kapitalmanagements im MetaTrader 4 . Dieser Expert Advisor verfügt über eine intuitive, professionelle Benutzeroberfläche, die Händlern hilft, ihre Aufträge sowohl mit grundlegenden als auch mit erweiterten Funktionen zu verwalten. Mit diesem Tool können Händler Stop-Loss- und Take-Profit-Levels feinabstimmen, Gewinne schützen und unnötige Risiken reduzieren. Easy Trad
Market structure indicator bos choch for MT5
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT5 Der Marktstrukturindikator (BOS-CHOCH) ist ein ICT-ähnliches Tool für den MetaTrader 5 (MT5). Er identifiziert sowohl primäre als auch sekundäre Change of Character (CHOCH)-Ereignisse und Breaks of Structure (BOS) über mehrere Ebenen hinweg, was ihn für ICT- und Smart Money-Händler äußerst wertvoll macht. Durch die Vereinfachung der Analyse des Kursverhaltens verbessert dieser Indikator die Interpretation der Marktstruktur und hilft Händlern, genauere Handel
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL-Rechner-Indikator für MT4 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter: Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verka
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator - No Repaint Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist eine verbesserte Version des beliebten MT4-Tools, das entwickelt wurde, um Trendrichtungen, Momentumverschiebungen und wahrscheinliche Umkehrzonen zu erkennen. Mit einer verbesserten Optimierung für die MT5-Engine liefert der Indikator stabile No-Repaint-Signale und arbeitet effizient mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes. Die
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator MT4 Der Risk Reward Ratio Calculator Indicator ist ein praktisches Tool, das Händlern hilft, ihre Trades effizient zu verwalten, indem es Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL) definiert und gleichzeitig automatisch das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R/R) für jeden Trade berechnet. Der Indikator verfügt über ein Management-Panel , in dem Händler TP-, SL- und R/R-Werte leicht anpassen können. Auf dem Chart werden die TP- und SL-Werte visuell als grün
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
3 (1)
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum
FREE
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator MetaTrader 5 Der Pro BTB Strategie-Indikator wurde auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt und ist speziell für die MetaTrader 5 Handelsplattform konzipiert. Durch fortschrittliche interne Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Kursbewegungen, die als Spikes bezeichnet werden. Nach der Analyse des Kursverhaltens identifiziert er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen und zeigt sie dire
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 In der Welt des Handels ist das Erkennen von Preisungleichgewichten und wahrscheinlichen Handelsgelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Der Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, solche Gelegenheiten präzise zu erkennen. Ein FVG stellt eine Marktlücke dar, die auftritt, wenn sich der Preis stark bewegt und einen Bereich hinterlässt, in dem Angebot und Nachfrage nicht mehr im Gleich
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Risiko-Ertrags-Verhältnis Multiple Orders MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 ist ein spezieller MetaTrader 4-Indikator, der Händlern hilft, das Verhältnis zwischen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in Echtzeit zu überwachen. Wenn ein Handel in MT4 mit definiertem SL und TP eröffnet wird, berechnet dieses Tool den Abstand zwischen diesen Niveaus im Verhältnis zum Einstiegskurs und zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis in der oberen linken Ecke des Charts an. Diese Funktion ist besonders
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
ZigZag-Indikator für MetaTrader 4 Der ZigZag-Indikator in MetaTrader 4 wird häufig verwendet, um signifikante Hochs und Tiefs - sogenannte Pivot-Punkte - direkt auf dem Kursdiagramm zu identifizieren. Durch die Markierung von Major und Minor Pivots hilft er Händlern, potenzielle Umkehrzonen zu erkennen und die allgemeine Marktstruktur zu verstehen. Jeder Drehpunkt ist als HH, HL, LH oder LL gekennzeichnet, was es einfacher macht, vorherrschende Trends sowie kurzfristige Kursbewegungen zu erkenne
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Orderblock-Indikator für ICT und Smart Money Trading im MT4 Der Orderblock-Indikator ist ein wichtiges Instrument für Händler, die ICT (Inner Circle Trader) und Smart Money-Konzepte auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform verwenden. Dieser Indikator hebt wichtige Preiszonen hervor, in denen institutionelle Orders wahrscheinlich positioniert sind, und hilft Händlern, potenzielle Umkehrpunkte und starke Reaktionsniveaus zu erkennen. Bullische Orderblöcke werden in grüner Farbe angezeigt, während bäri
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT4 Der BOS-CHOCH Marktstrukturindikator ist ein ICT-inspiriertes Tool, das für den MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Händlern, die ICT-Methoden folgen, zu helfen, Verschiebungen sowohl in dominanten als auch in sekundären Markttrends zu erkennen. Durch das Aufspüren von Strukturbrüchen und Veränderungen im Marktcharakter verbessert dieser Indikator die technische Analyse und unterstützt genauere Handelsentscheidungen. Marktstrukturi
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Handelsassistent Experte TF MT4 Der Trade Management Assistant ist ein spezieller Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Kapitalallokation zu optimieren und die Risikokontrolle innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform zu stärken. Dieser EA bietet ein intuitives Bedienfeld auf dem Bildschirm, das eine reibungslose Handelsausführung, ein verbessertes Risikomanagement und eine effiziente Kapitalverteilung ermöglicht. Darüber hinaus enthält er wichtige automatisierte Funktionen wie die
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator MetaTrader 4 Der Refined Order Block (OBR)-Indikator ist ein spezielles Tool für Händler, die ICT- und Smart Money (SMC) -Methoden auf der MetaTrader 4 (MT4)- Plattform verfolgen. Dieser Indikator hebt bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun hervor und hilft Händlern, kritische Marktzonen zu identifizieren. Orderblockregionen sind wichtige Preisbereiche, in denen bedeutende institutionelle Aufträge die Wahrscheinlichkeit von Trendumkehru
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fast Local Trade Copier Einzel-Multi TF-Experte MT4 Der Fast Local Trade Copier Expert ist ein robustes und effizientes Tool zur sofortigen Replikation von Trades über mehrere MetaTrader 4-Konten. Ausgestattet mit einem umfassenden Floating-Control-Panel, rationalisiert es die Synchronisation und ermöglicht die Ausführung von Trades in Echtzeit zwischen verbundenen Terminals. Mit diesem Dienstprogramm können Benutzer Handelseinträge, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie allgemeine Handelspar
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Entry TP und SL Time Trader Manager Experte für MetaTrader 4 Der Entry TP und SL Time Trader Manager ist ein leistungsstarkes, halbautomatisches Trading-Tool für MetaTrader 4, das die Einrichtung von Trades vereinfacht, Ausstiege verwaltet und Aufträge mit präzisem Timing ausführt. Mit diesem Expert Advisor können Händler ihre Handelsstrategie optimieren, indem sie Schlüsselparameter wie Einstiegsniveaus, Handelsvolumen und geplante Ausführungszeiten für maximale Effizienz definieren. Spezifikat
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern. Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psycholog
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
ICT-Konzepte-Indikator für MetaTrader 4 Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ICT- und Smart Money-Methoden verfolgen. Er bietet eine vollständige Suite von ICT-Komponenten - einschließlich Orderblöcken, Fair Value Gaps (FVG), Breaker-Blöcken, Marktstrukturelementen und Kill Zones - über ein intuitives, einfach zu bedienendes Bedienfeld. Dieser Indikator ermöglicht es ICT-basierten Händlern, diese Kon
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Handelsdienstprogramm zur Optimierung der Ausführung, Stärkung der Kapitaleffizienz und Verbesserung des Risikomanagements innerhalb der MT4-Umgebung. Dieser Expert Advisor verfügt über ein vollständig interaktives und intuitives Bedienfeld und automatisiert wichtige Funktionen wie Break Even, adaptive Trailing Stops und präzises Multi-Symbol-Handelsmanageme
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 ist eine vollständig spezialisierte Lösung, die für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die eine professionelle Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten benötigen. Sie ermöglicht Forex-Händlern eine präzise Verwaltung von Risiko und Positionsgröße und unterstützt den Kapitalschutz und die langfristige Konsistenz. Das System ist als modularer, symbolübergreifender Expert Advis
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Price Action Trading Box Manager Expert für MT4 Der Price Action Trading Box Manager Expert ist ein fortschrittliches Tool für Trader, die sich auf Price Action-Strategien verlassen und Teile ihrer Handelsausführung und -überwachung rationalisieren möchten. Dieser Expert Advisor zeigt mehrere Price Action-Formationen in einem speziellen Dashboard in einem einfachen Listenformat an. Durch die Auswahl eines beliebigen Musters aus der Liste können Händler sofort eine Handelszone (Box) auf dem Diagr
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Smart Money-Konzepte Expert MT4 Der Smart Money Concepts Expert MT4 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money-Elemente direkt in Ihrem Chart anzuzeigen. Dieses Expertentool enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit verschiedener analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturmerkmal, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann. Smart Mone
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4 Der TF Master Trade Copier Expert Advisor ist ein intelligentes und vollautomatisches Tool für MetaTrader 4 , das entwickelt wurde, um Trades schnell und präzise von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten zu kopieren. Dieser EA ist ideal für Trader, die mehrere Konten verwalten, da er die Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ohne Fehler und mit minimaler Verzögerung ermöglicht. Tabelle des Trade Copier TF Master Expert Advisor
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fair Value Gap Kanal-Indikator MetaTrader 4 Der Fair Value Gap (FVG) Channel Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage der ICT-Methodik und des Smart Money-Konzepts entwickelt. Dieser Indikator berechnet die durchschnittliche Spanne der Fair Value Gaps und zeigt sie als dynamischen Preiskanal an, der es Händlern ermöglicht, Schlüsselzonen zu identifizieren, die mit ungeschlossenen (ungemilderten) Fair Value Gaps zusammenhängen. Spezifikationen des FVG-Kanal-Indikators Die Spezifikation
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
SP2L Poursamadi-Strategie MetaTrader 4 Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde. Sie basiert auf den Prinzipien der Spike-Kursbewegungen und dem zweischenkligen Muster AB=CD . Er wurde entwickelt, um präzise Kauf- und Verkaufssignale für kurzfristige Handelsbedingungen zu generieren. Dieser Indikator ist ideal für Price Action Trader, Scalpers und Fast Scalpers und bietet präzise Einstiegspunkte auf dem 1-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension